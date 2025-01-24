Зачем мне ЭТОТ человек

Скажи, зачем мне встретился этот человек? Зачем все эти люди мне встречались?..
- Зачем мне встретился этот человек? Зачем все эти люди мне встречались??
- Мы посылали каждого из них к тебе, чтобы ты им помог. Но ты проходил мимо. И приходилось отправлять других.
- Но, Ангел, чем я мог им помочь? Я был всего лишь маленьким никчемным человечком со скромным мирком внутри, никому неинтересным и чувствовал себя пустышкой.
- Вот мы и отправляли к тебе людей, чтобы ты, помогая им, тренировался быть волшебником и твой мир потихоньку разросся до бескрайних пределов Творца.
- Что же было бы, если я все-таки догадался помочь?
- Тебе полегчало бы.
- Почему мне, а не ему?
- Легкость приходит лишь в моменты творения. Отдавая. Потребляя, становишься тяжелее. Людям нужно искать любую возможность отдавать. Им тяжело на Земле - ведь там всем приходится что-то получать и все отягощены. Вот люди и ходят от одного к другому, чтобы помочь друг другу с чем-то расстаться. И расставание неизбежно, как форма отпускания и отдавания. Вот ты и встречался, кому-то что-то давал, у кого-то что-то брал - так сохранялся твой баланс
- Значит, моё прощание с любимой было неизбежно? Я помню как много хотел ей дать. И когда дал, она охладела и ушла.
- Она ушла с твоей тяжестью. Ты забрал немного её груза. Привязавшись друг к дружке вы только бы отягощали бы свой путь.
- А куда мы шли?
- Из этой жизни в другую.
- Зачем?
- Чтобы творить. У творения нет конца. опубликовано econet
©Марк Ифраимов
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