Паштет, паста, намазка – называйте как угодно, это удивительно вкусно.

Паштет, паста, намазка – называйте как угодно, это удивительно вкусно. С овощами, орехами, бобовыми, сладкие.

Готовятся быстро, не нужно сложного оборудования, справится самый простой блендер.

Овощные намазки

Цукини – взбейте в блендере 2 цукини с ¼ ст. тахины, 1 ст.л. оливкового масла, соком 1 лимона, солью и чесноком.

Запеченные перцы – нарежьте сладкие перцы крупными полосками, положите на сковороду, сбрызните оливковым маслом, солью и перцем и запекайте 30 минут при 189 градусах (кожица должна слегка почернеть). Положите в емкость, закройте крышкой и дайте немного настояться. Когда остынут, снимите кожицу (она должна легко отойти). Взбейте в блендере с оливковым маслом, бальзамическим уксусом или соком лимона и чесноком. Оставьте несколько кусочков, чтобы класть в сэндвичи, это очень вкусно!

Запеченные помидоры – порежьте помидоры ломтиками, положите на противень, сбрызните оливковым маслом, солью и перцем и запекайте при 120 градусах несколько минут. Остудите и смешайте в блендере с оливковым маслом и чесноком.

Тапенад с оливками – взбейте оливки с оливковым маслом и чесноком.

Авокадо – намажьте хлеб авокадо, сбрызните лимонным соком и посыпьте солью и перцем по вкусу.

Чеснок – положите 2 целых головки чеснока в духовку и запекайте при 200 градусах 20 минут. Проверьте мягкость зубочисткой. Дайте остыть и смешайте с соком одного лимона и солью по вкусу.

Миндаль с чесноком – используйте предыдущую намазку как основу и взбейте ее с 1 ст.л. миндальной пасты.

Намазки из бобовых

Красная чечевица – вскипятите 1/2 стакана красной чечевицы в полутора стаканах воды, уменьшите огонь до среднего и накройте крышкой. Снимите с огня, когда чечевица полностью впитает воду (минут десять). Добавьте 1 ст.л. оливкового масла, сок одного лимона и соль.

Фасоль «лима» – замочите бобы в воде на 12 часов, промойте и готовьте до мягкости. Помните вилкой, сбрызните оливковым маслом, солью и перцем.

Бобы эдамаме – готовьте до мягкости и взбейте с оливковым маслом, чесноком и солью.

Сыр тофу – взбейте в блендере одну упаковку шелкового тофу, 1 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. тахины, сок половинки лимона и 1/2 чайной ложки соли. Отправьте в холодильник для загустения.

Ореховые намазки

Тахина – базовый рецепт: взбейте 1 ст.л. кунжутной пасты (богатейший источник кальция) с ½ ст.л. воды и ½ ст.л. лимонного сока, щепоткой соли и чеснока.

Эту базу можно обогащать разными вкусами, например, приготовить розовую тахину (добавьте сырую или отварную свеклу), желтую тахину (добавьте запеченные сладкие перцы или перцы-гриль), красную тахину (добавьте вяленые томаты) и т.п.

Грецкие орехи – взбейте с оливковым маслом, чесноком и солью.



Арахисовое масло – вкусно само по себе.Бананы с арахисовым маслом – намажьте хлеб арахисовой пастой и украсьте ломтиками банана.

Миндальная тахина – 1 ст. л. кунжутной пасты, 1 ст.л. миндальной пасты, 2 ст.л. сока лимона и щепотка соли.

Масло из кедровых орехов – растопите немного кокосового масла, измельчите кедровые орехи в муку в кофемолке, добавьте щепотку соли и перемешайте. Отправьте в холодильник, чтобы загустело.

Сладкие намазки

Халва – 1 ст.л. тахини, 1 ч.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы.

Сладкий миндаль – 1 ст.л. миндальной пасты, 1 ч.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы.

Миндальная халва – 1 ст.л. тахини, 1 ст.л. миндальной пасты, 1 ч.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы. Можно есть каждый день.

Миндальный шоколад – 1 ст.л. миндальной пасты, ½ ч.л. какао-порошка, 1 ч.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы.

Джем с семенами чиа – семена чиа помогают джему загустеть без тонн сахара, и быстрее свариться. Взбейте в блендере 12 клубничин, добавьте 2 ст.л. семян чиа и 1 ч.л. подсластителя на свой вкус (например, яблочный соус или нектар агавы).

Джем – любой из вашей домашней коллекции.

Подсолнечное масло – взбейте 1 ст. семечек подсолнечника, 1/2 стакана воды, 2 ст.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы, 1 ч.л. ванильного экстракта и щепотку соли. Поставьте в холодильник, чтобы масло загустело.

Ореховое масло – взбейте в блендере 1 ст орехов (макадамия, бразильские, кешью), 1/2 стакана воды, 2 ст.л. финикового сиропа/кленового сиропа/нектара агавы, 1 ч.л. ванильного экстракта и щепотку соли. Поставьте в холодильник, чтобы масло загустело.

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet