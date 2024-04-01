Деньги, безусловно, очень важный инструмент в жизни человека, но весьма сомнительный для того, чтобы взламывать им человеческие сердца.

Свободно протяните вперед обе руки ладошками вверх. Представьте, что на одной руке у вас лежит слово «нет», а на другой — «да». На какой ладошке какое слово?

Важно, чтобы вы это точно себе представляли. Подумайте, какие доводы можно привести в защиту позиции «да» и позиции «нет»? Почему иногда стоит говорить «нет»? Почему хороша позиция человека, который никому ни в чем не отказывает?

Представьте, что доводы шлепаются на ладошки, как маленькие кирпичики. Произносите доводы вслух, чтобы слышать самого себя. Теперь взвесьте обе позиции на ладошках, как на весах.

Какая перевешивает? А теперь мысленно начните менять доводы местами, перекидывайте кирпичики с ладони на ладонь, меняя, соответственно, и смысл довода. То есть, если у вас был довод: говорить «да» хорошо, потому что ты помогаешь людям, контрдоводом будет: говоря «нет», я помогаю себе и своим близким (естественно, ваши доводы могут касаться не только темы долгов, но и всей жизни в контексте согласия — отказа).

После мысленного перекидывания «кирпичиков» и взвешивания на ладонях разных доводов сделайте следующее: соедините ладони и переплетите пальцы обеих рук.

Предупреждаю, если вы хорошо поработали, сделать это будет не так-то просто. Но зато когда ваши пальцы переплетутся, вы почувствуете, как словно бы два энергетических потока устремились от ваших рук через все, тело навстречу друг другу, и за кратким моментом настоящего волнения придет состояние покоя и гармонии.

Понаблюдайте позже за собой. Вы убедитесь, что теперь вам будет легче говорить и «да», и «нет».

Причина вторая: потому что хотят быть хорошими. С детства нам прививают острую зависимость от мнения других людей и делают нас фактически заложниками понятий «хороший» и «плохой». Для кого-то быть плохим невыносимо, а за право хоть на краткий миг выглядеть в глазах другого хорошим он готов отдать многое, в частности и свои деньги. Быть «хорошим» крайне важно для людей с низкой самооценкой.

Давая в долг деньги, они решает сразу две свои проблемы — показывают другому, какие они хорошие, а себе, что у них есть деньги, они могут себе позволить дать в долг, значит, они состоялись. Эта категория, пожалуй, отчасти платит отданными в долг деньгами за несколько минут желанного ощущения. Поэтому их должники, прекрасно это чувствуя, не сильно стремятся вернуть деньги. Ведь всегда можно сказать на вопрос о сроке возврата: «Ты ведь подождешь еще, ведь ты хороший!» И что вы думаете, будет ждать, не ропща на судьбу!

Людей такой категории очень жалко, потому что когда им уже нечего будет отдавать (а берут-то у них далеко не только деньги), от них отвернутся и те люди, кому они, в их представлении, были так необходимы.

Поэтому единственным способом выжить для них может стать поднятие самооценки. Разведение в стороны понятий дружба и деньги. И поиск настоящих друзей, которым глубоко наплевать, есть ли у тебя деньги и дашь ли ты их в долг.

Причина третья: поставить в зависимость от себя. Если вы еще не взяли у такого человека денег в долг, вам крупно повезло или это совершенная случайность. Эта категория людей просто тащится от того, что кто-то обязан им в такой важной составляющей жизни, как деньги, и не перестают напоминать, чтобы должник, не дай бог, не забылся и не перестал испытывать благодарственного трепета. Это профессиональные рантье, и если они не дают в долг под проценты, то только лишь для того, чтобы поиметь значительно большие дивиденды — психологические.

Большинство таких людей по сути своей энергетические вампиры, которые выбрали столь «вкусную» сферу, как деньги, для того, чтобы иметь в своем запасе как можно больше зависящих от них людей.

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Одолжив у них, вы, даже вернув долг, отдадите им в придачу во много раз больше, чем взяли. Если вы испытываете удовольствие от мысли, что кто-то должен вам деньги и потому зависит от вас, подумайте, чего вам на самом деле не хватает? Возможно, ощущения собственной значимости, внимания к вам или даже любви?

Деньги, безусловно, очень важный инструмент в жизни человека, но весьма сомнительный для того, чтобы взламывать им человеческие сердца. Никто не бывает по-настоящему привязан и по-настоящему благодарен за одолженные деньги. Как правило, за короткой фазой благодарности наступает раздражение и апатия, не зря говорят, что «хочешь потерять друга, одолжи ему денег». Иной раз должник идет на самые нерациональные и отчаянные поступки, чтобы поскорее выбраться из зависимости, а уж сколько негатива «сливается» на кредитора в пространстве, не описать никакими словами.

Подумайте, нужно ли вам это? А если вы оказались в эмоциональной ловушке кредитора-вампира, как можно быстрее отдайте ему долг и постарайтесь прервать любое взаимодействие с ним.

Знайте, что вам еще не раз напомнят о сделанном одолжении, даже если долг будет давно покрыт, и не преминут воспользоваться этой информацией, если это будет им выгодно. Спасения здесь нет — только, повторюсь, разрыв отношений. И не вините себя, фактически вы оказались жертвой, а единственное, что может сделать для себя жертва, это извлечь урок и больше не попадать в такую ловушку.

Хочу заметить, что все три типа кредиторов довольно типичны и могут встретиться на пути любого, кто сочтет для себя возможным занять деньги. Практически у вас не будет выбора. Ваш кредитор будет одним из трех. Знайте, что все три типа имеют свои психологические выгоды в том, что одалживают вам, поэтому не переживайте слишком сильно и не благодарите их чрезмерно. Вы взаимно нужны друг другу, и деньги тут, как обычно, ни при чем.опубликовано econet

Автор Марина Смоленская

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