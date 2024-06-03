Дипак Чопра: Я не верю в бессмысленные совпадения

Чудеса случаются каждый день. Причем не где-то за тридевять земель, а здесь, в нашей с вами жизни.

Надо замечать совпадения. Совпадения — это послания

Чудеса случаются каждый день. Причем не где-то за тридевять земель, а здесь, в нашей с вами жизни. Они возникают из потаенного источника, окружают нас морем возможностей и исчезают. Чудеса считаются чем-то сверхъестественным, хотя и пронизывают наше сознание ежедневно. Мы можем замечать их, а можем игнорировать — и не понимать, что в этот миг решается наша судьба. Но если настроиться на чудеса, настроиться быть «здесь и сейчас», жизнь озарится таким сиянием, какое вы и представить не можете.

Если же не обращать на чудеса внимания, счастливые возможности проплывут мимо. Узнаете ли вы чудо, если увидите его своими глазами, — вот в чем вопрос. А если поймете, что чудо — это чудо, как себя поведете? А вот если бы вы сами могли творить собственные чудеса, какое чудо вы бы выбрали?

Внутри нас, за пределами физической сущности, за пределами мыслей и эмоций обретается мир чистого потенциала — в этом мире возможно всё. Даже чудеса. Особенно чудеса. Эта часть нашего естества связана со всем сущим — нынешним и будущим. Каждому из нас приходилось быть свидетелем поразительных и сверхъестественных — иначе не назовешь — явлений. Скажем, вы убираетесь в шкафу и находите давний подарок человека, связь с которым прервалась много лет назад. Через какой-нибудь час раздается телефонный звонок, вы снимаете трубку и слышите голос того самого приятеля. Или же — у вас ломается машина на пустынной трассе; вы огорчены: помощи придется ждать не один час. Однако первой же машиной, показавшейся на дороге, оказывается автотягач.

Можно ли назвать такие вещи простыми совпадениями? Конечно, можно. Но при ближайшем рассмотрении подобные случаи могут оказаться и проявлениями чудесного. От них можно отмахнуться, как от случайных явлений в мире хаоса. Но и признать в них потенциально судьбоносные события, каковыми они вполне могут оказаться, тоже можно.

Я не верю в бессмысленные совпадения. Я считаю, что совпадения — это послания, подсказки, на которые следует обращать самое пристальное внимание.

Уделяя совпадениям и их значению должное внимание, вы поддерживаете связь с глубинным пластом бесконечных возможностей. С этого и начинается магия. Такое состояние я называю Синхросудьбой — оно позволяет исполнить любое желание. Синхросудьба предполагает доступ к глубинным уровням вашей сущности; кроме того, вы должны внимательно следить за затейливым танцем совпадений в материальном мире. Нужно стараться проникнуть в природу вещей, осознать существование источника разума, благодаря которому созидание Вселенной продолжается по сей день. Человек должен стремиться реализовать открывающиеся перед ним возможности и тем самым изменить свою жизнь

Чем внимательнее вы к совпадениям, тем чаще они случаются и тем шире ваш доступ к посланиям-подсказкам.

Если научиться прислушиваться к миру души, возможным станет многое.

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Самый страшный разрушитель — стресс. Если вы напряжены, если чувствуете враждебность по отношению к кому- или чему-либо, внутреннее равновесие нарушается.

Куда бы вы ни шли, на глубинном уровне вы всегда несете информацию о подлинной сущности вашего «я».



Попробуйте представить, что Вселенная — огромный единый организм. И эта его огромность есть не что иное, как спроецированная перцепционная действительность: даже если «здесь» вы видите заполненный болельщиками громадный стадион, на самом деле это всего лишь слабый электрический импульс в мозгу, который вы, нелокальное существо, считаете футбольным матчем. «Мир — это отраженный в зеркале огромный город. Вселенная — тоже огромное отражение, наше отражение в собственном сознании», — гласит «Йога-Васиштха», древний ведический текст

Это и есть душа всего сущего.





Если бы мы жили созвучно уровню души, то увидели бы, что лучшая, самая светлая часть нашего «я» созвучна ритмам Вселенной. Мы бы уверились в своей способности творить чудеса. Избавились бы от страха, страстей, ненависти, тревог и сомнений. Быть созвучным миру души означает преодолеть ограничения «эго» и разума — ограничения, намертво привязывающие нас к явлениям и событиям материального мира и вообще к материальному миру как таковому.

Душа есть у каждого, но наблюдаем-то мы с разных ракурсов. И жизненный опыт у нас разный. Поэтому вещи и явления видятся нами по-разному. Различия в восприятии — это различия в интерпретации. Если бы вы и я наблюдали за одной и той же собакой, мысли у нас были бы совершенно разные. Возможно, мне показалось бы, что это свирепое животное, и я бы даже слегка оробел. А вы сочли бы его милым, дружелюбным песиком. Ваш разум истолковал бы ситуацию совсем не так, как мой. При виде собаки я пустился бы наутек. Вы подозвали бы пса свистом и поиграли бы с ним.

Интерпретация происходит на уровне ума, но движения индивидуальной души обусловлены накопленным опытом; с помощью воспоминании о прошлом душа предопределяет наш выбор, восприятие тех или иных ситуации.

Всемирная, нелокальная составляющая души неподвластна поступкам, но она связана с духом — чистым и неизменным. Просветление можно определить как «осознание себя беспредельным существом, наблюдающим и наблюдаемым с некоей локализированной точки зрения». И какой бы бездарной ни была наша сегодняшняя жизнь, никогда не поздно «подключиться» к той части души, которую называют беспредельным, неразбавленным потенциалом, и изменить свое существование. Это и будет Синхросудьба — обращаясь к связи между «своей» душой и душой всемирной, вы сформируете собственную жизнь.

Перейдем к эмоциям. Эмоции — это видоизмененная энергия. Они приходят и уходят, зависят от обстоятельств, ситуации, событий, уровня отношений. Эмоции никогда не возникают на пустом месте, они всегда результат вашего взаимодействия с окружающим миром. Нет отношений, событий — нет и эмоций. Так что, даже если я рассержусь, это будет не мой гнев. Гнев просто завладеет мной на какое-то время.

Эмоции зависят от контекста, обстоятельств и взаимоотношений, которые формируют ваше видение действительности.

А что же мысли? Мысли — это переработанная информация. Каждая наша мысль — часть всеобщей базы данных. Сто лет назад никто не произнес бы фразу «Я полечу в Дисней-парк самолетом "Дельты"». Упомянутых реалий еще не было, не было и мыслей о них. Все мысли, кроме наиболее оригинальных, — не более чем переработанная информация. Да и самые свежие мысли — это квантовые скачки творческого вдохновения, коренящиеся всё в том же общем массиве информации.

Приходит время, и из коллективной информационной базы данных появляются новые идеи. Идеи эти зарождаются не в голове какого-то счастливчика, но в коллективном сознании. Вот почему важные научные открытия часто совершаются сразу в нескольких уголках земного шара. Идеи витают в коллективном сознании, и подготовленный разум способен перевести эту информацию на язык людей.

Уловить нечто познаваемое, но никем до сих пор не уловленное — это и есть гениальность. Только что новой, свежей идеи не существовало, секунда — и она стала частью нашего осознанного мира. Где же обреталась эта идея в промежутке между моментами? Она — гостья из виртуального мира, мира вселенского духа, где существует лишь чистый потенциал. Этот потенциал может воплотиться и во что-то вполне предсказуемое, и в нечто принципиально новое. На этом уровне все возможности уже существуют.

Мы живем как актеры, у которых в спектакле одна-единственная роль: мы делаем вид, что всё понимаем, хотя замысел режиссера нам совершенно неведом. Но стоит только прислушаться к голосу души — и сценарий раскроется сам по себе. Вы всё поймете. Вы продолжите играть, но играть радостно, осознанно, в полную силу. Вы сможете выбирать — выбирать свободно, со знанием дела. Мгновения наполнятся глубочайшим смыслом: вы будете помнить контекст и осознаете значение каждого мига.

Но еще удивительнее то, что мы можем самостоятельно переписывать сценарий, взять себе другую роль. Нужно только идти к своей цели, использовать возможности-совпадения и не глушить внутренний голос.

Как сказано в Упанишадах, «человек состоит из желания. Каково бывает его желание, такова и воля; какова бывает воля, такое деяние он и совершает; какое деяние он совершает, такого удела и достигает». В конечном счете оказывается, что судьба человека предопределена его сокровенными желаниями и намерениями. Желания и намерения неразрывно связаны.

Что есть намерение? Считается, что это цель, которую человек перед собой ставит; мысль, желание. На самом деле всё немного сложнее. Намерение помогает реализовать определенную потребность: возможно, вы стремитесь обрести какие-то материальные блага, а может, вам не хватает теплоты в отношениях, любви или духовной самореализации. Намерение — это мысль, помогающая удовлетворить ту или иную потребность. Когда потребность реализована, человек доволен. Всё логично.

Мы так привязаны к своему локальному, индивидуальному, личному «я», что не замечаем, какое великолепие лежит за его пределами. Неведение есть неполная осознанность. Чтобы что-то заметить, необходимо отрешиться от всего остального.

Что бы вы загадали, если бы знали, что любое намерение тотчас исполнится?

Задумывая что-либо, вполне можно было бы спросить себя: «Как это отразится на мне и моем окружении?» И если окажется, что от исполнения вашего намерения все только выиграют, то это намерение, помноженное на непротивление нелокальному разуму, само позаботится о своем исполнении.

Помните: ваши мысли не должны диссонировать с мирозданием. Помните: ваши мысли не должны диссонировать с мирозданием. Желание сорвать джек-пот может усилить в вас чувство отстраненности от мира. Те, кто выигрывали большие суммы, часто жаловались, что они отдалились от друзей и семьи, а счастья так и не обрели. Если ваша цель — деньги, и только деньги, вы обречены на отчуждение.

Как определить, какое желание может исполниться? Очень важно обращать внимание на подсказки нелокального разума. Надо замечать совпадения. Совпадения — это послания. Это путеводные нити Бога, или души, или нелокальной действительности, понуждающие человека разорвать круг кармической обусловленности и шаблонного мышления. Эти путеводные нити показывают дорогу в мир осознания, в мир, наполненный любовью и заботой беспредельного разума, первопричины вашего бытия.

Такое состояние духовные традиции называют благодатью.

Если совпадения — это закодированные послания нелокального разума, то жизнь, возможно, покажется вам чем-то вроде романа-мистерии. Будьте наблюдательны, замечайте знаки и намеки, учитесь понимать их значение — и рано или поздно докопаетесь до истины.

В сущности, жизнь — это и есть одна сплошная загадка. Мы не знаем своей судьбы: только в самом конце можно будет оглянуться на пройденный путь. Сквозь призму времени история жизни каждого из нас кажется очень логичной. Мы без труда можем проследить непрерывную нить своего существования. Оглянитесь назад — и на каком бы этапе вы сейчас ни находились, вы видите, как плавно течет ваша жизнь от одной вехи к другой, от одного места жительства или работы к другому, от одной цепочки обстоятельств к другой. Как легко было бы жить, если б заранее знать, где окажешься в конце пути. Оглядываясь назад, большинство из нас думают: «Зачем я так нервничал? Зачем изводил себя и своих детей?»

Совпадения — это далеко не забава. Они дают ключ к разгадке воли вселенской души, поэтому значение их трудно переоценить. Особо значимые стечения обстоятельств иногда называют «многозначительными совпадениями». Я считаю это словосочетание тавтологией, поскольку каждое совпадение многозначительно — в противном случае его бы просто не было. Если совпадение случается, это значит очень многое. Просто иногда нам удается расшифровать его смысл, а иногда нет.

Что же означают совпадения? Вы знаете ответ, но этот ответ нужно осознать. Совпадение как таковое не является источником смысла. Источник смысла — это вы, тот, кто обретает опыт.

Мы даже представить себе не можем, какие силы стоят за каждым событием нашей жизни. В сеть кармы, судьбы вплетена нить совпадений. Все вместе образует жизнь каждого из нас — вашу жизнь, мою, еще чью-то. Синхронистичность остается незамеченной только потому, что повседневная жизнь далека от нелокального уровня. Как правило, мы замечаем только причинно-следственные связи: это произошло из-за того, а то стадо причиной этого — линейная траектория. Но на глубинном уровне вершится и нечто иное. Существует целая сеть невидимых нам взаимосвязей. Когда взаимосвязи проявляются, мы замечаем, как прочно вплетены в них наши желания. И сеть эта целостна, она идеально согласуется с реалиями жизни, идеально подходит для обучения и значительно превосходит наш поверхностный опыт.

Как писал Руми, один из моих любимых поэтов и философов: «Это призрачный мир. Подлинное — по ту сторону занавеса. Мы не здесь, здесь лишь наши тени». Так называемая повседневная жизнь — всего лишь игра теней. По ту сторону занавеса, по ту сторону пространства и времени сокрыта душа — живая, энергичная, бессмертная. Если жить по законам истинного мира, можно сознательно изменить собственную судьбу. Изменения произойдут благодаря синхронизации некаузальных (на первый взгляд) отношений: так вы сформируете свою судьбу — термин «синхросудьба» именно отсюда. Категория Синхросудьбы предполагает осознанное участие в формировании собственной жизни — для такого участия необходимо понимать мир, недоступный чувственному восприятию. Необходимо понимать мир духа.

Сознание напрямую зависит от внимания и намерения. Что бы ни оказалось в центре вашего внимания, оно словно бы заряжается энергией. А когда вы переносите внимание на другой предмет, значимость прежнего снижается. С другой стороны, как мы видели, желание — это путь к изменениям. Можно сказать, что внимание активирует энергетическое поле, а желание активирует поле информационное. Эта активация и предопределяет изменения.

Замечая совпадения, вы привлекаете энергию, задавая вопрос «Что все это значит?» — привлекаете информацию.

Ответ может явиться в виде внезапного озарения, интуитивного предчувствия, неожиданной встречи или знакомства с новым человеком. Например, в вашей жизни случаются четыре совпадения, которые на первый взгляд не связаны между собой. В какой-то из дней вы смотрите выпуск теленовостей, и вас осеняет: эврика! так вот что мне пытались втолковать! Чем внимательнее вы относитесь к совпадениям и к сокрытому в них смыслу, тем чаще они случаются и тем яснее их значение. Когда вы научитесь замечать и понимать все совпадения, путь к самореализации прояснится.

Большинству из нас кажется, что прошлое живет только в воспоминаниях, а будущее — только в воображении. Но на духовном уровне прошлое, будущее, вообще всё и вся существует одновременно. Все происходит одновременно и синхронно.

Внимание к совпадениям притягивает новые совпадения, а намерение понять их значение помогает эти совпадения расшифровать. В совпадениях проявляется воля Вселенной, позволяющая познать синхронистичность и воспользоваться безграничными возможностями жизни.

Тот, кто способен остро чувствовать свое окружение, заметит и посланные Вселенной совпадения. Намеки могут быть очень тонкими. Так, плывущий из распахнутого окна дым сигары может вызвать воспоминания об отце и об одной из его любимых книг — и вдруг окажется, что это воспоминание может сослужить вам хорошую службу.

Не пренебрегайте совпадениями. Подумайте, что может значить то или иное стечение обстоятельств. Ответ, как правило, лежит на поверхности. Просто задайте вопрос: «Какое здесь послание? Каково его значение?» Вам не нужно доискиваться ответа. Задайте вопрос — и ответ придет. Возможно, это будет мгновенное озарение, или неожиданно подвернувшая возможность чему-то научиться, или что-то абсолютно непредвиденное. Может, вы встретите того, кто каким-то образом причастен к совпадению. Случайная встреча, близкий друг, необычная ситуация или обстоятельство немедленно подскажут вам разгадку. «Ах, так вот о чем это!»

Для взращивания совпадений полезно также завести дневник и записывать туда все совпадения в своей жизни. Будьте особенно внимательны ко всему, что кажется вам необычным, — к событиям, выходящим за рамки статистической вероятности.

Как не потерять себя в сложном и запутанном мире? Каждый день выискивайте пять минут, когда можно спокойно посидеть в тишине. Душой и сердцем сосредоточьтесь на таких вопросах: «Кто я? Как я хочу прожить жизнь? Чего бы мне хотелось сегодня?» Потом расслабьтесь. Пусть поток сознания, ваш внутренний голос, подскажет варианты ответов. Через пять минут запишите их. Проделывайте такое каждый день; вы удивитесь, насколько точно обстоятельства, люди и события укладываются в схему ваших ответов. Это и будет началом Синхросудьбы.





Кому-то эти вопросы вначале покажутся слишком трудными. Многие просто не привыкли размышлять о своих желаниях и потребностях — мы если и думаем о них, то очень абстрактно, не допуская возможности их реализации.

Если вы не определили для себя жизненную цель, то чем думаете заниматься? Было бы неплохо, если бы Вселенная послала какую-то очевидную подсказку или даже снабдила нас огромным компасом, указующим верное направление. Но ведь такой компас у нас есть. Чтобы его увидеть, внимательно прислушайтесь к себе и осознайте, чего же на самом деле хочет ваша душа, о какой жизни она мечтает. Когда поймете свое сокровенное желание и осознаете его истинную сущность, у вас появится путеводная звезда — ее свет может распространиться и на архетипические символы. опубликовано econet

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