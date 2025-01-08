С помощью этой техники можно заставлять себя делать вещи, которые не особо нравятся (или совсем не нравятся). И при этом еще и получать удовольствие.

Открываем раздел «Выполненные обеты»

Полтора года назад я разработал для себя эффективную технику, которую назвал «Обеты». С помощью этой техники можно заставлять себя делать вещи, которые не особо нравятся (или совсем не нравятся). И при этом еще и получать удовольствие.

Возможно, и вам этот опыт будет полезен.

Перед тем как перейти к описанию техники, разберемся немного с самим термином. Википедия определяет термин «Обет» следующим образом:

Обет — в религии — даваемое Богу (и/или духовному учителю/наставнику) обещание совершить какое-либо дело милосердия, благочестия, совершить пожертвование или нести какой-либо аскетический подвиг. Неисполнение обета является тяжким грехом, поэтому решивших нести обет наставляют подходить к этому делу ответственно и рассудительно. Также слово обет может использоваться в качестве синонима понятию "зарок" или "клятва".

Как это интерпретируется в технике «Обеты»

Итак, обет это клятва, зарок, обещание, подвиг. То, что нельзя нарушить «НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Объектом Обета в технике выступаете вы сами. Вы сами себе Наставник и Учитель. Вы сами себе даете клятву, которую нельзя нарушить.

Тяжким грехом в случае нарушения здесь будет являться полное падение себя в своих же глазах. Если вы не сделаете этого, вы просто перестанете себя уважать. Раз и навсегда. Вы станете в своих глазах «падшим чмо», «тухлой редиской» и т.п. (найдите сами для себя полностью непримиримые определения и прозвища).

Методика техники «Обеты»

У вас есть проблема, которую хочется решить. Вы возможно даже пытались, но не получилось. А во многих случаях вам даже комфортно в этом состоянии ее «нерешения».

Но между тем вы понимаете и осознаете, что далее так жить нельзя. Что все идет не туда, куда хотелось бы. Что проблема может вас разрушить, сделать несчастным вас и других людей и т.д. Таких проблем великое многообразие, у каждого свой набор.

Рассмотрим, для примера, три проблемы:

1. Вы нашли дополнительный способ зарабатывать, который вполне можете осилить и он может сделать вас куда более обеспеченным, но нужно трудиться, причем регулярно. Проблема в лени и самоорганизации.

2. Вы заметили, что начали явно злоупотреблять спиртными напитками или курением и делаете это чаще, чем подсказывает здравый смысл. Проблема в зависимости, привычке.

3. Вы осознали, что стали очень несдержанны. Проявляете гнев и крайние эмоции, срываете свое настроение на других людях и пр. Потом жалеете. Проблема в недостаточном самоконтроле.

Осознали проблему? Отлично формулируем теперь «Обет» и обязательно записываем в блокнот. Я предпочитаю использовать для этого облачный блокнот Evernote на смартфоне. Очень удобно.

Причем сразу надо выделить 2 странички или раздела:

1. Текущие обеты.

2. Выполненные обеты.

Формулировать и записывать обеты надо с учетом следующих рекомендаций:

1. Не нужно пытаться побороть себя сразу «враз и навсегда».

2. Ставить вначале небольшие сроки: день, три дня, пять дней, семь дней. Я рекомендую неделю.

3. Количество одновременно выполняемых обетов не должно превышать 6-7.

Наши обеты тогда могут выглядеть так:

1. В течении недели каждый день я один час полностью посвящаю новому способу заработка.

2. В течении недели я ограничиваю себя в употреблении спиртного напитка или табака (например, совсем не пью в будние дни, или ограничиваю количество сигарет до 3-х в день).

3. В течении недели я всегда перед тем как ответить или сказать что-то любому человеку буду помнить об обете и «держать паузу». Например, считать в уме до десяти.

Итак, записываем обет. Проговариваем его вслух и приступаем к выполнению.

После выполнения обета торжественно переносим запись в раздел «Выполненные обеты». Дальнейший просмотр выполненных обетов очень хорошо стимулирует для реализации новых.

В этот момент, когда обет выполнен, вы почувствуете прилив сил и некое особенное чувство или состояние комфорта и самоуважения. Запомните его. С каждым разом это чувство будет более явным и сильным. Идет накопительный эффект. Такой «набор духовных баллов» – ключ к успеху. Вы становитесь героем для самого себя.

Карта памяти для запоминания техники:

После успешной реализации Обета, «награждайте» себя чем-нибудь приятным, но не разрушающим. Это еще больше будет усиливать положительные эмоции от маленьких и больших побед, закреплять ваш настрой, а также способствовать формированию «внутреннего стержня».

Теперь можно немного отдохнуть или сразу записывать новый обет, но уже с более строгими рамками и на более продолжительный срок.

После того как вы сможете выполнить обет в течении 40 дней вы наберете достаточное количество «Духовных баллов» для реализации долгосрочных обетов. На год, на три года, на пять лет. Или, если чувствуете достаточное количество сил – Навсегда.

После выполнение обетов вы заметите и другие «неожиданные» приятные изменения в своей жизни, не связанные казалось бы напрямую с их выполнением. Это тоже будет помогать вам. опубликовано econet

Автор: Сергей Бородин

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