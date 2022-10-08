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Полезный завтрак: пряная чечевица с йогуртом

Источник: Econet 08 октября 2022 5866
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Такой завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день

Полезный завтрак: пряная чечевица с йогуртом

Завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день! На первый взгляд это несколько необычное сочетание продуктов: манго, огурец и чечевица. Попробуйте, вам непременно понравится и к тому же, вы получите заряд энергии на весь день! 

Также вы можете взять такое блюдо на работу и перекусить в свободное время. Это гораздо лучше, чем сэндвич или булочка. 

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Пряная чечевица с манго

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • ½ стакана йогурта
  • ½ стакана мелко нарезанного огурца
  • 1 столовая ложка кинзы
  • ¼ чайной ложки тмина
  • ¼ чайной ложки морской соли
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • ¼ стакана приготовленной чечевицы
  • 3 столовых ложки нарезанного манго
  • 1 столовая ложка кедровых орехов
  • 1 чайная ложка семян чиа
  • немного оливкового масла

Полезный завтрак: пряная чечевица с йогуртом

Приготовление:

В миске смешайте все ингредиенты с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу. Наслаждайтесь!

Для хранения, поместите чечевицу на дно. Добавьте сверху йогурт, затем манго, кедровые орешки и сбрызните оливковым маслом.

Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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чечевица манго огурец йогурт завтрак еда рецепт

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