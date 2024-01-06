Наверное, этому нельзя научить. Это приходит как-то само. Или не приходит

Раньше я была уверена, что человека надо знать, чтобы вступать с ним в отношения: дружеские, любовные, деловые.

Нужно выяснить его ценности, отнести к какому-либо типу, определить его убеждения…

Сейчас я думаю, что человека надо чувствовать.

Наверное, этому нельзя научить. Это приходит как-то само. Или не приходит. Возможно, связано с тем, что начинаешь чувствовать себя. Чем глубже в себя, тем лучше чувствуешь других.

Ум обманывает. Срабатывают психологические защиты, фильтры восприятия, недостоверная информация и субъективные критерии. А ты собираешь данные, анализируешь, делаешь выводы… И теряешь суть – интуитивное знание того, какой человек.

Много поверхностного, наносного… За показной иронией и стебом скрывается чувствующая душа. За нарочитой самодостаточностью – ранимая сущность. За агрессией прячется боль и страх.

Все это не поймёшь, если будешь слушать только то, что говорит человек. Людей по жизни ведут раны, которые им нанесли другие. Поэтому даже действия не всегда расскажут правду.

И только сердце никогда не ошибается.опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet