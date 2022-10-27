Выйдите из очереди. Свободных касс полно. А если их и нет, приезжайте вечером

Я знаете, когда перестал ругаться? Когда стал взрослым настолько, что почувствовал, как злость укорачивает жизнь. Некоторые думают, что ссора — это нечто вроде затяжного оргазма: для здоровья полезно и отношения улучшает.

Почему я перестал ссориться

А я думаю, что злиться всерьез и долго могут только люди или очень здоровые, или не имеющие хорошей обратной связи от собственного тела.

Но это, в конце концов, их выборы и вызовы, а не мои. Я же просто прекращаю отношения. Без гнева. Если жареная свинина, например, создает моей пищеварительной системе дискомфорт, я на нее не гневаюсь — я ее просто не ем. Мало другой еды, что ли.

Ссориться — это стоять в очереди за вниманием. Выйдите из очереди. Свободных касс полно. А если их и нет, приезжайте вечером, ночью, ранним утром, в середине дня. Незачем ломиться к людям, у которых на вас времени не хватает, этак вы свою цену на всю очередь делите. опубликовано econet.ru

Автор Саша Иванов

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