Отношения, ведущие в никуда

Почему некоторые мужчины и женщины отвергают хороших партнеров и постоянно увлекаются плохими.

Детская привязанность к первичному объекту является основным формирующим фактором в становлении личности

Почему некоторые мужчины и женщины отвергают хороших партнеров и постоянно увлекаются плохими. Почему они отталкивают людей, предлагающих им свою любовь ради тех, кто отвергает, оскорбляет и не замечает их? Что делать, когда вместе плохо, а по отдельности еще хуже? Почему повторяются негативные отношения с партнерами, сколько бы их не меняй?

Все это является результатом длинной цепочки взаимодействий с отвергающими родителями или с одним из них с самого раннего детства. Попробуем в этом разобраться.

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Дети абсолютно и тотально зависимы от тех, кто о них заботится. Сильнейшей травмой для ребенка является нелюбовь матери, отсутствие ее внимания, теплоты, сочувствия, одобрения и поддержки. Ребенок фокусируется на одном родителе, который является для него источником всей любви и заботы.

Парадокс в том, что чем хуже мать относится к ребенку, отвергает его, несправедливо наказывает, тем сильнее ребенок привязывается к своему обижающему родителю. Такое усиление детской привязанности вызвано тем, что его/ее потребности игнорируются, но это те потребности, удовлетворить которые в состоянии один лишь родитель. Такие дети предпочитают жить со своими родителями и во взрослом состоянии, не смотря на их холодное, критикующее, обесценивающее, жестокое обращение или выбирают точно таких же спутников жизни и переносят на них свои нереализованные детские ожидания.

Чтобы личность стала полноценной и зрелой, пребывала в состоянии счастья, а не страданий необходимо пройти определенные стадии своего развития.

1. Осознание себя как отдельной и независимой личности в окружающем мире. Такие люди умеют уважать свою точку зрения и чужую, принимают право на другое мировоззрение, отличное от них, не пытаясь переубеждать окружающих, навязывая свое мнение и не испытывая чувства предательства, когда другие люди не разделяют их интересы и взгляды на жизнь. Это является необходимым условием гармоничных отношений в паре, в семейной жизни, построенных на взаимном понимании и сострадании. Так же ребенок должен научиться различать оттенки своих внутренних ощущений, хорошо чувствовать происходящее, не подменяя одни чувства другими и не подавляя их.

Дети, обделенные вниманием родителей, остаются в симбиотической связи с ними, потому что не могут отделиться от своих родителей из-за страха остаться без всякой надежды на любовь и поддержку, в которых они так нуждаются и продолжают оставаться такими не отделенными даже во взрослом возрасте, находя утешение в чувстве постоянного присутствия своих объектов-обидчиков рядом с собой или внутри себя. Так формируется низкая самооценка, постоянное самобичевание, психосоматические заболевания, любовные зависимости.

Разобраться со своими чувствами ребенку помогает "достаточно хорошая" мать, если она способна точно понять потребности ребенка и помочь ему адекватно распознавать внутренние ощущения, правильно их называя. Она не запрещает ребенку плакать, обижаться, выражать свой праведный гнев, печалится в соответствии с естественной реакцией на ситуацию, она отражает его чувства, стараясь поддержать и утешить в трудную минуту, а главное и сама естественна в своих проявлениях в отношениях с другими людьми.

2. В процессе впитывания событий с участием матери и взаимоотношения с ней формируются в подсознании ячейки с хорошими или плохими воспоминаниями. Если воспоминаний было больше хороших, чем плохих, у ребенка навсегда остается внутренний ресурс, на который он может всегда опереться в стрессовой ситуации самостоятельно, когда он один и восстановить душевный покой, уверенность в себе. Поэтому так важно для каждой пары период влюбленности, совместных приятных событий, которые лягут в основу их дальнейших отношений, необходимых для преодоления возникающих трудностей в совместной жизни, являясь незаменимым ресурсом в периоды естественных кризисов.

Негативные воспоминания имеют противоположное действие, подрывая детскую самооценку и делая его более восприимчивым к стрессу и незначительным раздражителям. У такого ребенка не хватает сил противостоять обычному давлению жизненных обстоятельств самостоятельно. Это заставляет его во взрослом состоянии искать опору во внешнем мире для отвлечения, утешения и обезболивания, что и формирует разные виды зависимости: трудоголизм, пищевую, игровую, эмоциональную зависимость, алкоголизм, курение, наркоманию, экстрим, увлечение лечением таблетками, спорт, опасные для жизни виды деятельности, безудержную трату денег, агрессивное и жестокое поведение.

Несчастный ребенок ( а в последствии и взрослый), обремененный таким грузом негативных воспоминаний о своих объектах может развить защитные механизмы, позволяющие ему забыть об обидах, полученных от родителей. Однако эти обиды никуда не исчезают, а продолжают медленно, но верно портить человеку жизнь, проигрывая одни и те же повторяющиеся сценарии в отношениях с другими людьми (начальниками, коллегами, супругами и возлюбленными, друзьями…).

3. Интеграция плохого и хорошего образа одного и того же человека, а также самого себя. Только зрелые люди способны увидеть в своем партнере слабые стороны личности и не разочароваться в нем, не разлюбить, а принять как часть его целостного образа, состоящего как из достоинств, так и из недостатков. Для достижения этого важного этапа интеграции необходимо, чтобы позитивные воспоминания об общении с родителями с большим перевесом преобладали над негативными. Когда болезненные воспоминания перевешивают приятные, интеграции не произойдет. Поэтому, когда в паре такие партнеры ругаются, их месть и оскорбления не знают меры, так как в этот момент, они думают только о плохом в партнере, забывая хорошее.

Если же такому ребенку все-таки удается интегрировать огромный багаж негатива с меньшим количеством позитива, ему придется столкнуться с пугающей реальностью. Поэтому такие люди предпочитают закрывать глаза на правду, оставаясь в иллюзорной действительности, искажая реальность происходящего.





Чтобы не сталкиваться со своим болезненными воспоминаниями и сохранять отношения со своими обидчиками и тиранами, дети придумывают защитные механизмы для оправдания пренебрежения или оскорблений, постоянного недовольства, выпадающих на его долю со стороны его родителей, а во взрослом возрасте со стороны своих супругов, начальников, коллег и друзей. Чтобы обрести ощущение безопасности, ребенок (а потом и взрослый) обосновывает жестокое или безразличное отношение своими «моральными» недостатками, например, неаккуратностью или ленью, которые и стали причиной родительской (супружеской) нелюбви или оскорбления. Зависимым и нуждающимся в любви детям невыносимо признавать, что они живут в непредсказуемом мире, где их никто не любит, где их обижают, унижают, потому что им не повезло с родителями.

Лучше увидеть в таком отношении к себе причину собственной ошибки, которую можно самому исправить. Если же увидеть причину в самих родителях, которых изменить не под силу ребенку, то это обрекает его на жизнь в ужасе, враждебности, незащищенности. В отношениях мужчины и женщины жертва всегда найдет оправдания для холодного, унижающего, отвергающего, эгоистического поведения своего партнера и обвинив во всем себя, продумывая план исправления своего "несовершенства". Они во всем чувствуют себя виноватыми, живут удовлетворением чужих желаний и не знают свои собственные потребности.

Другой защитный механизм разделяет человека на два отдельных Я, сменяющих друг друга. Первое Я – РАНЕНОЕ хранит воспоминания о детских обидах и пренебрежении со стороны родителей. Человек старается избегать столкновения с этой частью своей личности, потому что в тесных объятиях раненого Я его мучает стыд, ощущение собственной неполноценности и униженности.

Второе Я – НАДЕЮЩЕЕСЯ, питается иллюзиями, видя в желанных объектах лишь обещание любви и надежду на удовлетворение своих желаний. Когда Надеющееся Я находится «у власти», все прошлые неприятности, связанные с объектом желания, подавляются в подсознании. В таком искаженном восприятии негативные сигналы и воспоминания о прошлых обидах игнорируются, в то время для нормального человека они послужили бы поводом держаться подальше от такого опасного объекта, причиняющего столько страданий.

Именно НАДЕЮЩЕЕСЯ Я дает возможность жертве несмотря ни на что возвращаться к своему мучителю, забыв унижения и спрятав душную боль подальше в Раненом Я. Близких людей жертвы особенно часто злит такое странное поведение, когда для всех очевидна бесперспективность таких отношений, для всех, кроме самой жертвы.

У некоторых их РАНЕНОМУ Я нравятся отталкивающие и жестокие черты партнера, напоминающие их родителя, с которым можно бороться и перевоспитывать, создавая видимость контроля ситуации. Они могут даже впасть в депрессию из-за потери своего плохого объекта, так как их РАНЕНОЕ Я осталось без врага и без возможности изменить ситуацию. В детстве их жизнь вращалась вокруг противостояния и неповиновения родителям с их абсурдными требованиями.

Повзрослев, эти люди находят свое призвание в качестве журналистов, работающих в горячих точках или других видах деятельности, требующих борьбы и отстаивания своих прав и интересов. В супружеских отношениях для таких людей все время война, конфликтные отношения, ссоры, споры, которые повторяют отношения с родителями, поддерживая с ними связь в своем сознании. Без бурных выяснений отношений им становится скучно и бессмысленно. Когда они устают от изматывающих конфликтов, заходят в тупик. Им вместе плохо, а друг без друга еще хуже. Но война для них намного лучше, чем столкновение с внутренней пустотой и раной.

Что же движет человеком в подсознательном выборе супруга, друзей или любовников, которые относятся к нему с таким же пренебрежением, как в детстве его родители? Почему они упорно возвращаются в болезненные ситуации, в которых не содержалось ни малейшего намека на удовольствие?

Детская привязанность к первичному объекту является основным формирующим фактором в становлении личности, его отношения к самому себе, к другим людям, к Миру.

Проблемы в первичных отношениях между родителем и ребенком повторяются во взрослом возрасте, каждый раз воссоздавая знакомый с детства стиль отношений. Подсознательной целью таких навязчивых повторений является возвращение к "плохому", но привычному объекту для воссоздания эмоциональной атмосферы боли, которая является для него питательной средой, необходимой для жизневыживания. "Любовь" для обделенного ребенка - сложная комбинация противоречивых чувств, ядовитая смесь негативных чувств и ничтожной доли любви, а вовсе не ощущение того, что любящий человек принимает и ценит тебя.

Наоборот, любовь, полученная "безвозмездно и безусловно" от нормальной развитой личности, не воспринимается, она кажется чем-то чуждым, не имеющим ничего общего с тем, что в его сознании означает "любовь".





Неспособность таких людей испытывать любовь можно сравнить с неспособностью человеческого уха воспринимать звуковые волны высотной частоты. Они существуют, но различить их невозможно. Даже если такие люди встречают любовь, они упускают свои шансы или отвергают этот подарок судьбы. Настоящая любовь чужда им, непонятна, она вызывает страх, в то время как одиночество, отвержение, критика, пренебрежение, использование принимаются и ощущаются как нечто близкое и реальное.

Те взрослые, которые лишились"плохих объектов" в лице своих родителей, сохраняют символические и эмоциональные привязанности, воссоздавая этот тип отношений с новыми "плохими" объектами. Настоящая любовь для них - отвержение, ненависть к себе, вспышки кратковременной надежды, моменты страсти, непреодолимого влечения, отчаяние, предельная и тотальная близость, частые уходы... Некоторые взрослые пытаются заменить недополученную любовь родителей, их поддержку, заботу замещающими подарками и деньгами от своих возлюбленных. Любовь меряется количеством потраченных на них денег и дороговизной подарков и этому нет конца.

В чем же выход? Выход, прежде всего, в исцелении своего РАНЕНОГО Я, потому что, именно эта травмированная и эмоционально заряженная часть порождает все остальные. Нужно перепрожить море боли, оплакать полученные раны. Лучше проплакать их слезами, чем потом плакать кровью (у мужчин часто образуется гайморит, носовые кровотечения, у женщин маточные кровотечения).

Также необходимо признать безнадежность получить любовь от тех, кто на это изначально не был способен (начиная со своих родителей) в силу своей незрелости, что любовь или есть или ее нет и выслужить ее невозможно, ценой даже собственной жизни. Для этого нужно мужество, так как признав эту правду в том, что ты никогда не получишь от самых близких и любимых то, в чем так нуждаешься, что от тебя уже ничего не зависит, что ты не можешь все и всех контролировать, что невозможно никого заставить себя полюбить, ни за какие деньги, ни за какие подвиги, болезни и самопожертвования.

Только после этой окончательной сдачи, признания своего проигрыша в этой бесполезной борьбе внимание будет направляться на тех людей, которые действительно способны на любовь, помощь и искреннюю заинтересованность. Тогда появятся чуткие партнеры, понимающий и одобряющий начальник на работе, теплые внимательные друзья и коллеги. А главное, закончится изнуряющий бестолковый «Сизифов труд» и появятся силы для личного счастья и самореализации, раскрытия своих истинных способностей и талантов.

В этом никто не виноват. Наши родители тоже были детьми, которых не долюбили в достаточной степени. Признание такой болезненной правды направляет наше внимание с собственной персоны на других таких же раненых людей, так как идеальных родителей практически не бывает. Такое понимание делает нас сострадающими и когда нам причиняет боль близкий человек, нужно задать себе вопрос: «Чем я могу ему помочь?», так как счастливые люди не жалят. Если у нас совсем нет ресурса на такое понимание, лучше выйти из отношений, не мучая ни себя, ни другого.

Нет смысла прятать от осознания «негативное». Оно все равно существует, хотим мы этого или нет, как существует независимо от нашего предпочтения ночь и день, радость и печаль, тепло и холод…

Нужно научиться бесстрашно замечать это «плохое», видеть, осознавать, принимать и тогда через какое-то время «оно» само перестает приносить нам страдания, тем не менее, оставаясь собой. Когда мы считаем что-то "плохим", значит пока мы не поняли, для чего это нужно. Понимание, что все для чего-то нужно, помогает преобразовать любую несправедливость в необходимый жизненный урок, рождает истинную мудрость и зрелость, делает нашу жизнь наполненной, радостной, а нас целостными, гармоничными.

Нет такой боли, которой мы не смогли бы пережить; нет таких черт личности, которые не заслуживали бы нашего признания как части целого, совершенного во всем своем многообразии.

Закрывая глаза на все негативные стороны жизни, мечтая о вечном «рае», мы лишаем себя возможности приобретать необходимый опыт и продолжаем совершать одни и те же ошибки. Главное, чтобы это была «ложка дегтя в бочке меда», а не наоборот. Важно понять, что источник любви находится в нас самих. Любовь внутри. Это тот родник, который питает нас постоянно независимо от внешних обстоятельств и превратностей судьбы.опубликовано econet.ru

В статье использованы материалы исследований У.Р.Д.Фейрбейрна, шотландского психоаналитика, внесшего огромный вклад в теорию объектных отношений, которые опровергли определенные взгляды Фрейда в вопросах формирования личности.

Автор: Потеенко Светлана

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