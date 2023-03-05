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Мудрая притча: скорпион и черепаха

Источник: b17.ru 05 марта 2023 5152
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Приближая к себе необязательных и непорядочных людей, не обижайтесь, когда они вас подведут.

Мудрая притча: скорпион и черепаха

Однажды скорпион попросил черепаху перевезти его через реку. Черепаха отказывалась, но скорпион все-таки ее уговорил.

- Ну, хорошо, — согласилась черепаха, — только дай слово, что ты меня не ужалишь.

Скорпион дал слово. Тогда черепаха посадила его на спину и поплыла через реку. Скорпион сидел смирно всю дорогу, но у самого берега больно ужалил черепаху.

- Как тебе не стыдно, скорпион? Ведь ты же дал слово! — закричала черепаха.

- Ну и что? — хладнокровно спросил черепаху скорпион. — Скажи, почему ты, зная мой нрав, согласилась везти меня через реку?

- Я всегда стремлюсь помочь каждому, такова уж моя природа, — ответила черепаха.

- Твоя природа — помогать всем, а моя — всех жалить. Я сделал ровно то, что делал всегда!

Мудрая притча: скорпион и черепаха

Мораль: приближая к себе необязательных и непорядочных людей, не обижайтесь, когда они вас подведут. У них такая природа. Если сомневаетесь в человеке — держитесь от него подальше. Не пускайте его в свою жизнь и в свой бизнес. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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