Такой завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день

Завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день! На первый взгляд это несколько необычное сочетание продуктов: манго, огурец и чечевица. Попробуйте, вам непременно понравится и к тому же, вы получите заряд энергии на весь день!

Также вы можете взять такое блюдо на работу и перекусить в свободное время. Это гораздо лучше, чем сэндвич или булочка.

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Пряная чечевица с манго

Ингредиенты (на 1 порцию):

½ стакана йогурта

½ стакана мелко нарезанного огурца

1 столовая ложка кинзы

¼ чайной ложки тмина

¼ чайной ложки морской соли

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

¼ стакана приготовленной чечевицы

3 столовых ложки нарезанного манго

1 столовая ложка кедровых орехов

1 чайная ложка семян чиа

немного оливкового масла

Приготовление:

В миске смешайте все ингредиенты с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу. Наслаждайтесь!

Для хранения, поместите чечевицу на дно. Добавьте сверху йогурт, затем манго, кедровые орешки и сбрызните оливковым маслом.

Готовьте с любовью! econet.ru

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