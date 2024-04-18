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История про злую кошку...

Источник: b17.ru 18 апреля 2024 6620
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Маленькая простая история дала импульс к раздумьям...

История про злую кошку...

Старая больная злая кошка...

Маленькая простая история дала импульс к раздумьям...

У моей мамы есть кошка Сара. Надо сказать, что в моей родительской семье и в семьях моих дедушек-бабушке всегда жили кошки. И перед Сарой, бурманской красавицей с тяжелым характером, сиамская Леся прожила в нашем доме 19 лет. В моей семье сейчас тоже живут две кошки. 

Но речь не о них...

Сара уже старая и больная, ей плохо и больно, и характер ее формировали другие люди, которые не были к ней так добры, как моя мама....Она переходит от любви к ненависти за милисекунды, и понять, когда и в связи с чем она тебя погрызет, не представляется возможным. 

Списать все на ее тяжелый характер не получается, яжпсихолог..

Так вот, к чему я все это говорю.

Приехала я сегодня к маме и увидела Сару в коробке, свернувшуюся в клубок и с глазами, полными боли и страдания. Она даже не смогла поприветствовать меня на пороге, что обычно делала раньше. Стало ее ужасно жалко, и самым первым порывом было погладить, пожалеть...И тут я вспомнила, как она может на это отреагировать, и мое желание прошло, осталось сожаление...

Этот случай пробудил во мне параллели, ассоциации с людьми, которые так злы, что естественное желание близких или, даже, далеких, им посочувствовать разбивается о представление о последствиях. Хочу сказать всем, и себе, в том числе. Если очень нужно сочувствие и помощь, давайте принимать их с благодарностью. Не отпугивайте доброту своим слишком грозным и серьезным видом. И желающих проявить эту доброту по отношению к вам станет намного больше.

P.S. Сару сегодня похоронили. У нее оказался рак с метастазами по всему организму. Очень горько. опубликовано econet

Автор Колобовская Людмила

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Людмила Колобовская жизнь чувства любовь злость сочувствие

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