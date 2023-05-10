Несмотря на все положительные моменты, связанные с прощением, люди находят причины, чтобы не прощать. Это происходит по следующим причинам

Способность прощать

Несмотря на все положительные моменты, связанные с прощением, люди находят причины, чтобы не прощать. Это происходит по следующим причинам:

1. Прощение в сравнении с попустительством и смирением

Некоторые люди полагают, что простить — значит смириться. Однако это вовсе не так. Мы можем возмущаться поступком другого человека, в то же время дистанцируясь от того, кто совершил эту ошибку.

2. Чувство бессилия

Энергия, ощущаемая от длительного чувства гнева, может дать нам возможность почувствовать себя могущественными. Избавление от гнева может привести к чувству бессилия.

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3. Проецирование боли

Болезненный опыт может оказаться причиной обиды, гнева и обвинений. Человек отказывается от возможности избавиться от этого опыта через прощение, поскольку утрату, боль, смятение, печаль и уязвимость, которые приходят вместе с прощением, гораздо сложнее понять и пережить, чем гнев и ярость.

Причина в том, что гнев и ярость мы проецируем вовне, на нашего обидчика, тогда как боль, утрату и печаль переживаем глубоко внутри себя.

Кто из нас не выплескивал хотя бы изредка свою боль на окружающих? Это в порядке вещей. Когда это происходит, мы признаемся в своей неправоте, исправляем ситуацию и продолжаем жить дальше.

Однако мы совершаем ошибку, если углубляемся в свою боль, не пытаясь разрешить возникшую проблему, отказываясь от иных возможностей изменить ситуацию к лучшему.

Грустно осознавать, что для некоторых гораздо проще жить с постоянным чувством обиды, отказываясь от совершенствования своего сознания и души, посредством которого человек может пережить боль, похоронить ее и продолжить жить дальше.

Печаль представляет собой естественную реакцию на потерю чувства безопасности или благополучия. Гнев и обида быстро становятся заменой этой печали, если мы не можем с ней справиться.

4. Ожидание плохих событий

Некоторые люди полагают, что если они недоброжелателей простят, то с ними или с близкими может случиться несчастье. Это предположение весьма далеко от истины.

Вежливость и самообладание подразумевают способность устанавливать определенные границы, нарушение которых в ущерб вам или вашим близким должно немедленно пресекаться.

Воспитание в себе способности прощать означает выработку силы характера.

5. Неспособность вернуться в прошлое

Страстное желание видеть прошлое исключительно таким, каким хотелось бы его видеть, часто не позволяет нам оценить объективную сторону событий. Это поддерживает обиду и гнев.

Мы продолжаем думать о том, кем бы могли стать, если бы с нами не произошло этого несчастья. Обидчивые люди постоянно ищут повод для того, чтобы вновь вернуться к пережитому. Это сродни тому, чтобы ощущать себя маленьким человечком, лишенным каких-либо прав.

Чувство самоуважения теряется в лабиринтах прошлого. То, что случилось раньше, продолжается и теперь, хотя и прошлое, и настоящее суть преходящие моменты жизни. опубликовано econet

Автор Марина Смоленская

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