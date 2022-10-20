Гарантируют ли сброшенные лишние килограммы и здоровая еда в холодильнике контроль над ситуацией

Когда еда становится не удовольствием и насыщением, а импульсивным действием, важно понимать, почему рука так и тянется за очередным пирожным, какие стрессы мы заедаем и чем это чревато?

Какие психологические проблемы мы компенсируем едой?

Всегда ли «избавиться от вредных пищевых привычек» означает «наладить жизнь»? Гарантируют ли сброшенные лишние килограммы и здоровая еда в холодильнике контроль над ситуацией? Безусловно, ходоки по тренингам личностного роста поприветствуют упорное стремление к цели. Завсегдатаи спортзалов подсчитают, сколько километро-часов беговой дорожки отделяют от чарующего платья на три размера меньше. И даже Google предательски расскажет о быстрых углеводах, гликемическом индексе и их влиянии на здоровье. Стереотип гласит: от любви к булочкам, шоколадкам и колбаске следует избавиться.

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Начнем с наивного вопроса: зачем нам еда?

Насытиться, не дать себе умереть от голода – очевидный ответ. Но с помощью еды человек удовлетворяет и другие, самые разнообразные потребности. В новизне — попробую незнакомое блюдо, в высоком социальном статусе — пойду в дорогой ресторан. А еще пища — это дополнительный источник знаний о мире. Например, я люблю, приезжая в незнакомый город, полюбовавшись скульптурами и зданиями, найти аутентичное кафе с местными вкусностями. В моей памяти немало вкусных визиток городов, – в них есть и красота, и индивидуальность, и звук, и запах, и шарм, и смак. Если еда воспринимается только как источник ожирения или способ машинально «подзаправиться», мы лишаем себя красок жизни.

Стандартный взгляд на лишнюю шоколадку состоит в том, повредит ли она красоте и тонкой талии. Мало кто задумывается, нарушит ли душевное равновесие лакомство или его отсутствие, что кроется за вредными пищевыми привычками, так ли срочно от них надо избавляться, не получив чего-то взамен?

Шоколадка лучше, чем инфаркт

Часто человек использует еду как временный заменитель чувства или способа удовлетворения потребности, как своеобразный костыль. Наши привычки, особенно пищевые, помогают справиться с тревогами, огорчениями, недостатком любви. Поэтому если возникает нужда в булочке, в шоколадке, не спешите отказывать себе в лакомстве: хорошо бы понять – зачем вы это едите, какую проблему решаете. Уберите привычный способ заедать, не найдя более зрелой защиты, и переживания могут накрыть гораздо сильнее. А там недалеко и до психосоматики — серьезных заболеваний.

Если я не умею справляться с тревогой, которая гложет изнутри, я заедаю ее вкусностями, заполняю пустоту плюшками – и на время «отпускает». Лишний вес, конечно, растет, но тревога уменьшается. Если же я объявила плюшкам бойкот, но ничего не делаю с тревогой, она может «догрызть» до язвы, стиснуть сердце или вызвать другой сбой в организме. Вывод очевиден: до того, как садиться на диету, стоит разобраться с потребностями и чувствами самостоятельно или (лучше) с помощью психолога. Пока этого не сделали – безопаснее смириться с лишними калориями, съеденными не ради насыщения. Шоколадка лучше, чем инфаркт.

Какие чувства и эмоции мы чаще всего заменяем едой?

Уверенность

Например, вы побаиваетесь публичных выступлений. Чтобы убрать волнение, грызете шоколадку, а потом страдаете от вины за «срыв», беспокоитесь о состоянии зубов. Так ли вредна ли эта привычка? Волнение, если его не подавить, а чуть пригасить, придает выступлению живость и харизму.

Комментарий: Обязательно ли что-то менять? Можно ограничить употребление сладостей несколькими дольками и превратить их смакование в приятный ритуал. А после выступления почистить зубы. Если же «заедаете» стресс, тревогу, стоит отработать первопричину с психологом, а пока добавить бег трусцой, ходьбу, аэробные упражнения средней активности, йогу. Помогут и успокаивающие травяные сборы.

Надежность

Например, вы расстраиваетесь из-за веса. В какие-то моменты жизни начинаете много есть, понимая, что это лишнее. Оказывается, это происходит во время жизненных поворотов, когда вы теряете опору: бросает мужчина, сменяется руководитель, уходит кто-то из близких, кто оказывал поддержку. А холодильник стоит на месте, нерушимый и постоянный. Здесь проблема – не переедание, а недостаток стабильности в жизни, неумение стать опорой самой себе.

Комментарий: Если не хватает постоянства, надежности – поищите внутренний ресурс, вспомните, что когда-то помогало достигать успеха. Если мало радости, удовольствия, добавьте регулярной заботы о себе, попробуйте массаж, ванну с аромомаслами, спа-процедуры. А может, поможет отпуск и смена обстановки. Если есть дефицит любви, заботы, внимания, – ищите возможности восполнить их реально (возобновление контактов с близкими, друзьями, сайты знакомств).

Доверие

Клиент, 30 лет: «Вы знаете, я люблю вечером побегать, а потом «захомячить» чего-то вкусненького. Жена постоянно меня донимает, считает, что это нехорошо. Как избавиться от этой привычки или переубедить жену?»

Комментарий: Проблема таких пар не в питании, а в отношениях, вопросах ответственности и доверии. Почему жена думает, что ее взрослый партнер не в состоянии сам выбрать, что и когда есть, не доверяет его решениям? Вряд ли она считает его самостоятельным. Вот об этом и стоит поговорить друг с другом.

Забота

Леночка волнуется. Ей 14 лет, и она впервые жарит блинчики. Папа сегодня на ночном дежурстве. Лена зовет старшего брата ужинать. Не находит его на месте. Ищет. Он, оказывается, на балконе – сидит и плачет. Блинчики удались — запах у них такой же, как в детстве, когда жарила мама. Мама, которая уже год как умерла… Брат и сестра до трех часов ночи впервые разговаривают по душам и вместе плачут: о ней, о себе, о том, что не случилось и том, что случилось, о всех несправедливостях, которые бывают в жизни. От мамы осталось так мало – и, среди прочего, вот этот домашний запах блинчиков…

Комментарий: Иногда достучаться до «замороженных чувств», болезненных переживаний помогает аромат, вкус любимого с детства блюда.

Есть или лечить?

А в каких ситуациях откладывать визит к специалисту опасно? Когда еда незаметно превращается в изворотливого врага, а удовольствие – в насилие над душой?

Хронический стресс

Катя, 18 лет. Она живет в небольшой квартире с тремя соседками, с которыми постоянно конфликтует. Катю все игнорируют и постоянно толкают, поэтому она старается избегать общения. Она уже не может сдерживать гримасу злости, когда кто-то из соседок к ней приближается. Раньше, когда Катя жила одна, она сбалансированно питалась и была стройной, а теперь ест весь день и даже ночью, выбирая при этом жирные блюда. Ее вес и размер сильно возросли. Обследования показали высокий уровень гормонов стресса у нее в крови.

Катя – не студентка в общежитии и не девушка на коммунальной кухне. Она вообще не человек, а макака, которая живет в национальном исследовательском центре приматов в Йерке. Хронический стресс стимулирует аппетит у многих видов млекопитающих: от грызунов до людей.

Неумение получать удовольствие

Маша — девочка из хорошей семьи, в которой не принято делиться чувствами. Стыдно обращать внимание на тело. Не принято бездельничать и отдыхать. Для ума – пожалуйста, есть книги, шахматы. Для здоровья – бег, зарядка. Для удовольствия – только еда. Девочке скоро исполнится 40, но ничего не изменилось. Она может вообще не догадываться, что испытывает тревогу или раздражение, и искренне считать, что это голод. И таких людей намного больше, чем кажется.

Еда на автомате

Клавдия Петровна, 55 лет. Смущенно рассказывает: стала неуправляемо много есть. Не замечает, как какой-то кусочек уже оказывается у нее во рту. Вроде, и лишнего веса не видно, но сама привычка ее настораживает. Начинаем разговаривать о том, давно ли с ней это происходит. Постепенно приходим к деликатному моменту. Клавдия Петровна стала свидетелем того, как зять изменяет дочери. Она в растерянности. Боится сказать дочери, которая любит мужа и ждет от него ребенка, чтобы не разрушить семью. Но и держать в себе тайну сложно. Для того, чтобы не проговориться, Клавдия Петровна неосознанно затыкает себе рот – да, едой. После того, как приходит понимание, зачем ей эти норовливые кусочки, привычка уходит сама собой. А с семейной ситуацией пришлось еще поработать.

Без вести пропавшая конфета

В этих и других подобных случаях спасительная булочка используется для утешения все чаще и чаще. Когда исчезают эмоции, еда остается почти единственным источником удовольствия, спасением, опорой, наградой. Причем пища — тоже сомнительное удовольствие, ведь обжора не бывает гурманом, получающим наслаждение от вкуса. Автоматизм переносится на сам процесс еды. В какой-то момент человек перестает замечать, как и когда пища попадает в рот. Просто механически проглатывает. Когда переедание становится заметным, человек начинает себя винить за обжорство, недостаток силы воли. Ему становится стыдно. Стыд настолько непереносим, что теперь приходится заедать и его. И дальше по кругу: проблема-еда-стыд-еда.

Как избежать автоматизма? Важно остановиться и отметить момент, когда вы собираетесь что-то съесть. Часто одного такого осознания достаточно для позитивных изменений.

Полезно вести дневник питания, в котором главное – не калории, а что вы едите и зачем (реальный голод, скучно, грустно, страшно и т.д.). Попавшая в рот неучтенная конфета через 15 минут становится «без вести пропавшей».

От проблемы, которая стоит за вкусняшкой, зависит поиск более здорового способа ее решения.

А если проблемы нет, если заманчивое лакомство — это не замена чувства, а дополнительная маленькая радость? Просто улыбнитесь и наслаждайтесь! опубликовано econet.ru

Автор Людмила Павлова

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