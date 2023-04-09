Только с близкими, с кем дистанция сведена до расстояния крепкого объятья, мы можем быть любыми. Мы можем быть слабыми, злыми, язвительными, осуждающими, жалкими, неуверенными и неинтересными.

Близость. Слово, в котором столько трепетности и уязвимости. Что это такое? Дать емкое определение и разложить по полочкам, у меня не получается. Наверное, близость – это отсутствие дистанции.

Дистанции, которую мы выстраиваем с людьми, боясь осуждения и непонимания. Все мы несем по жизни образы, которые нарастили с детства. Несем их, как защитную броню, думая что нас любят именно такими и не позволяя себе быть разными. И только с близкими, с кем дистанция сведена до расстояния крепкого объятья, мы можем быть любыми. Мы можем быть слабыми, злыми, язвительными, осуждающими, жалкими, неуверенными и неинтересными. Но что самое важное, с ними мы можем быть бессовестно счастливыми.

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Чем отличаются близкие? Тем, что к ним больше всего ожиданий, которые застилают глаза разуму. Мы ждем, что нас никогда не оставят, что нас примут в любом виде и будут любить вне зависимости от, что нас поддержат, будут верить в нас, что мы будем в приоритете, нам будут уделять внимание и много еще чего.

Да, я знаю, говорят, что надо снимать ожидания и принимать мир таким, как он есть, а не только таким как хочется. И вот ты вроде научился. Но вот беда, чтобы быть объективным, надо нарастить дистанцию, ибо большое видится на расстоянии, а лицом к лицу … ну далее по тексту. И как только отношения входят в стадию «близости», как по мановению волшебной палочки картинка меняется и мы опять хотим видеть лишь то, что ожидаем увидеть. И когда ожидания не исполняются, раз за разом, день за днем, не смотря на все объяснения и увещевания, близость начинает быть болезненной и мы… наращиваем дистанцию, по пути заделывая дырки в броне и выставляя пушки.

Но близкие люди отличаются еще и тем, что никто не может нас ранить сильнее. Шрамы в душе создаются именно теми, кого мы любим. И если бы только ранить… После некоторых побоищ можно восстанавливаться годами и так и не восстановиться. Слова, брошенные в гневе, от близкого человека проникают сразу в сердце, погружая мир вокруг в пучину и вышибая слезы. И хорошо, если ты еще не разучилась плакать. Тогда хоть можно выплакать их. Но есть такие слова, которые застревают осколками и дают рецидивы при любом ухудшении климата в отношениях. Да что там слова… Мысли. Близость – это общение на уровне мыслей, когда слова лишь условность. Человек может быть за несколько тысяч километров, но вот подумал о тебе плохо, а тебе уже больно. И мы бьем друг друга за свои невыполненные ожидания.

Но вот я что подумала. Мы же тоже кому-то близкие… Наши дети, друзья, любимые. Чем больше таких людей в жизни, тем богаче человек.

Это великая честь, но и огромная ответственность. Вы когда-нибудь задумывались об этом. Заходя на территорию другого человека, хорошо бы понимать, что ты на себя берешь. Отвечать ожиданиям другого, при этом оставаясь свободным в своих проявлениях. Думать о человеке только хорошее, проходя через выбор приписать его поступку знак плюс или минус. Отвечать за свои слова, осознавая что можно ими натворить, но при этом оставаясь честным. Задачка посложнее, чем научить слона танцевать балет в фарфоровой лавке. Дети хорошо нас учат этому. Для них мы самые настоящие близкие. Просто так. Авансом.

И вот странно, почему одних людей мы принимаем в близкие сразу и беззаговорочно, а с кем-то держим дистанцию? Какие-то люди, вне зависимости от пола, нам нравятся с первого взгляда, а к кому-то мы равнодушны сердцем.

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Есть много теорий про неотработанные кармы, коллективную душу, которая мигрирует из жизни в жизнь воплощаясь через определенную группу людей и прочее и прочее. В свое время, увлекаясь эзотерикой я много встречала различных объяснений. Может все так. Разве это важно? Главное, что искра, проскочившая между людьми есть и мы собираемся группами. Ищем, как гадкие утята свою стаю. А когда находим… После радости узнавания и эйфории от совместного усиления не у всех хватает мудрости ценить это и сохранять. Включаются ожидания и начинается война.

Помните, как у Экзюпери, Маленький Принц сожалел о том, что бросил свою Розу, потому что она была вредной и капризной. И только сбежав от нее понял, что она наполняла его планету красотой и благоуханием, но он это не ценил.

Цените своих близких. Заботьтесь о них, уделяйте им внимание, ставьте в приоритет. Думайте что говорите и осознавайте что думаете. Некоторые дистанции уже не сократишь, а мосты не выстроишь. Сказанное слово не вернешь, а то что мог сделать, уже не сделаешь. Некоторые раны так и болят, вне зависимости, сколько прошло времени. С возрастом пускать людей в первый круг все сложнее и сложнее, а потерять их очень легко. опубликовано econet

Автор Елизавета Колобова

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