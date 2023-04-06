«Плохие» раздражают «хороших», и хорошие – вооруженные убеждением в своей правоте, не преминут подать сигнал о том, как плохо быть плохим, ибо плохие люди никому не нравятся и умирают, никому не нужные, в одиночестве.

Один из самых распространенных человеческих страхов – СТРАХ БЫТЬ ПЛОХИМ. Что делают плохие люди, исходя из убеждений предыдущего, и, во многом, нашего поколения?

плохие люди заботятся о себе – в первую очередь;

они могут ответить отказом на просьбу;

«плохие» не втягиваются в спасательство, не стараются понравиться;

они же не одергивают своих детей, когда те ведут себя свободно, без оглядки;

и еще «плохие» люди имеют чуждые «хорошим» взгляды и убеждения.

Такие «плохие» раздражают «хороших», и хорошие – вооруженные убеждением в своей правоте, не преминут подать сигнал о том, как плохо быть плохим, ибо плохие люди никому не нравятся и умирают, никому не нужные, в одиночестве.

Поэтому, если у вас есть твердое намерение стать «плохим» и не умереть при этом от ужаса, под градом недовольства и критики, обратите внимание на свою детскую часть, где под толстым слоем защит зарыты эти страхи. Именно там вы – маленькие и зависимые от одобрения всех этих, как кажется, больших людей.





По-настоящему плохие люди, а не те, кто только прикидывается плохим, так вот, по-настоящему, плохие люди, уважая себя, способны уважать и тех хороших, которые имеют свой, отличный взгляд на мир.

Свое уважение они выражают тем, что не пытаются переделывать хороших, менять их и влиять, оставляя их в покое с их чувством правоты и превосходства.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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