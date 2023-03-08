Взрослых, гармоничных пар в мире мало. Они знают секреты прохождения конфликтов и мирно их проходят, поднимаясь виток за витком в гармонии своих отношений

Время перехода на новый виток развития

Главное, что нужно знать об отношениях (неважно каких: с любимым человеком ли, с друзьями, с начальством или подчиненными, с детьми или с родителями) — то, что отношения должны прийти в тупик.

Тупик отношений — это не значит, что им пришло время закончиться, это значит, что пришло время перейти на новый виток развития.

Никто и никогда в отношениях не желал и не будет желать добровольно переходить на новый уровень. Зачем человеку что-то менять, если всё и так хорошо? И потому лишь только когда обиды закипят и конфликт забушует пожаром, двое вынуждены будут выбирать: либо разбежаться в разные стороны, либо найти новые точки соприкосновения.

Итак, конфликт неизбежен. Причем в течение жизни неизбежен многократно с одним и тем же партнером, поднимаясь с ним по спирали на все новые и новые витки отношений.

Возникает вопрос: готовы ли Вы к конфликтам? Как Вы хотите их проходить: как и раньше, страдая, убивая свои нервные клетки, причиняя боль близкому и значимому для Вас человеку, ощущая себя жертвой его манипуляций и мстя за нанесенные обиды?

Или всё же Вам хотелось бы сохранять спокойствие, здравый смысл, понимание своих потребностей и потребностей партнера, чтобы совершить лучший выбор для обеих сторон?

Способность оставаться в покое, позволяя другому быть другим (не таким, каким Вы ожидаете его наблюдать) называется дифференциацией и, по сути, означает взросление.

Взрослых, гармоничных пар в мире мало. Они знают секреты прохождения конфликтов и мирно их проходят, поднимаясь виток за витком в гармонии своих отношений.

В основном же, на этой планете пары низкодифференцированы и эмоционально слиты друг с дружкой, требуя, как палачи и контролеры жестко выполнять свои капризы.

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Люди с низкой дифференциацией создают такое давление на партнера, что партнеру приходится снимать напряжение на третьем объекте, который не обязательно является любовником или любовницей, чаще всего это даже не человек, а какое-то пристрастие или хобби. Например, рыбалка, футбол, алкоголь, пребывание в гараже, ремонтируя автомобиль или посиделки с подружками.

Уйти от своего Тирана, чтобы не чувствовать себя Жертвой — вот сценарий отношений низкодифференцированных пар. Страдают от этого все: и сами участники, и их дети, и друзья, которым приходится становиться жилетками для слез и соплей конфликтующих сторон.

Если мир устроен так, что конфликты неизбежны и будут сопровождать каждого всю жизнь, чтобы человек дифференцировался и повзрослел, то совершенно очевидна необходимость знания секретов легкого выхода из конфликтов на новый уровень отношений.

Обращаюсь к Вам, мой дорогой читатель! Вы хотите узнать, КАК Вам выйти из конфликта с Вашим близким и значимым человеком?

Если Ваш ответ: "Да!", то читайте дальше внимательно!

Для начала три базовых пресуппозиции отношений:

1. Для продолжения отношений необходимо предоставлять партнеру новую информацию о себе.

2. Информация о каждом человеке всегда делится на:

- привлекательный, желаемый образ себя в глазах других (Я-хороший) и

- непривлекательный образ себя в собственных глазах (Я-плохой).

3. Каждая сторона в отношениях предпочитает раскрыть партнеру привлекательный образ себя и скрыть непривлекательный свой образ — те качества характера и души, которые могут осудить и отвергнуть.

Исходя из этих трех положений, становится очевидно, что, рано или поздно, у партнеров закончится та информация о себе, которой они привлекли внимание другой стороны к своей Персоне.

Им бы разрешить другому исследовать себя глубже, но тогда вскроется та информация, о которой не хочется признаваться не то, что партнеру, даже себе.

Ну как я скажу ему, что я чувствую себя недостойной такого счастья — получать его внимание и ухаживания?

А если она узнает, что мне нравятся, кроме нее и другие женщины? Блин… Это будет такооой скандал, что лучше молчать в тряпочку и жить тихо и мирно.

Шефиня меня бесит! Думает, наверное, что раз она мой босс, ей можно давать мне поручения своим противным приказным тоном. Ненавижу ее! Была бы возможность, стукнула бы ей по голове квартальным отчетом, а так приходится мило этой гадюке улыбаться.

Эта жирная корова достала меня. Сидит дома, жрёт и жрёт! И думает, что все восторгаются её ж*пой!

Когда неприятная информация о себе не признается человеком, она становится той Тенью, на которую тыкают пальцем партнеры по отношениям.

А что ждет от отношений каждая сторона?

Что партнер закроет глаза на Тень и никогда даже не заикнется про неё.

Часто мы требуем от партнёра не видеть наши недостатки и восхвалять наши достоинства:

Если бы ты меня действительно любил бы, то не говорил одни только гадости, да еще при моих родителях!

Мы не осознаем, что требование не видеть наших отрицательных сторон, является энергетическим вампиризмом по той причине, что тем самым мы заставляем партнера прилагать огромные усилия замазывать вместе с нами его ранености и щели, из которых Тени начинают выпрыгивать и, как черти, водить свой хоровод.

И, пожалуйста, не надо постоянно говорить моей маме, что ее дочка до сих пор на завтрак только яичницу готовит! Я же не говорю твоей, что у её сыночка руки из задницы растут и он один кран в ванной уже год починить не может!

Когда стороны хотят продолжения отношений, но не готовы признать самостоятельно признать свои Тени (предоставить информацию о негативном образе себя), то они вампирят друг друга, желая за счет другого создать привлекательный образ себя в глазах окружающих.

Я очень тебя прошу: за столом в доме моей матери веди себя, как джентльмен — любезно спрашивай её о погоде, наливай её чаю, интересуйся здоровьем. Я не хочу, чтобы она потом опять мне выговаривала, за кого я замуж вышла!

Что будет делать партнер, когда у него просят одолжить энергию взаймы? Два-три раза он сделает то, что его просят (даст в долг), а потом закроется и будет требовать вернуть должок через критику. То есть раздувать пожар конфликта.

Твоя мать сама за кого замуж вышла? Она терпеть не может вспоминать про твоего отца, этого неудачника, от которого она сбежала к твоему отчиму. А этот тип еще тот фрукт — от него надо спасать маленьких девочек. Блин, знал бы на ком женюсь — никогда бы не попал в вашу семейку Адамс.

Ах тебе не нравится наша семейка! Смотрите, какие мы нежные. Да твоя мамуля — это чистое исчадие ада, притворяющееся ангелочком. На каждом углу твердит: "Ах мой бедный сыночек. Как ему не повезло с женой. Взял бы нормальную, а то выбрал деревенщину". А выбрал то сыночек как раз нормальную, а не как мать-колхозницу.

Ты мою мать не трогай, а то я про твою мать сейчас такого наговорю, потом стыдно всю жизнь будет, что родилась у нее!!!

Итак, в любом конфликте стороны познают друг у дружки Теневые стороны и заявляют о них, реже молчат, чтобы не обидеть партнера. Обвинять или молчать — исход один: тупик отношений.

Что же делать? Глобально, необходимо признать свои Тени самостоятельно. Но откуда же взять силы на признание тех своих негативных частей, которые мы привыкли прятать всю жизнь?

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Недифференцированный ум привык искать поддержку у других. "Раз он считает себя любящим и близким, то пусть поддержит меня и не говорит неприятных гадостей в мой адрес".

Только взрослое самосознание способно за критикой увидеть любовь к своей персоне. Ведь если к нам проявляют интерес, то любого рода внимание уже есть форма любви.

Увы, чтобы понимать и видеть любовь к себе, когда идет критика Теней, нужна энергия, поддержка.

Самой сильной способностью человека является умение самостоятельно поддержать себя. Не требовать от партнера поддержки, особенно, когда он сам ранен, а получить ее от себя.

- Это как, — спросите Вы?

Все мы знаем, что мы произошли от мамы и папы и в нас есть женская часть и мужская.

Мужская часть называется Внутренний Мужчина, или Анимус.

Женская часть называется Внутренняя Женщина, или Анима.

Анима является истинной половинкой для каждого мужчины. Анимус — верный защитник каждой женщины.

Именно Анима может поддержать мужчину в конфликте. Только Анимус даст защищенность и безопасность женщине, когда ее кто-то обижает.

Умение вызвать свою истинную половинку в любой тревожной ситуации освобождает человека от потребности в энергетическом вампиризме.

А как выглядит человек, свободный от нуждаемости в поддержке других? Как свободный, полный обаяния и естественности, харизмы и шарма, магнетически притягательный и очаровывающий своей энергоресурсностью.

Тот, кто достигает уровня соединения со своей Анимой/Анимусом уже не вампирит, он становится дающим ресурс, а следовательно, на него притягиваются люди, деньги, отношения. Энергия его растет, он молодеет и здоровеет.

Научить выходить на этот уровень непросто. Сначала мешают родовые программы, затем мешают личные решения и убеждения, заложенные в сознании с детства. Далее мешают собственные Тени.

Но если человек пройдет все эти тернии, то он выйдет на свободу из собственной тюрьмы и будет ждать каждого конфликта, чтобы в нем черпать новую порцию освобождаемой от Теней энергии.

Вот как он будет действовать.

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В КОНФЛИКТЕ:

В назревающем конфликте необходимо задавать вопросы:

1. Что происходит прямо сейчас? Таким образом происходит стабилизация себя в пространстве.

2. Что я чувствую?

Ответ даст понимание своих Теней.

Например: Я чувствую боль, растерянность, замешательство.

Это Тени. Они отбирают энергию.

3. Чего я хотел/а бы, чтобы произошло?

Ответ даст понимание своих потребностей.

Например: Я хочу, чтобы все успокоились и помирились.

Выявленные потребности: потребность в покое, потребность в единении.

4. На что я готов/а прямо сейчас?

Ответ проясняет Ваш выбор и намерение.

Например: Для покоя и мира я готов/а понять своего собеседника, в чем настоящая причина его реакций.

Необходимо понимать, что выбор — самое трудное для каждого из людей. Требуется колоссальное количество энергии для осуществления выбора. Где её взять?

5. Вызов Анимы/Анимуса и слияние со своей Внутренней половинкой. Соединение со своей половинкой даст недостающую энергию для взаимодействия с конфликтующим партнером.

6. Вместе со своей половинкой определите чувства Внешнего партнера.

Что он чувствует прямо сейчас?

7. Определите его потребности:

Что он хотел бы, чтобы произошло?

8. Определите его Тени:

Что ему сейчас мешает достичь удовлетворения его целей?

9. Признайте его достоинства и его заслуги в Ваших отношениях, смотря на него из своей внутренней половинки (Анимы/Анимуса).

10. Укажите ему на его Тень, которая требует сейчас его внимания и потому мешает достичь удовлетворения его потребностей.

11. Если партнер не готов признать свои Тени и агрессирует, начните признавать свои.

12. Наградите его комплиментами за то, что он посмотрел вглубь себя. Он совершил подвиг, взглянув на свои Тени.

13. Отпустите его подумать о том, что произошло, не требуя от него моментального анализа ситуации. У каждого своя скорость признания Теней и на осознание своих отрицательных сторон Партнера может уйти и полгода.

Как видите, План не прост и требует мастерства. Но в мире нет другого решения выхода из конфликта на новый уровень отношений. Все другое является манипуляцией и приведет к разрыву. А оно Вам надо?

Мастерство приходит, когда есть решимость достичь цели. А скорость обретения мастерства зависит от тонкостей, нюансов и секретов, передающихся от Мастера к Ученику. опубликовано econet

Автор: Марк Ифраимов

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