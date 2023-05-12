Мы достаточно часто разочаровываемся в жизни только лишь потому, что реальность не совпадает с нашими ожиданиями.

Мы достаточно часто разочаровываемся в жизни только лишь потому, что реальность не совпадает с нашими ожиданиями. Тогда мы начинаем обижаться на окружающих, выставлять претензии, сетовать на неудавшуюся жизнь. А все почему?

Потому что мы не получили то, что ожидали. Как правило, мы сразу же стремимся выплеснуть свою злость по этому поводу на человека, который, по нашему мнению эти наши ожидания не оправдал.

Мы же рассчитывали, что человек умеет читать мысли, знает, как «поступают приличные люди», имеет представление о том, что нужно сделать в той или иной ситуации.

А он, как, оказалось, не знает, не умеет, не имеет представление. Или имеет, но свое.

И кто он после этого? Нехороший человек – «редиска».

Ведь все же должны думать как мы! Разве не так?

Да нет, не так.

Так уж получилось, что мы все разные. У нас разные представления об отношениях, поведении, о хорошем и плохом, о долге и необходимости.

То, что мы вообразили, что наше представление о мире - единственно правильное и все должны думать аналогично, только создает нам череду непрекращающихся разочарований и обид. Поэтому, если мы обмануты в своих ожиданиях, то, вероятнее всего, мы обманули себя сами, вообразив иллюзорную картину.

Поэтому, для того, чтоб обезопасить себя от неприятных эмоций, нам просто стоит прояснять при взаимодействии с другими людьми то, что нам неясно или создает некоторые сомнения.

Зачастую, человек, который начинает пользоваться таким нехитрым приемом, открывает много нового о себе и о других. Со временем он вдруг обнаруживает, что и другие тоже имеют право на свое мнение и это мнение может быть иное.

Так же, стоит открыто говорить о своих ожиданиях и желаниях. Таким образом, вы хотя бы получите возможность узнать у человека, сможет ли он вам дать то, на что вы рассчитываете, вместо того, чтоб неделями обижаться на него за то, что он не прочитал ваши мысли. опубликовано econet

Автор Александра Кримкова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet