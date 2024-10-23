Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, витамины В5, В1, В6, В2, такие микроэлементы как фосфор и калий. Микс салатов дополнит полезные свойства рыбы.

Теплый салат из полбы: пескетарианский рецепт

Все, что вам нужно для полноценного приёма пищи, находится в одном блюде! Зелёный салат и филе лосося с хрустящей корочкой. Что может быть лучше? Кроме своих вкусовых качеств, это блюдо ещё и очень полезное. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, витамины В5, В1, В6, В2, такие микроэлементы как фосфор и калий. Микс салатов дополнит полезные свойства рыбы.

Зелень содержит фолиевую кислоту, каратиноиды, что улучшают зрение и состояние кожи, витамин С, натрий, фосфор, медь, железо и многие другие элементы. Гранат добавит кислинку и подчеркнёт нежный вкус рыбы и свежесть салата. Не стоит забывать, что этот фрукт богат клетчаткой, множеством кислот, укрепляет стенки сосудов и предупреждает простудные заболевания. О пользе каждого ингредиента можно говорить вечно, но давайте быстрее перейдём к приготовлению тёплого салата!

Ингредиенты (на 2 порции):

Для салата

2 стакана очищенной и порезанной на кубики мускатной тыквы

1 стакан полбы, хорошо промытой

½ стакана сушеной клюквы

¼ стакана поджаренных орехов или семян на выбор

½ стакана зёрен граната

6 стаканов микса зелени

Для заправки

1 зубчик чеснока, нарезанный

2 чайные ложки дижонской горчицы

2 чайные ложки цельнозерновой горчицы

¼ стакана гранатового сока

1 столовая ложка коричневого сахара

2 столовые ложки красного винного уксуса

⅓ стакана оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Для лосося

1 столовая ложка оливкового масла

2 филе лосося (с кожей)

Соль и перец

Приготовление:

Для салата

Разогрейте духовку до 200 ° С. Поместите нарезанную тыкву на пергаментную бумагу. Хорошо полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Готовьте в течение 15-20 минут (до мягкости и карамелизирования), время от времени переворачивая. Выньте из духовки и дайте остыть.

В то же время, залейте полбу 2 стаканами воды в маленькой кастрюльке с 1 чайной ложкой соли. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите до готовности (около 20 минут). Слейте воду и дайте полбе остыть.

Для заправки

Смешайте все ингредиенты, кроме оливкового масла, в миске и хорошо перемешайте. Затем влейте оливковое масло, снова перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Для лосося

Разогрейте в большой сковороде масло на среднем огне. Приправьте лосось солью и перцем с обеих сторон. Поместите филе кожей вниз на горячую сковороду и готовьте в течение 4 минут или пока кожа не станет хрустящей. Переверните лосось на другую сторону и жарьте ещё 2 минуты. Выложите лосось из сковороды и дайте немного остыть.

Для подачи блюда:

В миску или тарелку поместите микс зелени, тыкву, полбу, сушеную клюкву, орехи или семена, зёрна граната, а сверху выложите филе лосося. Полейте заправкой и подавайте салат тёплым. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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