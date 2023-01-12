Те, кто почему-то выбрал в своих семейных отношениях стиль «пай-девочки», рискуют превратиться в опаснейший «тихий омут»

Гнев, злость, страсть и любовь очень тесно переплетены

Что делать женщине, если её любимый человек (предположим, это - муж) причинил ей душевную боль, от которой женщина была не в состоянии защититься?

Самый грамотный совет в психологии: отзеркалить, вернуть всю ту гамму негативных эмоций, которая окатила Вас как ледяной душ (или ведро помоев, что вероятнее).

Но как это делать грамотно?

Во-первых, никогда не «пилить опилки». То есть, не вспоминать прошлые проблемы и «косяки», каждый раз тыча в лицо своему суженому одним и тем же рассказом: «А помнишь как ты тогда на даче у Маши...»

Во-вторых, никогда не втыкать шпильку в «больные места» дорогого (пока ещё) Вам мужа (жениха). Для этого (чтобы именно - НЕ втыкать) нужно знать - какие места у этого человека - больные, то есть быть внимательным, эмпатичным и наблюдательным партнёром.

Это самое «во-вторых» можно озаглавить и по другому: никогда не наносите оскорбления личности человека.

В третьих, не мстить «исподтишка». Не придумывать никакие сложные «многоходовки» с участием подруг и начальства ... Подобные «иезуитские», коварные «методы борьбы» имеют своё точное название: «подлость»; и применимы (если применимы) только в борьбе со смертельными врагами, когда назад - к миру - пути нет и враг «должен быть уничтожен».

В четвёртых. Не совершать серьёзных непоправимых поступков и не делать никаких непоправимых заявлений.

То есть, нельзя, например, заявлять что-то типа: «Ты всегда казался мне импотентом»... Потом трудно будет отыграть эти слова назад и оправдаться: «Я сказала это со зла. На самом деле ты - сексуальный гигант»... Не поверит и правильно сделает.

***

Что же тогда нам остаётся, если того - нельзя, этого - нельзя, а это вообще - ни-ни?

Как же «отзеркаливать», как грамотно ссориться, возвращать обиды?

Что нам остаётся? Да, пожалуй, битьё посуды и остаётся. Можно ещё драться подушками, руками, ногами, зубами - как это делают дети в детском саду.

Ну а если мы будем строить из себя «воспитанную женщину»?

Боюсь, что страшно далеки от реальности те, кто морщит нос, читая эти строки...

Или сильно лукавит?

Психологи говорят: «Иногда нужно быть «злой», чтобы спасти ваши семейные отношения!»

В противном случае эти живые и трогательные семейные отношения - погибнут. Хотя вот сам брак может и не погибнуть, но кому нужен такой брак? Дети в подобных семьях (которые выходят «выяснять отношения» в парк) всегда страдают бронхиальной астмой - слишком сгущённая в дому атмосфера - много лет всё никак не грянет гром и не пойдёт долгожданный дождь...)

Когда нарастает и копится неудовлетворение, тогда растёт и обида - такая, с которой Вы будете не в силах справиться шутя...

Вот тогда уже в ход идут все вышеперечисленные «запрещённые приёмы»...

Гнев, злость, страсть и любовь очень тесно переплетены... их нельзя насильно разлучить.

Те, кто почему-то выбрал в своих семейных отношениях стиль «пай-девочки», рискуют превратиться в опаснейший «тихий омут», который (если помните) всегда кишит бесами...

Как видите, но средиземноморская (итальянская) диета - с битьём посуды и «непереводимыми итальянскими ругательствами» полезна не только для сохранения фигуры, но и для сохранения крепкой настоящей семьи...

Так что запаситесь дешёвой посудой...опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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