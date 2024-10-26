Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Польпетты из тунца — вкуснейшие фрикадельки по-итальянски

Польпетты из тунца — вкуснейшие фрикадельки по-итальянски

Источник: Econet 26 октября 2024 6128
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Польпетте (итал. polpette) - это итальянские фрикадельки. Существует больше множество рецептов приготовления польпетте. Сегодня предлагаем приготовить это блюдо из тунца

Польпетты из тунца — вкуснейшие фрикадельки по-итальянски

Польпетте (итал. polpette) - это итальянские фрикадельки. Существует больше множество рецептов приготовления польпетте. Сегодня предлагаем приготовить это блюдо из тунца.

Совет: Готовые польпетте ди тонно ин сальса ди помодоро оставьте под закрытой крышкой на 30-40 минут - так они станут ещё вкуснее и сочнее.

Вам понадобится: 

  • 60 г тунца, консервированного в собственном соку
  • 2 куриных яйца
  • 70 г тертого сыра пармезан
  • 70 г черствого хлебного мякиша (руками растереть в крошку)

Для соуса:

  • 0,5 л воды
  • 1 л пассаты из томатов
  • 1 очищенный зубчик чеснока
  • оливковое масло холодного отжима
  • соль

Вам также понадобится: 

  • кастрюля из огнеупорной керамики или кастрюля с антипригарным покрытием

Польпетты из тунца — вкуснейшие фрикадельки по-итальянски

Приготовление:

В кастрюле разогрейте масло и спассеруйте в нем чеснок.

Влейте пассату и 0,5 л воды, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и убавьте огонь. Варите соус 1 час, постоянно помешивая деревянной ложкой и не давая ему пригорать, затем посолите и снимите кастрюлю с огня.

В отдельную емкость разбейте яйца, добавьте тунец. При помощи вилки разотрите получившуюся массу, затем слегка взбейте.

Всыпьте пармезан и сухари и тщательно перемешайте. Из получившегося фарша сформируйте руками польпетты в форме шариков диаметром 2,5-3 см. Имейте в виду, что за время варки они немного увеличатся в размерах.

По очереди выложите польпетты в горячий томатный соус и варите 40 минут на медленном огне под закрытой крышкой.

Достаньте готовые польпетты из соуса и подайте их на отдельной тарелке.

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

оливковое масло пармезан тунец чеснок еда и рецепты

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ум богатеет от того, что он получает. Сердце - от того, что оно отдаёт. В. Гюго
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.