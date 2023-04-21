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Тихий омут: затаенная обида

Источник: gestaltclub.com 21 апреля 2023 5782
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Помните поговорку: в тихом омуте черти водятся? Для меня она про удержанные, не выраженные чувства.

Тихий омут: затаенная обида

Что делать с подавленными чувствами?

Помните поговорку: в тихом омуте черти водятся? Для меня она про удержанные, не выраженные чувства. Спокойный и с виду миролюбивый человек вдруг взрывается от ярости, резко уходит с работы или разрывает отношения. Разрушаются связи с дорогими людьми или карьера, потому что человек долго терпел и однажды что-то стало последней каплей. Он просто не выдержал. Такой ситуации можно было избежать, если уметь чувствовать свои границы и предъявлять их окружающим.

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Как определить, что удерживаются «неприятные» чувства?

  • Напряжение в теле. Болит спина, мышцы на ней твердые. Часто сжимаете челюсти. Часто болит голова.

  • Резкое учащенное биение сердца, тахикардия. Панические атаки.

  • Окружающие кажутся злыми, неприветливыми и мысли у них про вас нехорошие. 

  • Раздражают действия партнера, но вы считаете, что это мелочи и не стоит о них говорить.

  • Если ваши родители эмоционально закрытые и переживают все в себе, есть вероятность, что вы с детства научились так обходиться с чувствами. 

  • Нарушения сна. Сложно засыпать или просыпаетесь раньше обычного.

Обидой принято считать сочетание двух чувств: боли и злости. Эмоциональная боль сигнализирует о том, что вы обо что-то поранились. Тон, фраза или поступок оказались слишком неприятными. Злость возникает как реакция мобилизации энергии для отстаивания своих границ. 

Существуют внутренние запреты на переживание и выражение чувств. То есть существуют убеждения, как правильно нужно чувствовать и вести себя. Например: «я никогда не злюсь, только слабаки сидят и грустят, нужно потерпеть и все наладится». Когда эмоции накапливаются, не осознаются и не выражаются, происходит «взрыв». Тогда иногда случайный человек получает реакцию за все, что накопилось. В состоянии отреагирования эмоций невозможно вести конструктивный диалог. Если такой выплеск случился, важно сначала успокоиться и подумать, что вы хотите сказать и когда готовы услышать собеседника.

Эмоции накапливаются так: человеку было неприятно, больно, грустно, страшно, он злился. В тот момент, когда он почувствовал дискомфорт, что-то случилось. Как-то человек обошелся со своими чувствами. И стало казаться, что их нет.

Вероятно, что он не очень умеет распознавать, чувства, эмоции, ощущения. Если нет этого навыка, тогда до сознания доходят только очень сильные переживания, а слабые не воспринимаются и накапливаются. Этот механизм приобретается в детстве при определенном воспитании или тяжелых событиях. 

Тихий омут: затаенная обида

В идеале эмоции важно проживать: чувствовать боль, пораненность, грустить, злиться. Распознавать и снимать запеты на чувствование и выражение лучше всего с психотерапевтом. Некоторые механизмы вы в себе не замечаете, потому что они стали привычными.

При исследовании себя будут болезненные места, в прохождении которых важны поддержка и внимательное участие другого человека. Подавление эмоций – это защитный механизм, который раньше помогал выживать. Этот способ справляться с трудностями останется с вами, но можно узнавать, какими способами вы еще пользуетесь, каким хотите научиться.

Не только психотерапия улучшает чувствительность, но и любое внимание к своему телу: физическая активность, мазаться кремами, массаж и медитации. Можно начать с того, чтобы отслеживать, удобно ли вам сидеть, устали ли вы, хотите ли есть и что, хочется активности, общения или побыть одному. Интересуйтесь собой. опубликовано econet

Автор: Мария Малышева

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Источник: https://econet.ru/

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