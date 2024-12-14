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Полезные сладости: Апельсиновые трюфели в какао

Источник: vegetarian.ru 14 декабря 2024 6648
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Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением!

Полезные сладости: Апельсиновые трюфели в какао

Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением! Простота ингредиентов не может не радовать.

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. какао порошка,
  • 2 пригоршни кешью,
  • сок и цедра 1 маленького апельсина,
  • 2 пригоршни изюма,
  • 1 ст.л. кокосового масла

Полезные сладости: Апельсиновые трюфели в какао

Рецепт:

Присыпьте поверхность для готовки какао порошком. Натрите апельсин на цедру, выжмите сок в небольшую ёмкость.

В блендере измельчите орехи (10 секунд). Добавьте все остальные ингредиенты, взбивайте ещё полминуты.

Слепите шарики, обваляйте в какао. Разместите трюфели на доске, поместите в холодильник на 20 минут.

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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