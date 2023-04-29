К сожалению, многие из нас понимают что-либо только тогда, когда в их жизни случается трагедия. Ежедневные проблемы угнетают, однако всегда найдётся человек, которому приходится хуже, чем вам

Всегда может быть хуже: сила благодарности и перспективы

«Когда вы проснётесь утром, подумайте о том, какая это драгоценная привилегия быть живым – дышать, думать, наслаждаться, любить». (Марк Аврелий)

На днях я врезалась в машину своего мужа по дороге на встречу. Я не видела её в зеркалах. Было очень темно. Я оставила в передней части его автомобиля огромную вмятину. Излишне говорить, что это очень сильно меня расстроило.

Я чувствовала себя ужасно. Я, правда, не заметила её. Я начала медленно сдавать назад, а потом... бац. Упс.

Я нехотя открыла дверцу и выглянула из машины, чтобы оценить ущерб. Мда, муж вряд ли обрадуется такому «сюрпризу».

Я представила, как он вскипит, когда узнает о том, что произошло с его автомобилем.

В тот вечер между нами образовалась гигантская пропасть. Где взять деньги на франшизу [прим. освобождение страховщика от убытков, не превышающих определённого процента от страховой оценки] и ремонт? Мы легли спать в полном молчании. В порыве жалости к себе и под гнётом чувства вины я разрыдалась.

В тот период на нас навалилась целая куча неприятностей: проблемы со здоровьем, сломавшийся отопительный котёл, перебои с электричеством, разбитый автомобиль. Прямо какая-то чёрная полоса в жизни. Почему это происходило именно с нами?

Наши мысли обладают невероятной силой. Они способны мгновенно вызвать цепную реакцию бурных, непреодолимых эмоций.

На следующее утро после того, как я врезалась в машину своего мужа, я узнала, что у моей подруги – прекрасной женщины, хорошей матери и жены – в автокатастрофе погиб молодой сын. Внезапно все мои переживания насчёт вмятины стали казаться мне нелепыми.

Когда-то мне пришлось пережить то же самое. Я также была матерью, чей ребёнок умер в результате страшной аварии. Помню, как я лежала беспомощная в помятом автомобиле и звонила в скорую. Через мгновение мою дочь уже увозили на машине в травматологический центр, а меня – в местную больницу. Это был последний день, когда мы разговаривали и обнимали друг друга. С тех пор прошло восемь лет, а такое ощущение, как будто это было вчера.

Мои глаза наполнились слезами. Я знала, как чувствует себя мать, которая недавно потеряла своего ребёнка. Я проглотила комок, который подкатился к горлу после того, как на меня нахлынули воспоминания о том страшном дне, когда я попала в аварию вместе со своими детьми.

Узнать, что ваш любимый ребёнок умер – это худшее, что может быть. Вас охватывает адская, парализующая боль. Вам кажется, что вы задыхаетесь. Вам хочется кричать в ужасе и недоумении.

И это может длиться месяцами и даже годами. Вы отчаянно пытаетесь проснуться от этого кошмара, однако, к сожалению, это не сон.

Моё сердце ныло. Жизнь несправедливо поступила с моей подругой в то зимнее утро, забрав у неё ребёнка. Однако от этого никто не застрахован. Потеря. Горе. Они настигают нас в тот самый момент, когда мы меньше всего этого ожидаем. Мы падаем в пучину горя и отчаяния. А что потом?

Когда вас преследует стресс, напряжение и трудности жизни, остановитесь и начните искать благодарность. Поблагодарите Вселенную хотя бы за то, что вы живы.

За то, что машину, которая сломалась, можно отремонтировать. За то, что у вас вообще есть машина. За то, что у вас есть дом, хоть он и нуждается в ремонте. За работу, которая является тяжёлой, однако позволяет вам оплачивать счета. За своего ребёнка, который вредничает иногда, однако растёт сильной личностью. За тот день, когда он появился на свет.

Найдите перспективу. Примите её. Старайтесь во всём увидеть чудо и не теряйте надежды на то, что завтра будет только лучше.

Цените то, что вы можете видеть все краски заката. Цените то, что вы можете слышать прекрасное пение птиц. Цените то, что вы имеете возможность слепить снеговика вместе со своим ребёнком.

К сожалению, многие из нас понимают что-либо только тогда, когда в их жизни случается трагедия. Ежедневные проблемы угнетают, однако всегда найдётся человек, которому приходится хуже, чем вам. У вас сломалась машина, а кто-то скорбит, поскольку потерял часть себя и теперь пытается заполнить пустоту, образовавшуюся в глубине души.

Итак, попробуйте вместе со мной.

Оторвитесь от своих дел. Сделайте шаг назад и представьте себя на месте другого человека, который столкнулся с потерей близких. Возможно, вы вряд ли сможете его понять, однако осознайте потерю и то глубокое горе, которое он сейчас испытывает. Это не так просто.

Сделайте глубокий вдох, впитайте в себя лучи солнца. Помните: есть много людей, которые будут невероятно благодарны за то, что вы уже имеете.

Все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, ничтожны. Благодарите за подарки, которые вам преподносит Вселенная. Не принимайте их как должное.опубликовано econet.ru

@ Daphne Greer

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