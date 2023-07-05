Если вещь больше не нравится, не оставляйте ее в своем доме из жалости, потому что на ее месте

Избавляемся от воспоминаний, засоряющих наше личное пространство

Недавно мне сказали, что я отлично умею выкидывать хлам. И я задумалась, потому что данная новость меня удивила. Вообще-то у меня дома нет и не было хлама. Никогда. Просто потому что я не отношу данный термин к вещам, которые были приобретены мной и членами моей семьи для какой-либо пользы или наслаждения, пусть и кратковременного. Но то, что я люблю чистить закрома и наводить лоск на полках — это чистая правда.

Делаю я это не для того чтобы навести порядок дома. Одно из моих правил: чтобы впустить в жизнь что-то новое, сначала надо выпустить что-то старое. А так как над собой работать долго и не всегда приятно, особенно когда надо от чего-то избавиться, первый удар легче нанести по вещам.

Когда я открываю шкаф или подхожу к стеллажу с целью очистки пространства, я начинаю классифицировать вещи, и если по большинству пунктов они проигрывают, я смело кладу вещь в мешок для ненужных вещей.

Моя классификация выглядит так. Объяснять ее я буду примерами и сравнениями, чтобы было нагляднее:

Положение в системе личных ценностей

Это первоочередной пункт, с которым надо разобраться с помощью логических размышлений. Именно размышлений, ведь эмоции, хоть и были запредельными в момент приобретения предмета, уже остыли, да и не отражают полностью индивидуальную систему ценностей и потребностей. Я приведу примеры своей оценки предметов по данному признаку, которые актуальны для меня, но возможно Вы сделали бы тоже самое, но наоборот, потому что системы ценностей у нас разные.

Каким бы бесполезным ни было свадебное платье, выкидывать его жалко, потому что оно хранит что-то большее, чем эмоции и воспоминания. Потрепанная книга о Питере Пене 1920 года выпуска, должна остаться на книжной полке для услады мои слабовидящих глаз. А вот папирус из Хургады аккуратно свернутый трубочкой и закинутый на самый верх стеллажа поверх книг, явно не несет в себе никакой ценности, потому что умышленно скрыт от глаз, как и вон тот пустующий набор для хранения специй и комплект из шести чашек в пошлый цветочек.

Итого: папирус, набор для специй и чашки — в сумку для ненужных вещей.

Эстетический вид

Есть вещи, которые уже не украшают пространство и не радуют хозяина. Конечно портфель для документов из эко-кожи очень дорог моему сердцу, в нем когда-то хранился первый договор на ипотеку, но теперь он потерся, пользоваться им неудобно и даже неприятно. А для песка со всех пляжей на которых ты лежал, давно пора подыскать вазы более актуальной формы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если вещь больше не нравится, не оставляйте ее в своем доме из жалости, потому что на ее месте может появиться что-то более актуальное для вас сейчас. Например, пустота?

Итого: портфель и вазы в мешок. Песок пересыпаю в пакеты до покупки более современных ваз.

Прикладная польза, взаимозаменяемость

Это очень хитрый пункт, ведь грань между бесполезным и полезным очень тонка. Например, у Вас есть блинница и парогенератор. Блинницу вы используете, когда вдруг захотелось маленьких блинов —примерно раз в год, а может и в два, потому что в посудомоечную машину ее не положишь,а мыть руками не хочется. Поэтому вы печете оладья/блины на обычной сковороде, которую помоет посудомоечная машина. Парогенератором вы пользуетесь тоже редко: не каждый день появляется вдохновение мыть межплиточные швы и фартук на кухне. А еще есть пожелтевший тостер, заставленный пустыми банками на самой верхней полке кухонного шкафа и пароварка, проигрывающая в использование мультиварке.

Итого: блинницу, тостер и пароварку в мешок для не нужных вещей

Сезонные вещи

Не знаю как вы, но я подвержена сезонным сменам настроения. К новому году, я достаю новогодние свитера и посуду с елками и Сантой, а летом меняю домашний текстиль и гардероб на более светлые тона. А так как мода подкидывает каждый год что-то новенькое, хочется приобретать актуальные вещи и получать от них максимум удовольствия. Но места то уже заняты, хоть снимай отдельный бокс на складе для хранения сезонных вещей. Поэтому в начале каждого сезона убирайте то, что более не актуально для вас. Первые три пункта Вам в помощь.

Уважайте пространство тех, с кем живете

В моем детстве было так: все цветы, что жалко выкинуть, оказывались в нашей с сестрой комнате. Корявенькие, убогонькие с дряблыми листочками, они стойко портили внешний вид девичей комнаты. Не перекидывайте ненужные вещи в другие комнаты, там они не найдут свое место, просто отсрочат день, когда попадут в мешок.

И наоборот, перед тем, как положить в мешок чью-то вещь, спросите разрешения у ее владельца, предложите воспользоваться первыми тремя пунктами для оценки. Если он еще не готов, не настаивайте, всему свое время. Вещи — это повод наслаждаться, а не ругаться.

И вот мешок, а может быть несколько мешков, набиты вещами. Было бы круто сделать бросок кобры и лихо вынести все это на помойку, но что-то останавливает. Ведь дети в Африке голодают, а в деревне Красные лапти о бытовой технике мечтает каждая бабушка. Будьте активны, не позволяйте мешку залеживаться, разместите объявление на Авито или другом аналогичном ресурсе, сдайте старую одежду для утилизации в Н&М или вызовите соответствующую службу, бросьте клич по родственникам, вдруг в Тверской области кто-то ждет ваш тостер? Дайте вещам месяц. Если за это время они не найдут нового хозяина, значит они не нужны не только вам, несите их на помойку.

Осознайте, что наличие накопленных и распределенных по дому вещей, не приносящих не моральной, ни практической, ни эстетической пользы, не является признаком богатства, жадности или захламленности пространства, это обычные воспоминания о том, как приятно было тратить деньги на эти вещи и осваивать их в быту. Воспоминания, засоряющие наше личное пространство.

Подарите их прошлому, оставьте себе более мощные отголоски минувших дней, радость от теплого луча на щеке, прикосновения влажных губ, тепло рук, крепость объятий, запах утреннего кофе, робкую улыбку, адресованную вам. Живите настоящим, в котором должно быть место радостям от ненужных безделушек. Иначе зачем мы зарабатываем деньги? Конечно, чтобы тратить их с удовольствием!опубликовано econet

Автор: Оксана Дмитрова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet