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Вопрос ВАШЕГО выбора

Источник: aum.news 09 июля 2023 6408
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Нет никакого смысла ждать и требовать изменений от других

Вопрос ВАШЕГО выбора

Существует наблюдение, что когда меняется человек, меняется его окружение.

Оно меняется по двум направлениям:

Люди, с которыми у вас прочные связи, которым вы ценны, начинают перестраиваться в связи с тем, что перестроились вы. Просто для того, чтобы продолжать быть с вами в связи.

Это происходит незаметно и неосознанно. Это можно представить в метафоре шестеренок: если вдруг у одной шестеренки в системе стал больше шаг между зубцами, то остальные, чтобы система работала, тоже меняют шаг. Ну, конечно, если бы шестеренки так умели;

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Те, кто не смог пристроиться к новому вам, уходят, поскольку им больше нечем за вас "зацепиться". И приходят новые, с кем есть, чем.

Вопрос ВАШЕГО выбора

Так изменяется поле. Но здесь есть одна ловушка: если вы меняетесь для того, чтобы поменять других - у вас ничего не получится. Меняться надо для себя и в связи с собой. Изменение окружения - это побочный эффект. Нет никакого смысла ждать и требовать изменений от других.

Если вам что-то не нравится в других, то это вопрос вашего выбора - оставаться с ними на близкой дистанции или отдаляться. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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