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Закон прощения

Источник: reiki-light.com.ua 26 февраля 2023 5928
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Оценка ситуации выглядит объективной только для нас. Прощение – это свобода от оков нашего «эго»

Закон прощения

Закон и Сила прощения

Прощение необходимо для того, чтобы забыть обиду и боль, связанные с далеким либо недавним прошлым. Это жизненно важно, поскольку бередит старые раны и не позволяет двигаться дальше.

Только оставив прошлое в прошлом, можно обрести душевное спокойствие, без которого человек остается в рабской зависимости от других людей. Эта зависимость выражается в том, что человек ощущает себя жертвой, его разум и жизнь определяется волей и поступками окружающих. 

Освободившись от прошлого можно выйти на следующий уровень развития. Прощение дает возможность обрести покой внутри себя и привнести его во внешний мир. 

Прощение – это свобода от оков нашего «эго». 

Обида – ответственность за чужие поступки. 

Обида ведет к потере энергии. Когда мы возмущены поведением другого человека, мы сравниваем его характер со своим и находим множество несовпадений и, как нам кажется, недостатков. При этом у нас возникает чувство собственного превосходства. Критика, порицание и сплетни – способы ощутить свое превосходство над другим человеком, основываясь лишь на предположениях. 

Любовь и принятие себя позволяет не отдавать энергию другим людям, чтобы завоевать их привязанность или одобрение.

Мы также не станем отнимать энергию у окружающих, чтобы поднять собственную самооценку. Мы обретаем уверенность в себе, которая не зависит от действий других людей. 

Исправление негативной ситуации требует, чтобы кто-то сделал первый шаг, поступившись своей гордыней. Оценка ситуации выглядит объективной только для нас. 

Когда люди причиняют нам боль, они лишают нас чистоты и передают свой страх. Этот страх проявляется в виде обиды, подчинении своим эмоциям, осуждение себя и других, неспособность отстаивать свою точку зрения. 

Гнев и обида подрывают эмоциональное, ментальное и физическое здоровье, лишают творческих и душевных сил. Возникает зависимость от обидчика, которая мешает жизненной энергии и усиливает чувство неудовлетворенности и разочарования в жизни. 

Закон прощения

Выход в том, чтобы найти скрытый смысл, урок в любой неприятности, которая с нами случается. Если мы правильно оценим полученный опыт, то, возможно, будем даже благодарны обидевшему нас человеку. 

Три основных шага прощения: 

1. Отпустить свои эмоции 

2. Распознать свой страх 

3. Почувствовать сострадание к обидчику. 

И пусть даже Ваша работа с прощением сначала продиктована чувством страха, со временем Вы начнете делать это осознанно.

Когда мы сможем простить другого на 60%, сила прощения достигнет критического уровня, и мы обретем свободу. Знайте и практикуйте. опубликовано econet

 P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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