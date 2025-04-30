Полезное и не сложное блюдо из свёклы и булгура. Оно подойдет для любого случая, будь то обед с друзьями или ужин с семьёй.

Ресторанное блюдо за один час! Предлагаем вам приготовить весенний салат, для которого понадобится блендер. Полезное и не сложное блюдо из свёклы и булгура. Оно подойдет для любого случая, будь то обед с друзьями или ужин с семьёй.

Ингредиенты (на 6 порций):

1 большая свёкла

1/3 стакана оливкового масла + 1 столовая ложка

1/4 чайной ложки морской соли (+ ещё для регулирования вкуса)

черный молотый перец по вкусу

1 стакан булгура

1/4 стакана красного винного уксуса

1 1/2 чайных ложки дижонской горчицы

1/3 стакана масла канолы

3 столовых ложки нарезанного укропа

3 столовых ложки измельченной петрушки

Приготовление:

1. Нагрейте духовку до 200 градусов. Поместите свёклу на пергаментную бумагу, сбрызните столовой ложкой оливкового масла, несколькими столовыми ложками воды, приправьте солью и перцем. Накройте свеклу фольгой и выпекайте до тех пор, пока она не станет мягкой (где-то 40-50 минут). После приготовления достаньте свеклу, дайте остыть и очистите.

2. Поместите булгур в большую миску. В среднюю кастрюлю поместите 2 стакана воды и свёклу. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 2 минут. Жидкость оставьте. Отмерьте немного свекольного бульона, для того, чтоб залить им булгур.

В бульон добавьте 1/4 чайной ложки соли, затем влейте его в крупу (она не должна быть сухой). Затяните миску пищевой пленкой и оставьте, пока жидкость не впитается (около 1 часа).

3. Поместите свёклу в блендер. В небольшой миске смешайте уксус, горчицу, соль и перец. Влейте 1/3 стакана оливкового масла и масла канолы. Налейте эту смесь в блендер, взбейте до состояния пюре. Затем добавьте половину свекольного пюре в булгур и перемешайте. Если салат получился сухим, добавьте ещё заправки. Попробуйте, отрегулируйте вкус. Посыпьте петрушкой и укропом, снова перемешайте. Подавайте сразу. Наслаждайтесь!

Примечание: блюдо можно хранить в холодильнике до 2 дней.

Готовьте с любовью! econet

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