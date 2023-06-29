Никто не любит человека, который не любит себя сам. Если даже ты не можешь себя любить, кто еще будет об этом беспокоиться?

Не любя себя, ты никогда не сможешь себя познать — познание себя приходит лишь следом.



Любовь подготавливает почву.



Любовь — это возможность познать себя; любовь — это правильный способ познавать себя.

Не любя себя, ты не можешь столкнуться с самим собой лицом к лицу. Ты будешь избегать себя. Твое наблюдение само по себе может быть способом избегать себя.

Окружи себя энергией любви. Люби тело, люби ум. Люби весь свой организм. Под любовью подразумевается: прими его как он есть. Не пытайся подавлять. Мы что-то подавляем, только когда это ненавидим, мы что-то подавляем, только когда мы против этого. Не подавляй, потому что, подавляя, как ты будешь наблюдать? Мы не можем смотреть в глаза врагу; мы можем смотреть в глаза только возлюбленному.

Если ты не влюблен в самого себя, ты не сможешь смотреть самому себе в глаза, не сможешь увидеть свое лицо, заглянуть в собственную реальность.

Если ты не заботишься о себе, то не сможешь заботиться и о других, помни. Только глубоко заботящийся о себе человек может заботиться о других. Но это нужно понять, потому что это кажется парадоксом.

Разница между ними огромна, хотя они и кажутся похожими. Здоровая любовь к себе — это великая духовная ценность. Человек, который не любит себя, не сможет любить и никого другого, никогда.

Первая волна любви должна возникнуть в твоем собственном сердце. Если в тебе не возникает любви к себе самому, не может возникнуть любви и ни к кому другому, потому что все остальные люди от тебя дальше, чем ты сам.

Человек должен любить свое тело, человек должен любить свою душу, человек должен любить всю свою целостность. И это естественно; иначе ты вообще не сможешь выжить. И это красиво, потому что это украшает тебя. Человек, который любит себя, становится изящным, элегантным. Человек, который любит себя, обязательно станет более молчаливым, более медитативным, более молитвенным, чем тот, кто себя не любит.

И если ты любишь себя, ты удивишься: тебя будут любить другие. Никто не любит человека, который не любит себя сам. Если даже ты не можешь себя любить, кто еще будет об этом беспокоиться?

Человек, который ненавидит себя, будет ненавидеть всех остальных — он такой злой, насильственный, он остается в постоянной ярости. Человек, который ненавидит себя... как он может надеяться, что его будут любить другие? Вся его жизнь разрушена.

Любить себя — огромная духовная ценность.

Эго и любовь не могут существовать вместе. Они как свет и темнота: когда приходит свет, темнота исчезает. Если ты любишь себя, ты удивишься — любовь к себе означает, что "ты сам" исчезаешь.





В любви к себе нет никакого "себя". Это парадокс: любовь к себе совершенно лишена "себя". Она не самовлюбленна — потому что где бы ни был свет, там не может быть темноты, и где бы ни была любовь, там не может быть эго.



Любовь расплавляет замороженное эго.

Эго подобно кристаллу льда, а любовь — утреннему солнцу. Теплота любви... и эго начинает таять. Чем более ты любишь себя, тем меньше находишь в себе эго, и тогда эта любовь становится великой медитацией, великим скачком в божественность.

Эгоистическая гордость — это прямо противоположное. Человек, которому не удается любить себя, становится эгоистичным. Эгоистическая гордость — это то, что психоаналитики называют нарциссическим образцом жизни, нарциссизмом.

Никогда не было никого подобного тебе, и никогда не будет — ты просто уникальный, несравненный. Прими это, люби это, празднуй это — и в самом этом праздновании ты начнешь видеть уникальность других, несравненную красоту других.

Любовь возможна, только если есть глубокое принятие себя, другого, мира. Принятие создает атмосферу, в которой растет любовь, почву, в которой расцветает любовь.

© Ошо

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