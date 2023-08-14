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Раны, которые не заживают: нейропсихология и плохое обращение с женщинами

Источник: steptohealth.ru 14 августа 2023 6028
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Жестокое обращение с женщинами негативно влияет на их здоровье и увеличивает риск развития депрессии, состояния тревоги и даже появления психических расстройств.

Раны, которые не заживают: нейропсихология и плохое обращение с женщинами

Нейропсихология и плохое обращение с женщинами

Плохое обращение с кем бы то ни было неприемлемо в любом его проявлении, но иногда психологическое насилие является более опасным, чем физическое, потому что мы его не воспринимаем как таковое, а вред оно наносит ничуть не меньший.

Самые страшные раны и увечья далеко не всегда можно увидеть снаружи. Иногда просто пощечина может нанести больший вред, чем надругательство над телом. Любой удар — это нечто большее, чем непосредственно физическое насилие.

Все это может оставить в душе более глубокую рану, так как неуважение и плохое обращение часто приводит к серьезным нейропсихологическим последствиям. 

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Жестокое обращение с женщинами и воздействие на мозг

В настоящее время существуют многочисленные научные исследования, показывающие, как жестокое обращение влияет на мозг детей. Это глубочайшие и серьезнейшие травмы, которые впоследствии влияют на процесс их созревания и на эмоциональное равновесие.

Но… Что же происходит с мозгом взрослого человека? Насилие по отношению к женщине — это всегда очень сложно и индивидуально, где нужно учитывать все факторы в совокупности.

В большинстве случаев мы видим перед собой счастливого, уверенного в себе человека, с чувством собственного достоинства и высокой самооценкой. Но жизненные обстоятельства и жестокое обращение постепенно разрушают эту защиту и ухудшают эмоциональное здоровье.

Возможно, в это трудно поверить, но от насилия не застрахован никто. Это может случиться с любой женщиной, вне зависимости от ее социального статуса, возраста, религии или культуры (хотя, конечно, более неблагополучные условия сохраняются именно в странах третьего мира, но тем не менее).

Еще один важный аспект, который надо принимать во внимание, это то, что от жестокого обращения чаще всего страдают девушки-подростки.

Раны, которые не заживают: нейропсихология и плохое обращение с женщинами

Насилие в отношении женщин и депрессия

По данным научного исследования, опубликованного в журнале Science Daily, женщины, страдающие от домашнего насилия в течение нескольких лет, имеют более высокие риски испытывать депрессию.

Такие данные были получены группой исследователей из Института психиатрии, психологии и неврологии в Королевском колледже Лондона (Англия), Института психического здоровья в Монреале (IUSMM) и Университета Монреаля (Канада).

Жестокое обращение с женщинами негативно влияет на их здоровье и увеличивает риск развития депрессии, состояния тревоги и даже появления психических расстройств. Воздействие может оказаться еще более сильным в случае, если в детском возрасте эти женщины тоже страдали от насилия или грубого обращения.

Неврологические травмы

Когда речь заходит о повреждениях мозга, нужно различать два основных типа:

  • Травмы непосредственно травматического характера, вызванные физическим воздействием.
  • И когнитивные нарушения и расстройства, связанные с эмоциональной травмой в результате пережитого насилия или грубого обращения.

Когнитивные и эмоциональные нарушения

Иногда для того, чтобы у женщины появились нарушения когнитивных процессов (внимание, концентрация, память, способность к пониманию), даже не нужно физическое воздействие (например, удары).

Уже доказано, что уровень гормона кортизола в слюне женщин, страдающих от плохого обращения, значительно повышен.

Их мозг испытывает при этом своеобразный пост-травматический стресс, и он бывает настолько силен, что у женщин возникает чувство беспомощности и панического страха.

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В результате такое нейронное воздействие неизбежно приводит к тому, что ранее уверенная в себе и счастливая женщина, понимает, что ее жизнь сломана, а земля, буквально уходит из-под ног. И это очень разрушительное состояние.

А потому очень важно осознать такую реальность. К сожалению, она может оказаться значительно ближе, чем мы себе представляем.

Грубое обращение ранит, вызывает боль и рвет на части ранимые душу и дух женщины. Но важно находить в себе силы преодолевать это, подняться, вновь найти вдохновение и источники радости в жизни. В этом нам могут помочь наши близкие и друзья, а также люди, разделяющие нашу точку зрения и сочувствующие такому положению вещей. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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