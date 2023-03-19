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Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

Источник: bestwom.ru 19 марта 2023 6622
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Всем известно, что слова программируют нашу жизнь. Вот скажете: нет денег - так оно и случится - кровно заработанные будто сквозь пальцы просочатся...

Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций - бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:

  • Чихать я хотела
  • Это настоящий геморрой
  • Моя голова сейчас лопнет
  • Я это не перевариваю
  • Шрам на сердце - вот такой рубец
  • Всю кровь из меня выпил
  • Я сыта по горло
  • Всю плешь проели
  • Я такая бедная
  • Ты меня не любишь
  • Я толстая
  • Это невыносимо
  • Я больше не могу

Замени все эти фразы на противоположные по значению:

  • До чего ж я хороша: и фигура и душа!
  • У меня этих денег - полная сумка!
  • Какой хороший сегодня день
  • Все идет отлично
  • Я счастлива!

Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

... придумайте еще несколько позитивных выражений и внесите их в повседневный лексикон. Увидите, как быстро изменится твоя жизнь!

И помните: слова, сказанные перед зеркалом, удваивают свое значение - хорошее или плохое. опубликовано  econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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слова влияние жизнь успех зеркало

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