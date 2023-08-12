Злиться, обижаться, раздражаться, стыдиться, бояться… для человека эти чувства вроде, как естественны, у кого не бывает.

Злиться, обижаться, раздражаться, стыдиться, бояться… для человека эти чувства вроде, как естественны, у кого не бывает.

Когда негативные чувства и эмоции накапливаются, становятся не выражены, они становятся разрушительными.

Если вы не слышали о технике меридиального простукивания, найдите в интернете или посмотрите американский документальный фильм режиссера Николаса Полицци «Техника Эмоциональной Свободы — Средство на все случаи жизни». Этот метод в начале 80-х придумал американский психолог, доктор Роджер Каллаган, а в 90-х американец Гари Крейг его усовершенствовал и создал технику эмоционального освобождения (EFT). Главное в том, что человек может применить его в любом месте.

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Техника меридиального простукивания работает с любым видом эмоционального стресса – это тревога, страхи, вина, все виды зависимостей, ограничивающие убеждения, которые не дают людям создать успешную процветающую жизнь, а также – физическая боль и болезни. Любая проблема, которая имеет эмоциональную основу, может быть исцелена с помощью этого метода.

Техника простукивания меридианальных точек, это практически акупунктура, которая тоже базируется на тех же меридианах. Так же как и простукивание, акупунктура достигает эффекта стимулированием энергетических меридианов человеческого тела. Но, в отличии от акупунктуры, простукивание не требует использования игл! «Акупунктура без иголок» — одно из важных преимуществ метода простукивания или как еще ее называют — техники эмоционального освобождения.

Чем поможет метод простукивания меридианов?

Простукивание поможет Вам расслабиться

Простукивание смягчит боль

Простукивание снизит уровень стресса

Простукивание поможет избавиться от вредных привычек

Простукивание научит как побороть свой страх и фобии

Простукивание уберет влияние воспоминаний детства

Описание техники простукивания

Определите как можно конкретнее, что вас волнует, страшит, печалит, раздражает, например, на работе. И после этого оцените по 10-бальной шкале силу ваших чувств и эмоций.

0 значит, что это для вас вообще не проблема, оценка 10 значит, что вы вне себя.

Теперь начните стучать по точке каратиста на ребре ладони и повторять только одну из фраз: «Я так сильно устаю на работе. Так много напряжения. Оно выжимает из меня все соки. Я чувствую себя изможденной. Напряжение на работе сковывает меня и беспокоит».

Стимулируя точку освобождаемся, выпускаем из себя негатив. Если сидит внутри негативное чувство, эмоция, это означает блок в вашем теле. Правда заключается в том, что в данном случае само проговаривание чувств и простукивание по точкам не плодит еще больше негатива, а наоборот избавляет. Чем четче и конкретнее вы определите проблему в короткой фразе, тем лучше.

А теперь продолжайте простукивание по кругу, начиная с точки в начале брови, и говорите, что вы чувствуете, на каждой новой фразе передвигаясь на следующую точку.

Если в процессе простукивания ваши эмоции усиливаются, это значит, что до этого момента вы подавляли их в себе, не признавали их. Поэтому продолжайте простукивание, и вы увидите, как эти эмоции после усиления начнут уходить. Само простукивание похоже на то, как мы энергично печатаем на клавиатуре или легонько барабаним по столу.

Простукивать точки следует по кругу (см. рисунок), одновременно проговаривая вслух определенные фразы и предложения. На этом этапе очень важно называть вещи своими именами, отключить всякую цензуру, просто, ясно и вслух говорить о том, что вы чувствуете.

Если ваш стресс или проблема засела далеко в глубине души, запущены, лучше обратиться к специалистам в области психотерапии.опубликовано econet

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