Проблема человека не в высокой и не в низкой самооценке, а в её адекватности или неадекватности тому, что есть в действительности

На самом деле выражение «поднять самооценку» не совсем верное, но так уж сложилось в разговорной речи. Проблема человека не в высокой и не в низкой самооценке, а в её адекватности или неадекватности тому, что есть. Самооценка может быть неадекватно высокой и так же — неадекватно низкой.

Так вот речь пойдёт о том, как привести неадекватно низкую самооценку в соответствие с тем, что человек представляет собой в действительности. А в действительности каждый человек — он ничего. Так вот, исходя из того, что каждый человек — хорош, а может быть и ещё лучше, мы и будем поднимать его самооценку.

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Драконы, обуревающие нас, родом из детства. Но просто сказать об этом человеку — ещё не означает — помочь. Наоборот, расскажи людям, что их неправильно воспитывали родители, они станут ещё печальнее. Машины времени нет, чтобы вернуться назад и поменять себе родителей-невротиков на родителей здоровых. То же и с другими травмами из прошлого. А жить надо в настоящем.

Итак, поднимаем самооценку. Шаг первый. ПРОЩЕНИЕ

Вы, наверное, прекрасно знаете, кто сформировал Ваше представление о себе, кто вселил в Вас неуверенность в вашей красоте, в вашем здоровье, в вашем интеллекте, в вашем умении петь... Секрет прост и сложен одновременно: этих людей нужно... простить. Тогда Вы отпускаете от себя прошлое и начинаете жить с чистого листа. Вы — новый человек, с новым паспортом, новым именем, новой кармой... Не можете? Пепел Клааса стучит в Ваше сердце? Идите к психотерапевту. Знаете, чем занимается любая психотерапия? Выясняет, на кого из прошлого Вы точите нож и учит прощать этого человека. Больше она ничем не занимается, психотерапия. Её главный девиз:

ПРЕКРАТИТЕ ПИЛИТЬ ОПИЛКИ

Одна из трудностей на этапе работы с обидчиками из прошлого — многие обиды чрезвычайно талантливо упакованы и спрятаны глубоко в подсознание. Они — вытеснены, выражаясь языком Фрейда. А вытеснение — это по Фрейду, самое неправильное, что может сделать человек со своим страхом, желанием или, как в данном случае, — травмой. Потому что вытесненное — трудно находится, как файл, сохранённый Вами неизвестно в какую папку.

Но для того, чтобы справиться с этой проблемой, психоанализ не нужен. Нужно мужество, только и всего. Каждый из нас способен вспомнить ситуации, которые можно рассматривать как травмирующие. Единственное, что нужно сделать — это признать боль и злость, которую Вы тщательно прячете от себя. Поверьте, все силы у человека уходят на то, чтобы сделать вид — «мне не больно», «это меня никак не задевает». Задевает. И первый шаг в программе «Прощение», признать, что Вам-таки есть, кого прощать, что Вы тоже — человек и так же как все, как все... болью реагируете на унижение.

Принять событие как обиду, пережить эту обиду, понять, что именно «попытка делать красивую мину при плохой игре», утаивая от всех свои реакции, лишало Вас всех сил.

Некоторые «придумали» себе характер. Например, они решили: «Я — не ревнива». Это — тетя Клава ревнива, потому что она — дура. А я — выше этого, я же умная. И вот придуманный характер заставляет терпеть то, что другая спокойно выплеснет в припадке ревности. А терпеть, как нас учили в детстве — вредно. Нет, я не призываю всех к разрядке, доступной только истероидам, которых судьба наградила невысоким интеллектом. Я призываю просто не прятать голову в песок и учиться слышать самого себя.

Поднимаем самооценку?

Шаг второй. Найти свой собственный источник вдохновения

То что хотят от нас наши родители — это не наше. То, что Вы хотите от своих детей — это не их. То, что модно — то не всегда подходит каждому. Казалось бы, какие избитые мысли! Да, но почему тогда столько людей вокруг занимается не своим делом? Я даже говорю не о профессии, Бог с ней, с профессией. Я говорю о выборе друзей и подруг, о выборе хобби и увлечений, о выборе супруга, наконец. Только не говорите, что вас сосватали ещё до вашего рождения. Сами же видели, что покупали...



Рабская психология неуверенного в себе человека заставляет нас следовать чужим представлениям о счастье и о хорошем вкусе. Но звездой станет лишь тот, кому на всех наплевать. Кто имеет смелость быть нон-конформистом. Поэтому в звёзды попадают бывшие двоечники. Они-то давно махнули рукой на то, чтобы кому-то понравиться. И пошли своим путём. И знаете, оказалось, что это работает...

Замечательный психолог, успешный писатель и наш современник, Михаил Ефимович Литвак описывал случай одного пациента, попавшего к психотерапевту. Этот молодой человек родился в семье, где все мужчины были оперирующими хирургами. Поэтому ему была уготована судьба поступать в мединститут и выйти оттуда с дипломом хирурга. Но он не хотел оперировать, он боялся. Это было не его. Но воля семьи была непреклонна. Он просто не видел себя ни в какой другой профессии, даже на другой кафедре не видел себя. Правильно, ведь «у терапевта есть свой сын», перефразируя известный анекдот. Что делать? Ситуация патовая.

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И тогда его организм сам нашёл выход из неразрешимой ситуации. В 30 лет у мальчика начали трястись руки, ухудшаться зрение и вдобавок к этому возникли признаки странной сердечной аритмии. Он стал развалиной, в 30 лет. Всё это его организм придумал с одной целью: раз папа запрещает мне бросать семейную карьеру по-хорошему, я стану никуда не годным инвалидом и тогда уж точно сниму с себя этот груз.

Как только он перестал работать хирургом, все симптомы исчезли и юноша стал абсолютно здоровым и счастливым человеком. Знаете, что самое интересное в этой истории? Литвак, кажется, описал в ней самого себя, свою биографию ...

Уверенный в себе человек — это красиво. И это возможно. Ведь путь в тысячу ли начинается с одного шага. А мы подсказали Вам уже целых два. опубликовано econet.ru

Автор Елена Назаренко

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