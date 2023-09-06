Кто из нас ни говорил сам с собой хотя бы однажды? Около 70% людей делают это регулярно – как про себя, так и вслух.

Кто из нас ни говорил сам с собой хотя бы однажды? Около 70% людей делают это регулярно – как про себя, так и вслух.

Между тем, мы очень мало знаем, зачем, как и когда это делаем.

Сегодня всего лишь несколько психологов изучают эту тему, и лишь пара сотен научных статей так или иначе ее затрагивают.

Кстати, значительный вклад в понимание этого феномена внес Лев Выготский почти сто лет назад. Он предположил, что дети рождаются социальными, и познают мир, общаясь с другими. Как только они овладевают языком, они тут же используют его для познания: для разговоров с родителями, с другими детьми и игрушками, и возникает стадия, когда ребенок открывает для себя, что он может говорить и с самими собой. Он делает это так же, как и с другими, вслух.

Дети говорят сами с собой, когда играются:

- Что я делаю? – спрашивает себя ребенок.

- Я делаю домик. Мне нужен диван!

- Сколько диванов мне надо?

- Два.

Интересно, но разговаривать вслух с собой ребенок предпочитает в присутствии других. Посади кучку трех-четырехлеток в комнату и они начнут болтать, но преимущественно, сами с собой.

Затем, по мере взросления, это общение с самим собой становится скрытым. Во взрослом возрасте это внутреннее общение бывает или кратким и фрагментарным, в телеграфном стиле, или остается развернутым, грамматически выверенным и неспешным.

Несмотря на то, что разговор стал неслышным, это такой же диалог, и так же важен, как и общение с другими людьми. Не стоит поэтому пугаться или стесняться того, что вы говорите сами с собой, даже вслух. Лучше узнать, как можно это делать с пользой.

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Внутренний голос

Как и любой диалог, он происходит между, как минимум, двумя частями или фрагментами того, что принято называть «Я». Говорите ли вы с собой, с воображаемым другом, или с Заратустрой – это всё диалог с самим собой.

Пожалуй, никто в мире не занимается активнее этой темой, чем Чарльз Фёрнихо, профессор психологии Университета в Дареме, Великобритания. У него недавно вышла книга, посвященная как раз этой теме: "The voices within" (пока не переведена на русский).

Вот некоторые факты из его книги:

Внутренняя речь не связана физическими ограничениями речи. Так, она может быть гораздо быстрее – ведь для нее не надо открывать рот, шевелить губами и выдыхать воздух. Одно исследование обнаружило, что некоторые люди могут «говорить с собой» со скоростью в несколько тысяч слов в минуту.

Некоторые слышат лишь мысли, без звука, интонации и тембра, а некоторые – все, включая акцент. Даже глухие люди говорят с собой с помощью языка жестов.

Разговоры со своими питомцами – тоже по сути разговоры с самими собой, просто принимающие такую форму.

Некоторые люди практикуют медитацию как раз для того, чтобы подавить этот внутренний голос, успокоить мозг. Это непростая задача, и большинство так и не справляются с этой задачей.

Мы говорим с собой, когда готовимся к важному разговору или экзамену, когда готовим фразу на иностранном языке, когда пытаемся запомнить что-то важное. Говорить с собой в машине, особенно выполняя маневры в сложных условиях, или напоминая себе о чем-то – не только нормальная, но очень полезная штука.

«Не отклоняйся от темы, Дональд! Спокойствие, только спокойствие». Во время предвыборных дебатов нынешний президент США Трамп часто говорил подобные фразы вслух с трибуны, и это вызывало смешки и аплодисменты у его сторонников. Это рискованная шутка: всем понятно, но — на грани. Ведь известно, как мы относимся к людям, которые говорят сами с собой вслух в публичных местах. Дональд Трамп пытался этим показать, что ему приходится прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы сдерживаться.

Говоря с самим собой, Трамп искал помощи, и находил ее.

Энди Мюррей рассказывал, что перед тем как выиграть исторический матч в U.S. Open 2012 года, он заставил себя пойти в раздевалку и там, перед зеркалом, прочитал себе воодушевляющую речь в победном духе. Теннисист уверен, что это помогло ему выиграть.

И он не одинок. На многих фотографиях спортсменов видно, что они говорят сами с собой перед выступлением.

Многие люди говорят в супермаркетах, чтобы не забыть, что надо купить и чтобы помочь найти необходимый товар. Вербальное наименование может улучшить визуальную обработку. Проще говоря, если вы будете повторять «творог, творог», то вы быстрее его найдете. Это также помогает придерживаться списка, а не поддаваться соблазнам. Аналогично, когда мы говорим: «Где же эти чертовы ключи?!», мы действительно помогаем себе их найти.

Когда мы говорим вслух, мы подключаем и слуховую память. Это помогает использовать больше памяти, и полезно, когда мы готовим сложное блюдо.

Есть вид экспериментов, когда людей просят что-то повторять про себя, забивая внутренний диалог, и дают задачу. Например, детям дают собрать головоломку с башнями, и повторять какие-то числа, и они справляются хуже. Задачи на скорость реакции, на принятие решение – все они оказываются хуже сделанными, если подавлять внутренний диалог.

Исследовать внутренний диалог чрезвычайно сложно, но на помощь приходят современные методы, включая томограф. Но самым продуктивным методом оказалась описательная выборка происходящего (Descriptive Experience Sampling), когда человеку выдают бипер, который выдает сигнал в случайное время. Когда звук раздается, человеку надо записать, что за мысли у него в голове и передать их ученым.

Этот метод открыл поразительную вещь: нам кажется, что наш внутренний разговор чаще всего негативный, но оказалось, что в большинстве случаев – такой разговор позитивный или нейтральный. Вдумайтесь, насколько мало мы себя знаем: мы уверены в чём-то, а оказывается, что это вовсе не так.

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Ты или я

Как лучше всего говорить с собой, раз уж мы все равно это делаем? Есть ли разница в том, как говорить с собой – от первого, второго или третьего лица?

Когда вы сделали что-то хорошее, а никого рядом нет, то сказав себе: «Я – умничка» или «Я – гений, прочь сомнения», вы себя немедленно вознаградите самым искренним на Земле комплиментом.

Людей просили решать задачки и подбадривать себя либо от второго лица («ты можешь»!) или от первого («я могу»!). Оказалось, что подбадривание от второго лица лучше, особенно в повелительном наклонении.

Объяснение этому простое. Вспомните, что в детстве, во время формирования стиля вашего поведения, вы постоянно слышали именно эти два компонента: «ты» и повелительное наклонение. Этими словами ваши родители и другие направляли поведение. За годы детства могло сформироваться небольшое подозрение, что контроль за вашим поведением осуществляет кто-то другой, а не вы.

В 2010 году известный баскетболист ЛеБрон Джеймс, во время интервью произнес странную фразу: «Одного я не хотел – это делать эмоциональное решение. Я хотел сделать как лучше для ЛеБрон Джеймса, и так, чтобы сделать ЛеБрона Джеймса счастливым». Тогда комментаторы в сети писали, что, похоже, он спятил, раз так говорит. Все же в обществе не особо принято говорить о себе в третьем лице.

Но кто осудит гения? «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Другое объяснение: когда мы называем себя на «ты» или по имени (что, кстати, не имеете значения), мы от себя дистанцируемся. Это позволяет посмотреть на себя со стороны и действовать менее импульсивно.

В целом, отмечается, что те, кто пользуется внутренним диалогом, понимают свои эмоции, лучше в себе разбираются и успешно собой владеют.

Если вы говорите сами с собой, не стесняйтесь этого, а наслаждайтесь и пользуйтесь. Скажите себе: «Кто молодец? Я молодец!»опубликовано econet

Автор: Борис Зубков

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