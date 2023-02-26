Закон прощения

Оценка ситуации выглядит объективной только для нас. Прощение – это свобода от оков нашего «эго»

Закон и Сила прощения

Прощение необходимо для того, чтобы забыть обиду и боль, связанные с далеким либо недавним прошлым. Это жизненно важно, поскольку бередит старые раны и не позволяет двигаться дальше.

Только оставив прошлое в прошлом, можно обрести душевное спокойствие, без которого человек остается в рабской зависимости от других людей. Эта зависимость выражается в том, что человек ощущает себя жертвой, его разум и жизнь определяется волей и поступками окружающих.

Освободившись от прошлого можно выйти на следующий уровень развития. Прощение дает возможность обрести покой внутри себя и привнести его во внешний мир.

Прощение – это свобода от оков нашего «эго».

Обида – ответственность за чужие поступки.

Обида ведет к потере энергии. Когда мы возмущены поведением другого человека, мы сравниваем его характер со своим и находим множество несовпадений и, как нам кажется, недостатков. При этом у нас возникает чувство собственного превосходства. Критика, порицание и сплетни – способы ощутить свое превосходство над другим человеком, основываясь лишь на предположениях.

Любовь и принятие себя позволяет не отдавать энергию другим людям, чтобы завоевать их привязанность или одобрение.

Мы также не станем отнимать энергию у окружающих, чтобы поднять собственную самооценку. Мы обретаем уверенность в себе, которая не зависит от действий других людей.

Исправление негативной ситуации требует, чтобы кто-то сделал первый шаг, поступившись своей гордыней. Оценка ситуации выглядит объективной только для нас.

Когда люди причиняют нам боль, они лишают нас чистоты и передают свой страх. Этот страх проявляется в виде обиды, подчинении своим эмоциям, осуждение себя и других, неспособность отстаивать свою точку зрения.

Гнев и обида подрывают эмоциональное, ментальное и физическое здоровье, лишают творческих и душевных сил. Возникает зависимость от обидчика, которая мешает жизненной энергии и усиливает чувство неудовлетворенности и разочарования в жизни.

Выход в том, чтобы найти скрытый смысл, урок в любой неприятности, которая с нами случается. Если мы правильно оценим полученный опыт, то, возможно, будем даже благодарны обидевшему нас человеку.

Три основных шага прощения:

1. Отпустить свои эмоции

2. Распознать свой страх

3. Почувствовать сострадание к обидчику.

И пусть даже Ваша работа с прощением сначала продиктована чувством страха, со временем Вы начнете делать это осознанно.

Когда мы сможем простить другого на 60%, сила прощения достигнет критического уровня, и мы обретем свободу. Знайте и практикуйте. опубликовано econet

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