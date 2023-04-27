Эго приводит нам бессчётное количество причин, почему мы не должны прощать, и всегда скрывает от нас тот факт, что когда мы не прощаем, то именно мы страдаем и теряем чувство мира.

Когда мы слушаем непрощающее сознание эго, оно приводит нам бессчётное количество причин, почему мы не должны прощать, и всегда скрывает от нас тот факт, что когда мы не прощаем, то именно мы страдаем и теряем чувство мира.

ВОТ ВАМ ДВАДЦАТЬ ПРИМЕРОВ РАССУЖДЕНИЙ ЭГО:

1. Этот человек по-настоящему навредил тебе. Он заслу­живает твоего гнева, лишения твоей любви и любого другого наказания, которому он подвергается.

2. Не будь дураком! Если ты простишь, то этот человек сделает то же самое снова!

3. Если ты прощаешь, значит, ты слаб.

4. Если ты простишь этого человека, это будет равно­ценно признанию того, что он прав, а ты — нет!

5. Только человек с очень низким уровнем самооценки может думать о том, чтобы простить этого человека.

6. Когда ты не прощаешь, это выглядит так, как будто ты контролируешь другого человека. Контроль — это лучший способ эго оставаться в безопасности.

7. Лучший способ держать дистанцию между собой и человеком, который тебя обидел, — это никогда его не прощать.

8. Придержи свое прощение, и ты будешь чувствовать себя хорошо, зная, что ты можешь отомстить.

9. Воздержание от прощения дает тебе власть над чело­веком, который сделал тебе больно.

10. Прощать людей, которые причинили тебе вред — это просто глупо.

11. Если ты простишь, то откажешься от всякого чувства безопасности.

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12. Если ты простишь кого-то, то он может подумать, что ты согласен с тем, что он сделал или не сделал.

13. Прощение — это не более чем оправдание плохого поведения

14. Если дело дойдет до этого, то ты должен прощать человека только в том случае, если он приносит тебе искренние извинения — да и то только делать вид: что прощаешь.

15. Если ты простишь, то Бог покарает тебя.

16. Давай посмотрим реальности в лицо — всегда вино­ват кто-то другой, так зачем прощать?

17. Никогда не верь тому, кто пытается сказать тебе, что ты ненавидишь в других те вещи, которые не выно­сишь в самом себе.

18. Не обращай внимания на мысль, что если ты не можешь простить что-то, что сделал другой человек, то это только потому, что ты сам сделал нечто такое, что считаешь непростительным.

19. Если ты простишь этот ужасный поступок, то будешь не лучше, чем человек, которого ты обвиняешь!

20. Ты узнаешь, что по-настоящему проиграл с этим своим прощением, когда начнешь верить, что Бог или Высшая Сила защищает тебя от того, чтобы ты стал невинной жертвой или каким-либо образом пострадал. опубликовано econet

Автор Марина Смоленская

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