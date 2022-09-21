Расслабляющие техники для детей необходимы для того, чтобы они росли эмоционально стабильными в мире, который требует быстрых реакций

Расслабляющие техники для детей необходимы для того, чтобы они росли эмоционально стабильными в мире, который требует быстрых реакций и стрессоустойчивости. Можно научить детей расслабляться, тогда они смогут усвоить навыки самоконтроля.

Расслабляющие занятия для детей

Задуй свечу!

Эта игра учит глубокому дыханию: вдох через нос, «заполняя» живот, медленный выдох на свечу, чтобы задуть ее. Поясните правила ребенку и усадите его на стуле на расстоянии 2 метров от свечи на столе. Вставать и наклоняться вперед нельзя, поэтому задуть эту свечу практически невозможно. Придвиньте ребенка на пол-метра. Пробуйте снова. И так, потихоньку приближайте ребенка к свече, пока ему не удастся ее задуть. Вся игра займет 5 минут, зато ребенок научится технике глубокого дыхания.

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Шарики

Сначала попробуйте надуть шарик так сильно, чтоб он лопнул. Теперь возьмите другой шарик, надуйте, а потом потихоньку выпускайте из него весь воздух. Попросите ребенка глубоко и медленно вдыхать, представляя самого себя шариком, а затем попросите его выдохнуть полностью, как выпускает воздух шарик. Теперь попросите ребенка вспомнить и рассказать о случаях, когда он чувствует себя как шарик, готовый лопнуть, то есть когда ребенок не выносит чего-то и помогите понять, как можно разрешить эту проблему мирно.

Стульчик

Чтобы научить ребенка расслабляться в классе, когда его что-то нервирует, научите его делать так: сидя на стуле ухватиться за сидение, напрягая руки и торс, а ногами «давить» на пол.

Семена

Включите расслабляющую музыку, свет должен быть неярким. А теперь вы — деревья. Стоя коленями на полу, протяните руки вперед и нагните голову, как кошки, которые потягиваются. Вы — семена, которые в ритме музыки, покачиваясь,растут и превращаются в большие деревья с ветвями-руками над головой. Это упражнение идеально для вечера, перед сном.

Сказка о черепахе

Есть такая маленькая черепашка, которая часто сердится и часто устраивает сцены. Однажды ей встречается мудрая черепаха, которая учит ее приему самоконтроля в гневе: нужно залезть полностью под панцирь и считать, пока не успокоишься, остановить «сердитые» мысли и расслабиться.

Банка спокойствия

Это такая бака, в которую вы должны налить воды и немного жидкого силикона и красителя. Игра заключается в том, чтобы потрясти банку и наблюдать за содержимым. Расскажите ребенку, что точно также и его эмоции, которые приходят в движение и всегда успокаиваются в конце концов. Позвольте ребенку наблюдать за содержимым банки, когда он взволнован, это действительно успокаивает.

Бумага, пузырьки и каляки-маляки

Мять бумагу, рисовать каляки-маляки или мять игрушки антистресс (или упаковочную пленку с пузырьками) — полезные методики, сбрасывающие негативную энергию, а также развивают моторику рук.

Разрисовывать мандалы

Разрисовки, особенно волшебные мандалы, очень помогают расслабиться и поразмышлять, а еще учат концентрироваться и развивать творческие способности. опубликовано econet.ru

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