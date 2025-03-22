Эта статья вряд ли заинтересует тех, у кого один или два ребенка, и кто не задумывается об увеличении семьи. Зато многодетным родителям, возможно, будет интересно вместе поразмышлять над ролью и положением среднего ребенка среди старших и младших братьев и сестер

Как строятся взаимоотношения между детьми в многодетной семье?

Эта статья вряд ли заинтересует тех, у кого один или два ребенка, и кто не задумывается об увеличении семьи. Зато многодетным родителям, возможно, будет интересно вместе поразмышлять над ролью и положением среднего ребенка среди старших и младших братьев и сестер.

Распределение ролей

Какими бы ни были взаимоотношения между старшими детьми, с рождением малыша они вряд ли претерпят существенные изменения. А вот младшему члену семьи еще предстоит найти свое место в семейной иерархии, построить собственные отношения со старшими братьями и сестрами.

Рожая третьего, мама уже не так озабочена опасностью возникновения ревности, ведь дети давно привыкли к тому, что их у родителей двое. Они научились уступать, делиться, поступаться своими интересами, пусть не всегда охотно. Это вселяет в маму надежду, что третий ребенок вольется в семью легко и органично. Да и старшие дети с нетерпением ждут появления малыша на свет.

Неожиданная перемена

Из двоих детей в более выгодном положении оказывается старший – он уже освоился с ролью «большого» и «взрослого», и с удовольствием опробует ее на малыше, к которому можно проявлять прямо-таки родительскую заботу. А вот среднему несколько не по себе: он не привык к тому, чтобы его считали большим; волей-неволей ему приходится потихоньку расставаться с привилегиями «милого малыша».

Нетрудно догадаться, что средний ребенок переживает те же чувства, которые испытывал старший после его появления на свет. Все эти годы он был младшим, его считали «еще маленьким», с него спрашивали не так строго, как со старшего брата или сестры. Он успешно пользовался ролью всеобщего маленького любимца. И вдруг ситуация меняется: в семье появился еще один малыш, придется потесниться.

Как помочь?

Мудрой маме следует особенное внимание уделить именно среднему ребенку, чтобы помочь ему освоиться в новой роли. Теперь он тоже стал старшим. Это и почетно, и ответственно. Но перемена не должна быть слишком резкой; иногда ему захочется, как прежде, побыть малышом. Не возлагайте на него сразу слишком больших надежд в отношении помощи по хозяйству, особенно если раньше он был освобожден от таких обязанностей. Давайте новые задания постепенно и не ожидайте стабильности. Он еще не скоро начнет выполнять свои домашние обязанности всегда охотно и без напоминания.

Постарайтесь чаще проводить время со средним ребенком, играть с ним в его любимые игры или рассказывать что-нибудь увлекательное. Если времени не хватает, просто посидите рядом, пока он делает уроки, а вы утюжите, чините белье или заполняете квитанции по квартплате.

Не забывайте и о первенце – видя вашу озабоченность чувствами среднего ребенка, он может пережить новый виток ревности. При этом малыш требует от мамы слишком много времени, а ваш «опытный» первенец уже успел забыть о том, что новорожденные настолько беспомощны. Ваша погруженность в заботы о малютке может заставить его чувствовать себя одиноким и ненужным. Постарайтесь выделить минутку и для старшего, поделитесь с ним своими мыслями, переживаниями, заботами – по-взрослому, на равных. Воодушевленный вашим доверием, он будет с еще большим энтузиазмом помогать вам.

Вспомните о совместном чтении – это прекрасная возможность посвятить время старшим детям. Используйте для этого занятия частые грудные кормления. Привлеките к прогулкам с новорожденным мужа или бабушку, а сами посвятите освободившееся время старшему и среднему ребенку. Или гуляйте все вместе, играйте и беседуйте со старшими, пока малыш спит в коляске.

Не впервой

Безусловно, специфика положения среднего ребенка состоит не только в том, что после рождения малыша ему приходится расстаться с ролью младшего. Другая существенная особенность лежит в несколько иной плоскости. Считать ли ее достоинством или недостатком – судите сами.

Когда первенец идет в детский сад или в школу, вы долго мучаетесь выбором, читаете отзывы в Интернете, опрашиваете знакомых, сомневаетесь. Вы с трепетом ждете первого сентября, этого торжественного дня, когда ваше чадо переступит порог «взрослой жизни». Со вторым все проще: дорожка проторена, все уже известно, волнений значительно меньше.

Отсутствие излишней нервозности в связи с важным событием можно считать положительным явлением, но лишь до тех пор, пока оно не переходит в равнодушие. Зачастую третий малыш оттягивает на себя ваше внимание, требуя больших забот в силу беспомощного возраста. А ведь для среднего ребенка этот день не менее важен и волнителен, чем для старшего! Он может ощущать разочарование, если поймет, что семья не разделяет его чувств, т.к. для родителей все это уже «пройденный этап».

Родителям нужно постараться посмотреть на предстоящие события глазами своего среднего ребенка, чтобы сохранить свежесть ощущений. Постарайтесь прочувствовать, что он не является отражением или повторением первенца, его впечатления и чувства индивидуальны. Уделите им должное внимание, не пренебрегайте ими, ссылаясь на занятость.

Скорее всего, эти советы не потребуются вам, когда младший ребенок будет проходить тем же путем. Вы будете уделять ему повышенное внимание в силу того, что он дольше других будет оставаться для вас «милым крошкой».

Таким образом, средний ребенок оказывается в самом невыгодном положении. Старший получает повышенное внимание родителей, как «первопроходец», младший – как «сладкий малыш», а средний оказывается несколько в тени.

Читаем на ночь

Среднему ребенку приходится ощущать неудобство даже в таком приятном занятии, как вечернее чтение на ночь. Малышу вы читаете детские сказки: «Репку», «Курочку Рябу», потому что других книг он пока еще не поймет.

Старшему вы читаете книжки для его возраста, стараясь расширить его кругозор. В самом деле, сколько можно перечитывать «Дядю Федора» и «Карлсона»? Хочется взять в руки кое-что посерьезней, вроде «Робинзона Крузо». И вот вы с увлечением читаете вслух, освежая в памяти с детства знакомые образы; ваш первенец с замиранием сердца следит за перипетиями сюжета, а средний откровенно скучает, потому что давно потерял нить слишком сложного для него текста.

Средний ребенок оказывается в промежуточном положении: слушать сказки для малышей – скучно, а книги для старшего возраста зачастую слишком сложны и непонятны. Выход: либо читать самому, либо махнуть на чтение рукой, как на пустое занятие.

Что же делать? Мало у кого из родителей хватит времени и желания читать каждый вечер три разные книжки – в меру понимания и возраста каждого из детей. Как один из вариантов можно предложить выбирать книги, чередуя их: то более сложные, для старшего, то попроще, ориентируясь среднего ребенка. И конечно, побуждать детей к самостоятельному чтению и выбору книг по личным интересам.

Напоследок хочется добавить, что отмеченные особенности среднего ребенка отнюдь не являются причинами, по которым он должен вырасти несчастным, неполноценным, или имеющим психологические комплексы. Все это может вовсе не иметь отношения к вашей семье; вполне вероятно, что в силу вашего материнского чутья вам удалось обойти возможные «подводные камни» и ваш средний ребенок растет самым счастливым из всех детей на Земле. опубликовано econet

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