Безусловно каждый нормальный человек хочет, чтобы этот «неудачный шаг» в его деятельности был последним и больше не повторялся

Ментальные ловушки — это так называемые грабли, на которые мы наступаем снова и снова. Безусловно каждый нормальный человек хочет, чтобы этот «неудачный шаг» в его деятельности был последним и больше не повторялся.

С «граблями» или ментальными ловушками можно легко справиться, если они лежат перед вами во всей красе, безо всякой маскировки. Но так бывает далеко не всегда, и зачастую мы не видим и не понимаем в чем заключаются наши ошибки.

Целью этой статьи является знакомство с наиболее «популярными» ментальными ловушками, которые Андре Кукла описал в своей книге.

1. Упорство

Первая из ментальных ловушек. Суть ее заключается в том, что мы продолжаем дело, которое заведомо обречено на провал или не доставляет нам былого удовольствия. Наиболее типичный пример, мы досматриваем нуднейший фильм, только из-за упрямства и того, что нас с детства учили доводить начатое до конца. В итоге это просто потеря Вашего времени и испорченное настроение.

2. Амплификация

Это ловушка и мы попадаем в нее тогда, когда вкладываем в достижение цели больше усилий, чем нужно. Так называемое бесконечное стремление к совершенству или перфекционизм. Тут стоит также вспомнить небезызвестный «принцип Парето», суть которого заключается в том, что 20% процентов работы приносят 80% результата и наоборот: 80 процентов работы приносят 20%й результат.

3. Фиксация

При фиксации наше продвижение к цели заблокировано. Мы не можем начать дело, пока не дождемся звонка, разрешения, вдохновения и т.д.

4. Реверсия

Мы проиграли, время ушло. Но если и на этом этапе нас продолжают волновать все та же проблема, значит мы оказались в ловушке реверсии.

Реверсия - это временная противоположность фиксации. При фиксации мы яростно трудимся над тем, чтобы ускорить наступление застывшего будущего. При реверсии мы тщимся изменить необратимое прошлое. Здесь нужно только смириться и принять это как должное.

5. Опережение

Ловушка, в которую мы попадаем, начиная слишком рано. Мы перерабатываем, когда того же самого результата можно достичь с большей легкостью немного позже. Типичный пример, учебная сессия, когда студент за пару недель подготовки, выполняет все необходимое по учебному плану, что было растянуто на весь семестр.

6. Противление

Противление — это болезнь «ну еще чуть-чуть». Нежелание изменить курс действий, под воздействием внешних обстоятельств (звонок в дверь, при просмотре фильма или звонок будильника и нам так не хочется вставать, но все равно придется, так что нет смысла оттягивать это).

7. Затягивание

Мы однозначно решились на какое-то дело, но нам трудно приступить к нему. Откладывание на потом, придумывание несущественных дел с целью отложить выполнение неприятных обязанностей.

8. Разделение

Внимание неделимо в принципе. Работать, значит работать, отдыхать, значит отдыхать. Когда на отдыхе мы думаем о работе и когда на работе думаем об отдыхе, качественно мы не сможем выполнить ни то, ни другое.

9. Ускорение

Ускорение — это ловушка, в которую мы попадаем тогда, когда делаем что-то с большей, чем нужно, скоростью. (Ускорение — это зеркальное отражение затягивания). Как говорят, все выполнить жизни не хватит, поэтому не стоит убиваться на этот счет. Бесконечность минус единица — тоже бесконечность, так что нет смысла спешить. Ускорение только укоренит привычку к суете.

10. Регулирование

Когда наша мысль отмечает тот факт, что дверь открыта, мы мыслим описательно. Когда мы решаем, что дверь надо закрыть, мы мыслим предписательно. Регулирование — это ловушка бесполезных предписаний. Мы попадаем в ловушку регулирования, когда предписываем себе какое-то поведение в ситуации, где импульс был бы лучшим проводником.

11. Формулирование

Ловушка беспрерывного проговаривания своих мыслей о том, что нам кажется истинным. Наиболее очевидный ущерб, причиняемый формулированием, состоит в том, что оно ведет к разделению. Всякий раз, когда мы описываем или оцениваем какое-то событие или какой-то опыт еще до того, как они закончились, мы делаем две вещи одновременно. С одной стороны, мы любуемся закатом, с другой — говорим или думаем об этом. Разделение разрушает удовольствие. На самом деле мы не можем по-настоящему любоваться закатом и одновременно оценивать его, потому что занимаясь оценкой, мы отвлекаемся от чувственного переживания. Как только мы произносим: «Ах, как это чудесно, не правда ли?» чудо исчезает.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet