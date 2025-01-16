Сор из избы: О ЧЕМ следует помнить, рассказывая другим о личной жизни

Правило сохранять тайну интимного общения выполняет сразу две задачи. Вы бережете чужие уши от негатива и защищаете себя и партнера

Совет не рассказывать другим о проблемах в личной жизни часто формулируют в виде поговорки: "Не выноси сор из избы!"

Поговорка звучит подозрительно. Копить его что ли? Девать-то куда, если из избы не выносить? Или вообще не должно быть сора в избе? Но разве такое возможно?

На самом деле правильная версия звучала иначе: "Не выноси сор избы, когда солнце село". Смысл этой поговорки примерно тот же, что и "Утро вечера мудреней".

Дело не только в том, что славяне верили в ведьм, которые бесчинствуют ночью и используют сор соседей для наведения порчи. Дело еще в том, что ночью человек слишком устал и слаб, да и света мало, чтобы выходить из избы безопасно.

Это правило актуально и до сих пор.

Не надо пытаться наводить порядок в своей жизни, когда ты утомлен, в сознании твоем хаос и мрак. Надо выспаться, привести нервную систему в нормальное состояние, добиться ясности рассудка, и тогда уже принимать важные решения: что сор, а что нет, от чего избавиться, от чего не надо.

Есть и другая поговорка, более близкая к тому значению, в котором используется в наше время "не выноси сор": "Не мети сор из избы".

По правилам поселений наших предков сор следовало мести из углов в центр избы, собирать и выносить подальше от поселения. Так достигались сразу две цели: вокруг изб сохранялась чистота и мусор не мешал соседям, а враждебно настроенные соседи не могли определить по отходам, что за быт и что за трудности в чужой избе и как эти трудности можно увеличить.

Так правило сохранять тайну интимного общения выполняет сразу две задачи. Вы бережете чужие уши от негатива и защищаете себя и партнера. Обе задачи мы рассмотрим, опираясь на результаты опроса.

Чужие уши

Многие уверены, что уж чужие уши точно нечего беречь, всем, конечно, очень интересно, когда им рассказывают интимные подробности, особенно порочащие одного из участников. Это не всегда партнер рассказчика, нередко это сам рассказчик, приступы мазохизма и потребность в самобличении возникают у людей в разбалансированном состоянии не так уж редко. Люди охотно занимаются саморазрушением и даже выставляют себя на смех, надеясь таким образом выйти из острого внутреннего конфликта. Поиск "покаяния" и даже наказания ради облегчения - известная людская привычка. Она часто рядится в одежду "смирения", в потребность "сбросить спесь" и даже "снять корону".



Люди и себя готовы выставлять в негативном свете и партнера, если пытаются разрубить гордиев узел конфликта, который распутать не удалось. Некоторые настолько привыкают унижаться и унижать своих партнеров, что их хлебом не корми, дай подробно расписать, какие они тряпки, как о них ноги сегодня снова вытерли и какая свинья их партнер. Или они - свинья, а он тряпка, не важно. Им кажется, что это помогает отрефлексировать все происходящее, получить обратную связь и увидеть выход. Как минимум - выпустить пар.

Чужие уши многими рассказчиками воспринимаются в этот момент как получатели выгоды. Перед ними распахиваются, им открывают святыни, им предоставляют право судить. Невероятная честь!

На самом деле, для чужих ушей (глаз) во время таких актов эксгибиционизма и аутоагрессии есть много негативных последствий. И вам и чужим ушам лучше помнить об этом, когда вы метете свой сор из избы.

После акта самоуничижения и унижения партнера человек, как правило, приходит "в себя", он не остается в приступе мазохизма и саморазрушения. Даже если у него - многолетняя привычка разоблачаться и жаловаться и он уже не переживает о том, что с ним это регулярно происходит, он все равно не находится в состоянии тряпки постоянно. Свидетели его плохого состояния в нормальном состоянии кажутся ему почти захватчиками. Они воспользовались его слабостью и проникли в его внутренний мир, увидев его с негативной стороны. Они буквально "сунули свой нос" в его сор и покопались в нем с любопытством.

Не удивляйтесь, если среди тех, кто обсуждает с вами свои интимные подробности, вы обнаружите много тайных недоброжелателей. Они злятся на себя за болтовню, они злятся и на вас за то, что вы - "получатели выгоды" (хотя выгоды ноль обычно, но если человек подумает, что он вас еще и обременил, он разозлится еще больше). Люди не любят тех, кто видел их в негативном ключе. Люди любят тех, перед которыми они могут выглядеть благородно и красиво. Ну а тех, кто встает сверху в моменты раскрывания потайных углов (советует, критикует, поощряет), люди и вовсе ненавидят, даже если не осознают эту ненависть. Психотерапевты это хорошо знают и обязательно соблюдают дистанцию, не сближаются с теми, с кем работают. Дружба между психологом и пациентом невозможна (разве что спустя длительное время после работы). А многие из друзей пытаются делать себе психологов и не понимают, что разрушают дружбу, выливая свой шлак.

Почему-то дружба у многих ассоциируется только с таким вот шлаком, оправданий для которого находится очень много: "без обратной связи нет рефлексии" (наоборот, настоящую рефлексию можно развить, перестав вскрываться публично с пеной как пивная бутылка, которую взболтали, а начав самостоятельно себя оценивать), "если не поделиться, можно сойти с ума от эмоций" (или развивать собственные опоры, не прибегая чуть что к внешним), "если не выворачиваться наизнанку, не будет близости" (может быть будет куда более стабильная и доброжелательная близость, а не приступы слияния и сепарации после аффекта).

Защита себя и партнера

То, что открывая другим потайные углы личной жизни, да еще в негативном свете обиды и ревности, вы подставляетесь, наверное понятно. Информацию могут использовать против вас и вашего партнера. Узнай это ваш партнер, он был бы обижен или даже взбешен, но многие, особенно женщины, оправдывают это вот как:

Он должен быть рад, что я выпускаю пар, ему же меньше негатива достается.

Он должен быть рад, что я дорожу нашими отношениями и активно ищу выход.

В оправданиях этих невооруженным глазом видна корона. Болтун предполагает, что второй изо всех сил стремится удержать отношения и готов на любые меры, лишь бы смягчить ссоры и отсрочить разрыв. На самом деле большинство партнеров болтунов готовы ссориться и даже расстаться, лишь бы не становиться объектом обсуждения чужих людей с подачи близкого.

Еще один типичный женский аргумент (мужчины некоторые им тоже грешат).

Я бы сама не возражала, если бы он обсуждал меня с друзьями.

Говорящий не представляет, что про него будут говорить негатив (сам же в себе он плохого не видит), он и сам не думает, что рассказывает именно негатив, ему кажется, что "только факты".





Люди нередко считают, что одного лишь заявления, что они любят и хотят быть вместе, достаточно, чтобы нивелировать любую негативную информацию о партнере. Он груб, ленив, уныл в сексе, зарабатывает мало, придирается к мелочам, в быту ведет себя по-свински, любит хвастаться, ныть, напивается в хлам, НО она его все равно любит. Так что он, безусловно, на высоте, никто его не унижает рассказами, ведь самый высокий в мире трон - это ее любовь. Она любит его, значит он априори - над всеми. Но так считает только ее корона.

Многие (чаще всего женщины) так и аргументируют, когда партнер все-так узнает, что его проблемы на работе или его поведение в постели обсуждались с подружками. "Они же в курсе, что я тебя очень люблю!". Можно подумать, что ваша любовь помешает смеяться над вашим партнером или думать, какой он дурак. Можно подумать, что вы - авторитет для своего окружения, и ваша любовь - это приз. Да вы способны влюбиться в самую последнюю свинью, вашим подругам это давно понятно, если вы расписываете недостатки партнеров не впервые. Они вряд ли уважают вас и ваша любовь не делает вашего партнера в их глазах краше.

Но главное, вашему партнеру наплевать, что вы его "любите", если вы проявляете к нему неуважение.

Уважение куда более ценная вещь, чем это ваша "любовь". Благодаря "любви" (слиянию) вы считаете его своей личной вещью, которую вы можете обсуждать. "Я же обсуждаю СВОЮ личную жизнь" - возмущенно восклицают такие болтушки. Да, но с партнером у вас общая личная жизнь, это как общая квартира, вы не можете пойти и продать или сдать в аренду, вы должны либо отделиться, либо согласовать.

Самый мощный аргумент: А вот одна женщина молчала и никому не рассказывала, что муж ее бьет, а потом он ее убил.

О физическом насилии над вами или детьми - лучше всего бежать и рассказывать полиции. Можно юристу, для консультации. Можно психологу, особенно специалисту по работе с жертвами насилия. Можно близкому человеку, который в состоянии помочь вам материально и морально. Помочь - это не поговорить, помочь - это помочь что-то предпринять срочно, не откладывая.

Собирать кружочек подруг и обсуждать в такой ситуации может быть не только бессмысленно, но и вредно. Вы можете выговориться и успокоиться, вам могут рассказать подобные истории и вы решите, что все не так уж плохо. Вам могут начать говорить "бросай его и беги", но скорее всего это будут говорить те, кто одинок и вы можете воспринять это как анти-совет, мол беги и будешь как я.

То есть обсуждения ситуации довольно редко способствуют действиям. Чаще всего весь запас обиды и гнева исчерпывается в процессе обсуждения. Очень скоро обвинитель сам становится адвокатом обвиняемого, обратите внимание. Можете быть уверены, когда психологу важно снять стресс с человека, опасную активность или даже шок (при работе с освобожденными заложниками например), он старается его разговорить: разговорить значит успокоить, расслабить. Обсуждая все подробно, вы избавляетесь от энергии действия и приходите в равновесие. Все, выговорились, выплеснули шлак, можно идти спать. Ситуация остается на месте. "Спасибо, милые, - говорите вы. - Мне стало полегче!" Но если задача - облегчение, при чем тут рефлексия, которая вам мерещится? Тогда чатики - замена алкоголю, но не считайте такую замену безопасной. Она бывает разрушительна, если вы выметаете сор.

Это не значит, что обсуждать личную жизнь нельзя ни с кем и никак.

Можно, соблюдая правила:

1. Представьте, что ваш партнер слышит то, что вы про него говорите. Если у вас не возникает чувства страха и стыда, значит вы, скорее всего, не заступаете на общую территорию. Состояние в аффекте, когда вам "пофиг, пусть узнает!" не считается, важно оценить это в спокойном состоянии. Не заступать на общую территорию важно, чтобы чувствовать себя в своих границах. Только будучи и чувствуя себя правым, вы можете управлять. Иначе ваша зависимость растет, даже если вам кажется, что вы бунтуете, выливая на партнера помои. Рабы всегда бунтуют, когда хозяин не слышит. После таких трусливых бунтов запускается порочный круг: чувство вины, уход вниз, накопление нового недовольства, бунт в виде выметания нового сора.

2. Сначала отрефлексируйте, а потом рассказывайте. То есть не выливайте неотрефлексированный поток. Когда вы приглашаете гостей в дом, вы готовите еду, ставите на стол чистые чашки. Вы не вываливаете на стол грязную посуду и миску с тестом, предлагая гостям поучаствовать. Этим вы проявляете уважение к людям, которые пришли к вам и хотят провести время приятно, не копаясь в вашем грязном белье (уникальном конечно). Расскажите ситуацию (учитывая п.1!) по поводу которой у вас уже есть рефлексия и даже примерный вывод. Пусть ваши друзья скажут мнение о ней, сопоставьте свой вывод и их, это и сблизит вас, и займет, и поможет размять мозги. Обычно отрефлексированные ситуации звучат художественно и поучительно, интересно и остроумно. Это действительно интересно слушать и обсуждать. Но если сами не поняв, что, как, где, чего, вы низвергаете поток эмоций на окружение (и это не раз в год в силу острого шока, а частенько с вами происходит), вы похожи на хозяйку дома, которая приглашает гостей, но выходит к ним в ночном колпаке, с ночным горшком, сообщая, что это все из-за доверия. А можно доверять немного меньше?

И последний момент, касающийся экологии, то есть защита вашего будущего:

Если вы любите потрепаться о своем партнере, вы постепенно создаете вокруг себя вакуум. Вряд ли вам кто-то будет доверять, зная, что язык у вас не держится, когда вы в эмоциях. Это касается даже друзей, а уж тем более возможных кандидатов. Скорее всего они и близко не подойдут к вам, зная, что своего бывшего (бывшую) вы обсуждали в узком или широком чатике с самых интимных сторон. Вы можете удивляться, почему с вами все знакомые предпочитают френдзону и никто не хочет даже просто переспать и уж тем более иметь отношения. Да потому что никому не хочется стать очередным объектом для вашего препарирования под замком и без. Хотя вам, наверное, кажется, что это - честь.

Ну и персону свою вы делаете слабей такими выносами сора. Собственную фигуру в своем поле. Но об этом потом подробней расскажу, хотя это, возможно, самое главное. Некоторые, наверное, понимают примерно, о чем речь. Когда вы жалуетесь на низкую самооценку, а сами все время разоблачаетесь публично, непонятно, откуда возьмется нормальная самооценка, если вы все время стоите в позе жалкой униженной бедняжки и выращиваете этот образ в своих и чужих глазах, бетонируя его повторениями. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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