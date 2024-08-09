Вокруг, увы, хватает людей, которые с удовольствием наступят вам на ногу или самолюбие

Как часто хорошие люди ни в коем случае не хотят с себя слезть. Им кажется, что они недостаточно худые. Для своего роста. Недостаточно эрудированные – для своего круга общения. Не очень-то богаты для своего возраста и по всем статьям чертовски не замужем.

Хорошие люди сидят, грустно листая ленту фейсбука – а там другие хорошие люди уже, конечно, повыкладывали собственных красивых, худых и обеспеченно-замужних фотографий – и грустно думают: ну, всё. Всё. Меня не спасти. Я же со всех сторон так себе. Вот и волосы какие-то жидкие! Что уж говорить о кандидатской, как у Марины, трехкомнатной на Соколе, как у Лены, и муже, как у всех.

Думают так, а потом идут на работу – довольно хорошую – и там им кажется, что они занимаются фигней, и прозанимаются ею наверняка до самой могилы.

Хорошие люди едят себя поедом день за днем и не дотягивают, и сравнивают, завидуют и злятся, за всем этим забывая увидеть в себе хорошее. А оно есть! Я точно знаю, я видела, потому что иногда эти хорошие люди – я. Я пишу этот текст для себя.

Прибью на стену, чтобы потом, увидев в ленте подругу, переехавшую в Калифорнию, и другую, снимающую свой первый фильм, слёту заткнуть внутреннего критика, спрашивающего: «Ну вот, а ты-то кто?». Потому что я-то – молодец.

Слушайте себя

Замечайте, чего вам действительно хочется, даже в мелочах. На завтрак мюсли или овсянка? На работу – платье или брюки? Что поставить фоном в машине: «Кинг Кримсон» или Вадима Казаченко «Бог тебя накажет»? Пойти на вечеринку или поваляться дома с книжкой? Слушайте себя и идите у себя на поводу. Если очень хочется прямо сейчас подпевать «...Даже если я прощу-у-у» – подпевайте, наплевав на общественное мнение, которое говорит, например, «фу, Казаченко». Научитесь слышать себя в мелочах – потом будет легче понять, чего на самом деле хочется, в более серьезных ситуациях: работе, выборе партнера или страны для переезда.

Отмечайте достижения

Каждый вечер берите листок (или гуглдок) и составляйте список. Не вносите в него то, что у вас не получилось – это вы наверняка держите в голове и без всяких подсказок (я вот, бывает, ещё как держу!) – запишите то, что удалось. Написали текст, который висел на вас пару месяцев? Отмыли холодильник? Подстригли чёлку, и неожиданно получилось круто? Чем не повод себя похвалить! Вырабатывайте привычку видеть в себе больше хорошего – а то история знает случаи, когда люди получали Каннских львов, а те оказывались недостаточно «гривастыми».

Сравнивайте себя

Но только с собой – какое-то время назад. Конечно, в мире в это же самое время существуют ровесники, которые уже защитили кандидатскую, бегло говорят на четырех языках и купили дом в Калифорнии. Ну и что? Всех перегнать невозможно (хотя бы потому, что Эмма Уотсон, Марк Цукерберг и Илон Маск всё равно обгонят), не тратьте на это силы. Лучше вспомните, что год назад вы не могли пройти пешком и пары станций метро, а сейчас уже пробежали полумарафон. Завели собаку. Начали заниматься итальянским. Молодец? Молодец.

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Не скрывайте своих чувств

Мы проигрываем в голове ситуацию до момента «И тогда они увидят, какая я слабая/слишком чувствительная/плакса». И не доигрываем до конца. Что будет после того, как условные они увидят, что вас обидели – и вы обиделись? Вам сделали больно – вы расстроились. Нахамили – вы разозлились. Это логично! Зачем делать вид, что хамство, резкость, грубость или подлость вас совсем не трогают. Ведь трогают! Не обесценивайте свои чувства. Если больно или обидно, не строить из себя Железного человека – как раз нормально. Не наоборот.

Не бойтесь расставаться с людьми

Выключайте из круга общения тех, с кем вам некомфортно. Тех, кто под видом дружеского участия треплет вашу самооценку («Маша, ты разжирела, как свинья, я по-дружески говорю»), кто занимается газлайтингом, маскируя это заботой («Дорогая, ты опять выдумываешь, не надо так нервничать»), ссорится, когда можно не ссориться – не надо, в бан, в глушь, в Саратов! Дружескую поддержку можно оказывать без унижений, действовать «для твоего же блага» – безболезненно. От общения с близкими должно становиться лучше и легче, а не «да, кажется, я действительно всё выдумала, надо валерьянки попить».

Не бойтесь остаться в одиночестве

Это невозможно: на Земле живёт ещё семь миллиардов человек. И не слушайте, что они скажут Если это идет вразрез с вашими представлениями о том, как вам будет лучше. Даже если это ваша мама, и она искренне уверена, что, не заведи вы прямо завтра детей и ипотеку, послезавтра вам кошки лицо обглодают – всё равно вы не должны слушать эту ерунду из «уважения к старшим». Уважение не обращается к паспорту и работает, как дорожное движение – в обе стороны. Или не работает вообще.

Не добивайте себя

Вокруг, увы, хватает людей, которые с удовольствием наступят вам на ногу или самолюбие. Бог весть, какие цели преследуют они – но в ваши цели наверняка не входит рассказать себе, как медленно вы ползете по карьерной лестнице, с трудом заводите отношения с мужчинами или так себе влезаете в 44-й размер одежды. Слезайте с себя, короче, не надо так. опубликовано econet

Автор: Анна Родина

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