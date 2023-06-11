Некоторые думают, что правильная стратегия в отношениях - это какая-то сложная наука, которую нелегко постичь.

Лучшая стратегия в отношениях

Некоторые думают, что правильная стратегия в отношениях - это какая-то сложная наука, которую нелегко постичь.

На самом деле, для человека без поднебесной короны и без улетевшего в небо локуса это легко.

Лучшая стратегия в отношениях - это самоуважение + уважение к партнеру. Ничего больше не нужно! И сам этот набор - это самое естественное, что вообще может быть.

Если я и посвящаю столько слов рассказам про стратегии, то это лишь потому, что описать самоуважение людям без самоуважения очень сложно, и уважение - не легче. Приходится то так заходить, то этак, чтобы ничего не значащие слова превратить хоть в какие-то картины. Это как слепому с детства описывать, что значит синий цвет. Нелегко, согласитесь.

Но стоит появиться или хотя бы зародиться самоуважению, описанная стратегия превращается в нечто самоочевидное. Трудность в том, что самоуважение не возьмешь из ниоткуда. Оно формируется в процессе отношений с людьми, а отношения в дисбалансе и дефолте мешают самоуважению формироваться. Получается замкнутый круг, через который многим так нелегко прорваться.

И все же вы не должны забывать, что цель любовной стратегии - ваше самоуважение. Не плутайте в трех березах и не выдумывайте хитрейших приемов, если за ними - отсутствие самоуважения. Ничего не выйдет! И наоборот. Если у вас есть самоуважение, вам никаких хитростей не надо, вы и так поступите правильно. Можете изучать стратегию, чтобы сопоставить, как правильно и как вам хочется, и это скорее всего совпадет.

Обратите внимание, как люди заваливают динамику в отношениях и уходят в минус. Они нравятся кому-то и влюбляются сами, что означает: переносят все свое внимание на этого человека. Раньше они пытались получать удовольствие разными способами: с кем-то общались (дружба), кого-то искали (немного любовь), что-то интересное читали (учеба), занимались собой (имидж) и своим домом (экономика), ну и на работе получалось чем-то себя увлечь. Так понемногу люди наскребали себе по сусекам радости жизни, не густо, но и не пусто. И тут вдруг Влюбленность! Да еще взаимная. Салют-фейерверк. Бабочки в животе и кузнечик запиликал на скрипке в сердце. От получаса болтовни в сети кайфа столько, сколько за весь день по сусекам не наскребешь. Да и пяти минут даже хватает, потому что потом часа два-три можно все это с блаженством вспоминать. Все внимание человек переносит в эту сферу и чуть что с готовностью кидается получать свою дозу: он рад поговорить, еще больше рад встретится, рад даже просто перекинуться картинками. Любое сближение поддерживается им на ура. Да и с другой стороны тоже. Динамика активная.

И вдруг небо начинают заволакивать тучи. Здесь он (она) закончил разговор первый. Тут встречу отложил. Там сразу не ответил. Ничего страшного, казалось бы. По сравнению с прошлыми отношениями (дефолтными) все еще выглядит как страсть, но по сравнению с самым началом - динамика пошла вниз. Это, с одной стороны огорчает, с другой стороны пугает тем, что огорчает. Огорчишься и станешь кислой или липкой. В любом случае динамика может стать еще хуже. Отморозишься - отморозишь другого, будешь пылать и таять - вниз уйдешь, а потом не выдержишь и щипцы достанешь для самозащиты, а то и скалку, ну и все тогда. Эта история всем вам хорошо знакома.

Какая стратегия? Спрашивают те, у кого уже начался мандраж под названием "что-то пошло не так".

Прежде всего вам необходимо взять курс на самоуважение. Не на сближение, а на самоуважение! На возвращение к себе. Хотя бы до того уровня, каким самоуважение было до начала этой истории. Вы были намного устойчивей (хотя вам кажется, что вы были несчастней), а теперь вас шатает от мандража и вы теряете чувство границ. Вам хочется то разборку устроить, то исчезнуть на пару дней, то выпить успокоительное и выкинуть все тревоги из головы. А может быть отправить с курьером подарок, потому что не исключено ведь, что человек и сам сомневается в ваших чувствах. Правда?

Так вот, и разборка, и исчезновение, и успокоительное, и даже подарок, все это, в принципе, возможно. Но только после того, как вы восстановите самоуважение. И это нужно делать в любой ситуации, где вас сильно шатает, где вы чувствуете, что нечто важное уходит из-под вашего контроля.

Вспомните, в начале вас не шатало, вы воспринимали встречи как приятное дополнение к вашей и без того нормальной жизни. А теперь любовь стала настолько важна для вас, что вы боитесь ее утратить.

И вы можете говорить себе, что не боитесь, что готовы все закончить прямо сейчас, если к вам начали остывать, но если бы вы не боялись, вам бы не хотелось так сильно залезть в голову другого человека и понять, что он чувствует и думает, вы были бы готовы к любому раскладу и в каждом видели свои преимущества. Независимый человек потому и независим, что при любом раскладе, остается при своих. А вы свои уже потеряли и поэтому дрожите от волнения и страха и хотите "придумать стратегию".

Никакой наступательной стратегии в страхе придумывать не надо, надо заняться самозащитой. Вернуть себе себя. По крайней мере, свою бездомную бродячую часть, которая липнет к другому.





Постарайтесь вспомнить себя, когда активная динамика снижалась с вашей стороны. Скорее всего вы это вообще не считали снижением динамики. Просто немного устали от интенсивных встреч и решили выспаться, возникла интересная альтернатива (подруга приехала, на работе новый проект, бывший возник) или какие-то важные дела отвлекли (родственник заболел, повестка в суд пришла), в общем вылетели ненадолго из романтического поля. Нормальная вещь. Если в этот момент вторая сторона начинала выяснять отношения или обиженно исчезала, вы чувствовали щипцы и обязанность оправдываться, и тогда впервые у вас появлялась мысль: а мне это все надо?

До этого вы и не думали о таком, ведь только что все было отлично, а тут пошли обиды и упреки, и появилась мысль, что да, к активному сближению вы пока не готовы, вам нужны паузы, вторая сторона хочет больше, чем вы могли бы дать. Возможно вторая сторона не стала хвататься за щипцы, понимающе затихла, изредка напоминая о себе приветливыми картинками, но когда вы решили поговорить, вы тут же ощутили изменения. То ли паузы длинней, то ли фразы звучат как-то уж слишком торжественно, то ли человек явно хочет что-то другое слышать от вас, но диалог утратил свою спонтанность и непринужденность, и вам это очевидно. Так бывает, когда вторая сторона ничем не выдавала своих переживаний, но все-таки очень переживала. Это всегда отражается в речи. Это тоже щипцы, просто отсроченные. Вам приходится делать тон более нежным и заискивающим, инициировать расспросы, что-то обещать, иногда лишнее, а потом вы чувствуете утомленность и желание вернуться к своим интересным делам.

Я так подробно описываю это, чтобы показать: какие бы ходы вы ни придумывали, чтобы вернуть динамику, ничего не получится, если вы не вернете себе самоуважение. Как выглядит возвращение самоуважения?

Любое заметное охлаждение партнера в ответ на ваше тепло (не в ответ на ваше оскорбление - это охлаждение из-за обиды, принципиально другой случай, вы ранили человека, он закрылся, только не подменяйте этим охлаждение от пресыщения, когда вы ничем не обижали) означает, что вы водрузили на него слишком много ожиданий без готовности с его стороны.

Вы хотите получать больше, чем он может дать. Ваша значимость ниже, чем вам нарисовала корона. Ваш локус уехал и вы заняли инфантильную позицию, позицию эмоционального вампира и хотите получать любви больше, чем хочет дать второй. Дело совсем не в том, много вы хотите любви или мало, может и нормально по выборке населения, но это больше, чем хочет вам дать второй, а значит вы вплотную подошли к грани, за которой начинается давление и вытягивание, то есть если вы не остановитесь, в ход пойдет пыточный арсенал, инструменты морального насилия (жалобы, нытье, упреки, обвинения, угрозы).

Возвращение самоуважения заключается в том, что вы снимаете с человека претензии, рефлексируете свои лишние ожидания и обращаете свое внимание на себя, свои личные ресурсы. Если ресурсы у вас прокачаны, вернуть им внимание легко (да они и не отпускают ваше внимание). Если ресурсы полуфрустрированы, то за время любовной эйфории они могли совсем заглохнуть, тогда вернуть свое внимание им будет нелегко, но если вы пытаетесь качать ресурсы в состоянии начинающейся аддикции, вы получаете огромные бонусы. Ваше самоуважение растет как на дрожжах. Единственное условие - вы не должны сопровождать свои усилия мыслями, что вы занимаетесь ерундой и только зря тратите время. Вы должны осознавать себя сильным человеком, который безо всякого удовольствия, на одной только силе воли, занимается работой, учебой, уборкой дома, уходом за родственниками и другим очень полезным и не очень приятным трудом. То есть, вы должны создать положительное подкрепление своей воле в виде уважения. И тогда ваше самоуважение вырастет. Иногда это происходит в течение двух-трех часов.

Но ваше самоуважение не вернется, если вы будете отвлекаться от партнера с мыслями, что боитесь его грузить и боитесь потерять, а как только он соизволит, вы будете к его услугам. Нет, ваша задача - избавиться от страха его потерять и снизить собственное желание большей интенсивности.

Помните, как Одиссей избежал Харибды? Он отдал Сцилле половину экипажа (ну как отдал -она сама взяла). Если ваше влечение настолько интенсивно, что вас затягивает в минус и в нижнюю позицию (просителя, ожидателя, пажа и рабыни), вам нужно половину влечения фрустрировать, а лучше перенаправить внимание (субъективно вам все равно покажется, что энергия сократилась, но увы, если вы уже под угрозой Харибды, другого выхода нет) на полезные дела (выиграете в воле и хорошо укрепите локус контроля даже на низких энергиях).

Вы полностью контролируете ситуацию отношений только тогда(!!), когда второй стороне нужна интенсивность немного больше, чем вам, когда вторая сторона заинтересована в динамике сильней, чем вы. Вот тогда контроль - в ваших руках. Если же вы занимаетесь работой по дому или бежите в зал, а сами ждете звонка, предвкушая сладкую встречу, пока второй не думает о вас, вы не вернули контроль над ситуацией, да и самоуважение ваше хромает, вы все так же зависимы от второго, а он от вас нет. Он рулит собой и вами, а вы даже собою нет. Вам надо добиться равной зависимости, а в идеале чуть меньшей, тогда контроль будет у вас (хотя плюс люди плохо держат, особенно женщины, так что может быть вам и не нужно чуть больше контроля, хватит равного, но на меньший соглашаться нельзя).



Улавливаете связь описанного с самоуважением?

Самоуважение - это когда вы не зависите от второго человека настолько, чтобы нуждаться в его близости больше, чем он в вашей. Вы уважаете себя, если думаете "я хочу его, если он хочет меня", а если он не хочет, то вам не надо, и вы не будете прибегать к иллюзиям, чтобы себя убедить. Любые продолжительные сомнения, что второму это нужно - сигнал, что вы себя не слишком уважаете. Уважали бы, ваше желание снижалось от сомнений, но без обиды и горечи, а как снижается желание идти куда-то, где вас не очень ждут. Вы думаете "там будет скучно, никому я не интересна, придется самой ко всем липнуть, да ну их" и не хотите идти. Если же вы рветесь и думаете "там так весело, я постараюсь обратить на себя внимание, я попытаюсь быть нужной, даже просто побыть там - кайф", то вы уважаете себя мало, вы согласны на нижнюю роль в ситуации, вам весело присутствовать на заднем плане. Это низкое самоуважение (а самооценка при этом может быть очень завышена и украшена большой короной, то есть чаще всего так и есть).

На нижнюю роль идти иногда нужно, когда вы хотите получить помощь или обучение, но при этом сохранять субординацию, тогда нижняя роль никак не задевает самоуважение, наоборот помогает рефлексии. А для любви такая ситуация катастрофически опасна, поскольку в любви субординации нет, а есть близость. В любви необходимо равенство значимостей, любовь не терпит никакой иерархии по части значимостей (ценности друг для друга), в любви нижняя роль (не игровая, а реальная) обходится очень дорого (только для компенсации нанесенного вами оскорбления, например измены, уместна и то недолго), в любви главный ваш капитал - самоуважение, поскольку только оно гарантирует и поддерживает баланс значимостей.



Поэтому если динамика исказилась не в вашу пользу, обратите внимание на пустоты в своей жизни, заполните их, чтобы не скучать и не страдать по своему партнеру как по мамке. В большинстве случаев это выправляет динамику вскоре. Но если нет, никогда не соглашайтесь на роль того, кого иногда зовут, чтобы наградить своим обществом. Если динамика отношений завязла на этапе "просто встреч", а вы хотите от любви большего (не уговаривая себя, что вам и этого достаточно), выгодней расстаться, чем сидеть в гиблом месте и собирать крошки под столом. То есть вы можете снизить внимание к любви и заняться другими ресурсами, иногда это даже необходимо, но не настолько, чтобы довольствоваться секс-онли или полуфрендзоной вместо отношений.

Вот где верно хайямовское "уж лучше будь один, чем вместе с кем попало". "Вместе" в данном случае про границы. Эмоционально дистанцируясь, можно общаться с кем угодно (корректно конечно, не допуская перехода границ), а любовь - это жанр при котором дистанция сокращена во всех смыслах, когда вы любите, вы по-настоящему "вместе". опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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