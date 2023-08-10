«Да» и «нет» весят одинаково — вот, что я повторяю внутри себя, каждый раз, когда думаю, что мой ответ не понравится собеседнику

«Подвезти тебя до автовокзала?» — спросила Хайди, пожилая швейцарка, подруга нашей семьи. Я собиралась в город с ее дачи, идти пешком до остановки километра 3-4, а потом ещё неизвестно сколько ждать маршрутку, а от автовокзала ходит много транспорта в город, да и гулять мне не очень хотелось.

Слова «Да» и «Нет» весят одинаково

Я хотела сказать: «Да, подвези, пожалуйста», — но в этом случае Хайди придётся переодеваться из дачных штанов, открывать ворота, выгонять машину из сада, тратить время и везти меня. И мне от этого жутко неловко, поэтому я начинаю мямлить что-то вроде: «Да нет, не надо, я пройдусь наверно…» Хайди чувствует противоречие между тем, что я говорю, и тем, чего мне хочется, и, немного раздражаясь, спрашивает ещё раз: «Так, может, всё-таки подвезти?»

Я снова отнекиваюсь, пытаясь быть вежливой, мол, не хочу утруждать.

И тут Хайди преподаёт мне урок, который выручает меня вот уже 10 лет.

«Знаешь, у нас в Швейцарии говорят: «Да» и «нет» весят одинаково. Если я предлагаю тебя подвезти, то мне всё равно, скажешь ты «да» или «нет». Я готова к любому твоему ответу, мне не трудно прокатиться с тобой до автовокзала, так же, как легко — остаться дома. Но ты придумываешь, будто один из вариантов мне удобнее другого, и выбираешь его, хотя это не то, что удобно тебе. В России так часто делают. Но я хочу, чтобы ты понимала, если бы мне не хотелось тебя везти, я бы ничего не предложила. Если тебе дают выбор, один твой ответ равнозначен другому. Так тебя подвезти?»

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И я сказала «Да!», просто и ясно. Потому что мне было куда удобнее и быстрее доехать до автовокзала на машине. И я была благодарна Хайди за то, что она подвезла меня, а ещё больше за то, что научила такому простому правилу.

«Да» и «нет» весят одинаково — вот, что я повторяю внутри себя, каждый раз, когда думаю, что мой ответ не понравится собеседнику.

«Да» и «нет» весят одинаково — это про то, что мы все равны и свободны.

«Да» и «нет» весят одинаково — не поверхностное правило этикета, а основа экологичных искренних отношений.

«Да» и «нет» весят одинаково — и не надо надеяться, что другой догадается, чего вам на самом деле хочется.

Когда разрешаешь себе быть прямым и открытым, даёшь эту свободу и другим.

На любой мой вопрос или предложение я готова услышать как положительный, так и отрицательный ответ. А если один из ответов для меня предпочтительнее, то я сообщу об этом своему собеседнику и сформулирую по-другому.

Например, вместо нейтрально-вежливого «Зайдёшь в гости?», в зависимости от того, чего я хочу, можно сказать: «Заходи, я буду рада с тобой попить чая и поболтать!» (предполагая, что наши желания могут и не совпасть) или «Я бы пригласила тебя в гости, но сегодня устала и хочу побыть одна».

Помню, как мои отношения с подругой вышли на новый уровень близости. Она спросила:

— Ты же поучаствуешь в организации нашего фестиваля?

— Честно говоря, нет, я себя в этом не вижу. Не хочу ничего организовывать. — ответила я, внутренне готовясь к последующему сопротивлению уговорам.

— О, знаешь, как приятно — спросил — получил ответ — пошёл дальше.

Знаю. Это сила определённости.

Сложнее, когда человек не привык, что «да» и «нет» весят одинаково. Тогда вместо простого односложного ответа на каждое «Поедешь с нами?» и «Сможешь помочь?» начинаются рассказы, какой сложный там намечается день, сколько всего нужно успеть, и как человек будет стараться всем угодить, везде и всё успеть, никого не разочаровать. Мне обычно тоскливо такое слушать.

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А начинается оно в детстве. Мы учимся угадывать, какой ответ хотят от нас услышать, вместо того, чтобы прислушаться к себе. Мы рано узнаём, что на вопросы: «Тебе нравится в садике?» и «Хочешь супчик?» — есть только один желанный ответ для нашей бабушки. Узнаём, что отказ от скучного подарка или неинтересного похода в музей, видите ли, огорчит наших дальних родственников. Узнаём, что надо быть вежливым и идти другим навстречу. Узнаём, что и вопросы-то нам задают просто по привычке и из вежливости, а до реальных наших ответов никому нет дела.

Хорошо, что мы выросли и можем больше не играть в это дерьмо. И не учить этому вранью своих детей.

У каждого из нас есть право просто просить и с благодарностью принимать подарки, предложения, помощь и любовь других, равно как и право отказываться, не соглашаться, закрываться и отстаивать свои границы без чувства вины.

«Да» и «нет» весят одинаково, вы согласны? (и задавая этот вопрос таким образом, я имею в виду, что любые ваши ответы мне равнозначно интересны!) опубликовано econet

Автор: Анна Черных

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