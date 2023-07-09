3 самые сокровенные желания МУЖЧИНЫ

Как сказал Джон Мюир, когда мужчина приходит в горы, он приходит домой. По своей сути мужское сердце создано для жизни вне стен, и это хорошо.

В сердце каждого мужчины есть 3 отчаянных желания

Ева была создана среди роскошной красоты Эдемского сада. Адам же, как вы помните, был создан за пределами сада, среди дикой природы.

Во второй главе Книги Бытие - историческом документе, описывающем происхождение человека - прямо сказано, что мужчина был создан в дикой местности, как часть дикой природы. И только потом он был помещен в Эдем. С тех самых пор мальчики никогда не чувствуют себя в своей тарелке, находясь в помещении, а мужчин не покидает ненасытное стремление к познанию нового. Мужчины стремятся вернуться к истокам, именно в эти моменты их жизнь обретает полноту.

Как сказал Джон Мюир, когда мужчина приходит в горы, он приходит домой. По своей сути мужское сердце создано для жизни вне стен, и это хорошо. "Я не чувствую себя живым в офисе, - говорится в рекламе спортивной одежды Northface, - я не чувствую себя живым в такси. Я не чувствую себя живым, идя по тротуару".





Стремление к познанию нового естественно, как и наша врожденная любовь к географическим картам. В 1260 году Марко Поло отправился на поиски Китая; в 1967 году, когда мне было семь лет, я и мой друг Денни Уилсон решили прокопать туда подземный ход от моего двора. Мы бросили это занятие на глубине двух с половиной метров, но у нас получилось прекрасное оборонительное укрепление. Однажды Ганнибал совершил свой знаменитый переход через Альпы; и в жизни каждого мальчика наступает день, когда он совершает переход через улицу, на которой живет, и попадает в компанию великих исследователей.

Стремление к приключениям, с сопутствующими им опасностями и острыми ощущениями, заложено в душе каждого мужчины. Мужское сердце стремится туда, где нет ничего искусственного, смоделированного, обезжиренного, застегнутого на молнии, лицензионного, работающего в режиме он-лайн, разогретого в микроволновке. Где нет последнего срока сдачи отчета, мобильных телефонов или совещаний. Где есть место для души. Туда, наконец, где окружающая природа соответствует природе нашего сердца.

В сердце каждого мужчины есть несколько основных вопросов, на которые просто невозможно ответить, сидя за кухонным столом. Кто я такой? Для чего сотворен? В чем мое предназначение? Страх удерживает мужчину дома, где все ясно, все вещи лежат на своих местах и находятся у него под контролем. Но ответы на свои глубинные вопросы мужчине не найти у экрана телевизора или на полке холодильника.

Если мужчина хочет понять, кем он является на самом деле, хочет понять, зачем он пришел в этот мир, ему нужно отправиться в путь. Ему нужно вернуть свое сердце.





Западный образ жизни, наносящий вред нашей душе

Образ жизни современных мужчин приводит к тому, что они все меньше и меньше прислушиваются к своему сердцу. Бесконечные часы, проведенные перед монитором компьютера; продажа обуви в гипермаркете; встречи, записи, телефонные звонки. Деловой мир, в котором большинство американцев живут и умирают, требует от мужчин быть рациональными и пунктуальными. Политика и система работы корпораций разработаны с одной целью: впрячь мужчину в работу и заставить его приносить прибыль. Но душа отказывается от упряжи; она ничего не хочет знать о распорядке дня и последних сроках сдачи отчетов. Душа жаждет страсти, свободы, жизни. Как сказал Д. Лоуренс, "я не механизм".

Мужчине нужно ощущать земные ритмы; ему необходимо держать в руках что-то осязаемое - румпель лодки, поводья, шероховатую веревку или просто лопату. Может ли мужчина прожить жизнь, сохранив свои ногти чистыми и аккуратными? Разве об этом мечтает каждый мальчик?

Общество в целом не может решить, как же быть с мужчинами. Потратив последние тридцать лет на то, чтобы сделать мужчин более осмотрительными, тонко чувствующими, легко управляемыми и даже женственными, теперь оно ругает их за то, что они утратили мужественность. Мальчишки неисправимы, вздыхаем мы. Как будто если мужчина становится по-настоящему взрослым, он теряет свою страсть к путешествиям, свою необузданность и навеки оседает дома, в гостиной тети Полли. "Куда подевались настоящие мужчины?" - вот расхожая тема для ток-шоу и книг наших дней. "Но вы же попросили их стать похожими на женщин", - хочется ответить мне. В результате мы наблюдаем такое размывание границ между полами, какого мир еще не видел. Как мужчина может знать, что он мужчина, если его главная цель - следить за своими манерами?

Роберт Блай в своей книге "Железный Джон" сокрушается: "Некоторым женщинам нужен пассивный мужчина, если он нужен им вообще; церкви нужен послушный мужчина - такой станет священнослужителем; высшим учебным заведениям нужен "прирученный, домашний" мужчина - такой будет зачислен в штат; корпорациям нужен... ограниченный, чисто выбритый, абсолютно здоровый мужчина".

Все эти требования, которые общество предъявляет к мужчине, можно назвать наступлением западного образа жизни на мужскую душу. И в результате этой экспансии сердце мужчины вытесняется в некую отдаленную высокогорную область, напоминая раненое животное, ищущее укрытие. Женщины знают это и жалуются, что у них нет доступа к сердцам их мужчин. Мужчины тоже знают это, но очень часто они не в состоянии объяснить, почему потеряли связь со своим сердцем. Они знают, что их сердце в бегах, но не знают, где искать его след. Служители церкви пожимают плечами и удивляются, почему им не удается заинтересовать своими программами большее количество мужчин. А ответ прост: мы не разрешаем мужчине жить в соответствии с желаниями его сердца.

Приглашение

Когда Бог творил мужчину, у Него был какой-то замысел, и если мы хотим найти себя в этом мире, нам надо понять этот замысел. Что Он вложил в сердце мужчины?

Есть три желания, которые я нашел в глубине своего сердца, которыми я не могу пренебречь, не потеряв при этом душу. Они определяют то, кем я являюсь, каков я и каким хочу стать. Я всматривался в собственное детство, я искал ответ на страницах книг, я внимательно слушал многих, многих мужчин, и теперь я уверен, что эти желания одинаковы для всех, они - ключ к пониманию мужественности как таковой. Они могут быть подавлены, забыты или заменены чем-то другим, но в сердце каждого мужчины есть отчаянное желание выиграть сражение, пережить приключение и спасти красавицу. Я хочу, чтобы вы вспомнили те фильмы, которые нравятся мужчинам, вспомнили то, что мужчины делают в свободное время, но главное - вспомнили самые сильные желания мальчишек и убедились, что я прав.

Выиграть сражение

Плащи и шпаги, камуфляж, банданы и пистолеты - вот униформа мальчишек. Мальчуганы стремятся быть сильными, опасными, стремятся к тому, чтобы с ними считались. Сколько родителей тщетно пытались запретить маленьким Тимми играть с оружием? Даже и не думайте. Если вы не снабдите мальчика игрушечным оружием, он изготовит его из того, что будет под рукой. Мои сыновья лепили пистолеты из хлебных мякишей за завтраком. Каждая палка или упавшая ветка становилась копьем или, еще лучше, базукой. Вопреки тому, что говорят многие современные педагоги, все это свидетельствует вовсе не о психическом расстройстве, вызванном жестокостью, которую несет телевидение, или химическим дисбалансом в организме. Агрессия - это часть мужской природы, она "вмонтирована" в нас.

Девочки не придумывают таких игр, в которых "умирает" огромное количество людей, в которых кровопролитие - необходимое условие веселья. Хоккей, например, был вовсе не женским изобретением, как и бокс. Мальчик хочет что-то атаковать - этого же хочет и мужчина, даже если это будет всего лишь маленькая точка на мишени. Мои сыновья, к примеру, не будут проводить время за чаепитием. Они не звонят своим друзьям, чтобы поговорить с ними о человеческих взаимоотношениях. Они растут равнодушными к играм, в которых нет элемента опасности, соревнования или "кровопролития". Игры, основанные на принципах "сотрудничества и поддержки", для них совершенно непонятны. 'И никого не убивают? - спросят они недоверчиво. - Нет победителей? Тогда в чем же интерес?" Это настолько типичная ситуация, что она должна бы убедить нас в том, что мальчишка - это воин. И подобное поведение вовсе не ребячество с его стороны. Когда мальчишки играют в "войнушку", они репетируют свою роль, которую им предстоит сыграть в гораздо более серьезной драме. Возможно, однажды вам понадобится защита именно этого мальчика.

Если мужчину будут учить лишь тому, что он должен быть добрым, то он может лишиться своего сердца от ран, которые получит в течение своей жизни. Это еще более верно для непростой сферы человеческих взаимоотношений, в которой мужчина острее всего чувствует свою неподготовленность. Как сказал Блай, "любым человеческим отношениям иногда требуется проявление агрессии".

Конечно, это желание может быть подавлено, если годами пренебрегать им, и мужчина может ощущать себя не готовым к сражению, которое, как он знает, ждет его. Или это желание может повернуться своей темной стороной, о чем не понаслышке знают члены городских банд. Но оно никуда не уходит. Каждый мужчина хочет быть героем. Каждомумужчине необходимо знать, что он сильный. Вовсе не благодаря женщинам фильм "Храброе сердце" стал фильмом десятилетия. "Летающие тигры', 'Мост через реку Квай", "Великолепная семерка", 'Шэйн", "Ровно в полдень", "Спасение рядового Райна", "Лучший стрелок", "Крепкий орешек", "Гладиатор" - вот любимые фильмы мужчин. Они раскрывают нам желания мужских сердец, раскрывают то, что заложено в мужчинах с рождения.

Нравится вам это или нет, но в сердце каждого мужчины есть что-то агрессивное.

Пережить приключение

Однажды во время конференции меня отвел в сторону судья лет шестидесяти - настоящий южанин, с приятным акцентом, в костюме в тонкую полоску.

Тихо, почти извиняясь, он рассказывал мне о своей любви к морю, к мореплаванию, о том, как он с приятелем наконец-то построил свою собственную лодку. Затем его глаза как-то удивительно заблестели. "Несколько лет назад, когда мы отправились в плаванье от побережья Бермудских островов, нас настиг огромной силы шторм. Совершенно непонятно, откуда он взялся. Шестиметровые волны обрушивались на девятиметровую самодельную лодку. Я думал, что нам конец". Он помедлил, чтобы усилить эффект от своих слов, а затем признался: "Это были лучшие минуты моей жизни".

Стремление к приключениям заложено в сердце каждого мужчины. Дело не только в желании "повеселиться". Приключение требует чего-то от нас, в нем проверяются наши силы. И хотя нас может пугать предстоящее испытание, все же мы стремимся к тому, чтобы пройти его, чтобы убедиться, что оно нам по силам.

Если мужчина утратил стремление к приключениям и говорит, что они его не интересуют, то лишь потому, что он не знает, хватит ли у него сил пережить их, не верит, что выдержит испытание на прочность. Поэтому он приходит к выводу, что не стоит и пытаться.





Спасти красавицу

Ничто так не вдохновляет мужчину на героические поступки, как красивая женщина. Ради нее вы готовы атаковать замок, сразить гиганта, перемахнуть через парапет. Или, например, выбить мяч за поле, играя в бейсбол.

Кем были бы Робин Гуд или король Артур без женщин, которых они любили? Одинокими мужчинами, участвующими в унылых битвах. Индиана Джонс и Джеймс Бонд не были бы сами собой, если бы рядом с ними не было красавиц; ну а раз красавицы были рядом, то, само собой разумеется, за них надо было сражаться. Понимаете, дело не только в том, что мужчине нужно выиграть сражение, ему нужен кто-то, за кого он может сражаться. Самой по себе битвы никогда не достаточно, мужчина стремится к романтике. Недостаточно быть просто героем; мужчине важно быть героем для кого-то, для женщины, которую он любит.



Женское сердце

В женском сердце я тоже нашел три желания, которые составляют его сущность; нельзя сказать, что они полностью отличаются от желаний мужского сердца, но при этом эти желания остаются типично женскими. Не каждая женщина стремится выиграть сражение, но каждая хочет, чтобы за нее сражались. Послушайте, к чему стремится женское сердце: женщина не просто хочет, чтобы на нее обратили внимание, она хочет быть желанной. Она хочет, чтобы ее добивались. "Мне просто хочется быть для кого-то единственной и неповторимой", - поделилась со мной одна моя знакомая, которой было за тридцать. И ее детские мечты о рыцаре в сияющих доспехах, появляющемся, чтобы ее спасти, вовсе не глупые девичьи грезы - это суть женского сердца и той жизни, для которой оно создано.

Кроме того, каждая женщина хочет, чтобы мужчина разделил с ней приключение. Один из любимых фильмов моей жены - "Человек с заснеженной реки". Ей нравится сцена, в которой Джессику, красивую молодую героиню, спасает Джим, ее герой, и они скачут на одной лошади по диким просторам Австралии. "Я хочу быть похожей на Изабо из фильма „Леди-ястреб", - созналась другая моя приятельница. - Чтобы мной дорожили, чтобы меня добивались, чтобы за меня сражались. Но еще я хочу быть сильной, я хочу участвовать в приключении". Многие мужчины ошибаются, полагая, что женщина и есть приключение. Именно из-за этого неверного представления начинают разрушаться многие отношения. Женщина не хочет быть приключением, она хочет сама участвовать в нем. Одна наша подруга подтвердила эту мысль: "Я знаю себя и знаю, что я не "приключение". Поэтому когда мужчина делает меня целью, которой нужно добиться, мне тут же становится скучно. Я хочу, чтобы меня пригласили стать героиней истории, которая мне незнакома".

Наконец, каждая женщина хочет обладать красотой, которую раскроют. Не придумают себе, а раскроют. Большинство женщин с юности чувствуют необходимость прилагать определенные усилия, чтобы выглядеть красивыми, но я говорю не об этом. Каждая женщина мечтает обладать естественной красотой и вызывать восхищение. Большинство девочек помнят о том, как они играли, одеваясь в разные наряды, или изображали невесту, или кружились по комнате в юбках "солнце-клеш" из мягкой ткани. Надевали самое красивое платье, выходили в гостиную и кружились, пытаясь вызвать восхищение отца. Моя жена вспоминает, как в возрасте пяти-шести лет она забиралась на журнальный столик и пела, стараясь изо всех сил. "Видите, какая я красивая? - спрашивает сердце каждой девочки. - Нравится ли вам то, что вы видите?"

Требуя от женщины быть жесткой, успешной и независимой, наше общество убивает женское сердце.

Следуя за сердцем

Представьте на минуту, что о вас сказали так: "Гарри? Конечно, я его знаю. Это очень приятный молодой человек". Или так: "Да, я знаком с Гарри. С ним шутки плохи... в хорошем смысле". Какое высказывание понравилось бы вам больше? Теперь я хочу спросить женщин: какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой? (Некоторые женщины, обиженные мужчинами, возможно, предпочтут 'безопасного" спутника, но затем, спустя годы, они будут удивлены отсутствием страсти в своем браке, а также тем, что их муж стал безразличным и холодным.) Если же говорить о вашей женственности, то что бы вы предпочли: чтобы вас называли "неутомимой труженицей' или "очаровательницей"? По-моему, я привел убедительные аргументы в доказательство своей правоты.

Мужчине необходимо знать, что он сильный; ему необходимо знать, что он может справиться с трудностями. Женщине необходимо знать, что она красива; ей необходимо знать, что за нее стоит сражаться. опубликовано econet

©Джон Элдридж, из книги «Необузданное сердце»

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