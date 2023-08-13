Хорошо, когда детство наполнено маминой поддержкой, любовью, участием и добротой. А если нет?

Если в сердце матери нет любви к своему ребенку?

По статистике женщины живут дольше, чем мужчины. И чаще всего мамы присутствуют в жизни детей больше и дольше, чем папы. Каким бывает это присутствие?

Хорошо, когда детство наполнено маминой поддержкой, любовью, участием и добротой. Тогда и в жизни взрослого человека продолжается ощущение любви, поддержки и теплоты.

А если нет? Если жизнь мамы наполнена печалью и разочарованием? Если в ее сердце нет любви к своему ребенку? Если мама все время тяжело болеет? Или если она жестока, деспотична и ненавидит всех вокруг?

Тогда ребенок рано вынужден пережить внутренний раскол. Не находя эмоциональной поддержки от мамы, он постоянно испытывает смертельный страх. Ведь он постоянно зависит от матери, самостоятельно существовать он не может.

Ребенок отвергнут, покинут и подавляет внутри злость на свою мать. Кстати, современные дети все больше эту злость демонстрируют прямо, либо через нежелание оставаться без мамы, учиться в школе.

Ребенку надо как-то дальше жить, поэтому свою боль он прячет глубоко внутри, но она никуда не девается и не проходит. Нет доверия к себе, к миру, к людям. Так выглядит одна часть внутреннего раскола.

Что делает вторая? Не важно, сколько человеку лет, даже если у него у самого есть дети. Внутри он стремится установить контакт с мамой, добиться всякими способами ее расположения, ее любви. Эта часть стремиться убедить маму, что она должна его принять, полюбить, что он хороший. Здесь ребенок стремится спасти маму, исцелить, помочь и злиться на себя, что это не получается. Осуждают и критикуют себя все больше. Ребенок постепенно впитывает в себя состояние мамы и будучи взрослым несет его дальше через всю свою жизнь.

Как быть? Попытки ребенка получить мамину любовь проваливаются. Мама, да порой и папа тоже не могут удовлетворить его потребность в любви...Как быть? Ребенку некуда обратится со своей любовью к родителям.

"Рано или поздно у меня получится, мои родители полюбят меня", - так внутри они верят в то, что невозможно. Невозможно, потому что их родители от своих душевных ран и переплетений со своей семьей не способны быть эмоционально доступными для своих детей. "У них все есть. Одеты, обуты и даже ездят на море", - говорят современные родители. Мама не смотрит на свою рану, и на то, почему она не способна на любовь к собственным детям. опубликовано econet

Автор: Оксана Солодовникова

фото Monika Koclajda

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