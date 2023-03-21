Если вы хотите быть счастливым, то начните с малого.Отказаться от вышеперечисленных фраз легко.

© David Stewart

Вы даже не понимаете, как простые фразы, вроде бы ни к чему не обязывающие, способны разрушить ваше счастье.

Вы сотрясаете воздух «пустышками», которые впитывает ваше подсознание и делает с помощью них ядерные боеголовки, которые сбрасывает потом в вашу жизнь.

Подсознание – это грандиозный компьютер, у которого нет способности догадываться, расшифровывать, жалеть, давать сверх требуемого и любить безоговорочно. Подсознание – это транслятор, он отображает всё в точности, что вы заложили. У него нет бонусов, премий за хорошее поведение, подарков и вознаграждений.

Попробуйте не произносить и не проговаривать про себя некоторые фразы, и вы будете приятно удивлены

Совет 1. Вычеркивайте из лексикона фразу «я даже не знаю»

Когда вас спрашивают, что же вам подарить на день рождение, а вы отвечаете «я даже не знаю» - то вы отдаете бразды правления в руки спрашиваемого. Пусть тот другой решает, чему ваша душа обрадуется. Вы снимаете с себя ответственность и перекладываете её на другого. Хорошо, когда тот другой, вас любит, располагает приличными средствами, щедрый и с хорошим вкусом. А если нет? Тогда ждите в подарок «на тебе боже, что мне негоже». Но это всего-навсего подарок к именинам, тут и открытка подойдет, главное, чтобы весело было.

Другое дело, когда вы загадываете желание, и ждете, что вселенная его осуществит. Вот смотрите вы на падающую звезду и говорите «даже не знаю, что загадать». В результате вы во вселенную (в свое подсознание) отправляете пустую коробку, и вселенная туда точно что-то положит и отправит обратно. Вопрос – что? Подсознание не имеет ни чувства юмора, ни сострадания, ни любви. Ему неведомо, что хорошо, а что плохо. Вселенная выдаст сюрприз от чистого сердца, если так можно сказать, Но так как её сердце это лампочки, проводки и микросхемы, то сюрпризом будет что угодно, и, как правило, плохое для вас.

Вселенная не умеет мстить и хамить, она просто даст вам то, что первым попадется. Обычно попадается то, что залеживается на её прилавках. Никто не просил, чтоб его уволили с работы, поэтому сей товар залежался, а тут вы со своим «даже не знаю». А надо знать!

Совет 2. Забудьте про фразу «у меня всё равно ничего не получится»

Втиснутая в наше подсознание еще с детства мысль, что нельзя загадывать, а надо прибедняться – полный провал. Вы часто защищаете новое дело, боитесь его сглазить и поэтому молчите о возможном положительном исходе дела и произносите вслух «я попробую, но у меня не получится». Вселенная слышит и понимает, что вы хотите, чтобы у вас не вышло. Хотели? Получите!

Например, вы нашли отличную работу и завтра собеседование. Но сказав накануне тестирования друзьям «я попробую, но чувствую, что ничего не получится», вы не оберегли себя от зависти, вы напророчили себе провал. Если отбросить приставку «не», которую подсознание не распознает и выбрасывает как лишнее, убрать все ахи и вздохи, чувства и лирику, то останется «ничего получится». И выйдет у вас полный ноль. А просто нечему будет получаться. Это человек может во фразе «а ничего получилось» увидеть победу, растолковав слово «ничего», как «хорошо». Подсознание этого делать не умеет.

Совет 3. Говорите четко, убирайте все эти «как-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь»

«Господи, пошли мне хоть какого-нибудь мужчину, и пусть у него что-нибудь будет из имущества, и мы с ним как-нибудь проживем!» Всё будет именно так, а не иначе. Встретите вы пьяницу, будет у него треснутая гармошка, и будете с ним жить от побоев до побоев.

Вселенная не может на свой вкус подобрать вам достойного кандидата. Для неё нет достойных и недостойных. Для неё все одинаковые.

Подсознание не может вас тоже оценить по достоинству и определить кто вам пара, а кто нет.

Точно так и с имуществом и со всеми остальными параметрами. У вселенной нет границ и ей одинаково, что дать вам миллион или один цент.

Совет 4. Поддерживая друга, убирайте фразу «мне бы твои проблемы»

Прочитав предыдущие три пункта, уже понятно и страшно от понимания, сколько бед может принести подобная фраза. Когда кто-то жалуется на несущественное, а у вас голова идет кругом от проблем, то так и хочется оборвать нытье счастливчика подобной фразой. Кому-то достались алмазы маленькие, а кому-то дырки в карманах большие.

Понятно, что когда подруга жалуется, что у неё облазит нос от недельного отдыха в Египте, а вы отпуск провели на даче с сапкой в руках, то становится обидно. За себя обидно. Но произнося фразу «мне бы твои проблемы», вы даете установку вселенной, чтобы та незамедлительно все проблемы вашей подруги продублировала у вас.

Понимаете, все проблемы! Причем только проблемы, без счастья, успеха и радости. У вас не только облезет нос, но и в Египте вы не побываете. Отдых – это не проблема, значит его вы не заказывали. Ладно, с облезлым носом, но вы еще потребовали у вселенной дать вам сто килограммов лишнего веса, мужа-тунеядца и сына-калеку. Именно такие настоящие проблемы у вашей подруги.

Совет 5. Не ставьте табу и запреты фразой «я никогда на это не пойду»

От сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться, мало ли что. Вы не знаете, какие на вас планы у Бога, или какую программу написали для вас черти. Сказав однажды, что вы никогда не прыгните с парашютом, бесы могут подстроить авиакатастрофу, в которой выживут лишь те, кто совершит прыжок.

Не смешите Бога своим сценарием, и не злите Дьявола своим всезнайством.

Возможно, не сказав ту фразу, авиакатастрофы не было бы.

Часто мы эту фразу говорим тогда, когда по нашему мнению кто-то другой совершает ошибку. Подруга встречается с женатым? Вы никогда бы этого не допустили! Но пройдет время и вы влюбитесь в женатого так, что за уши оттащить будет не возможно. Не осуждайте других - не ройте себе яму.

Если вы хотите быть счастливым, то начните с малого. Отказаться от вышеперечисленных фраз легко и просто, зато эффект будет потрясающим. Начните прямо сейчас, и уже завтра, жизнь начнет меняться к лучшему.опубликовано econet

Автор Виктория Штельмах

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