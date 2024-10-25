Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и сделать его более здоровым, так как не содержат консерванов и красителей
Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и сделать его более здоровым, так как не содержат консерванов и красителей. Такие соусы станут отличной альтернативой покупным.
Этот соус является естественным сочетанием вкуса для сладкой и нежной моркови.
Ингредиенты:
(на 4 порции)
Приготовление:
1. Нагрейте масло в духовке при средней температуре.
2. Добавьте морковь и приправьте солью, по желанию.
3. Варите 5 минут, помешивая один или два раза, или до тех пор, пока морковь не станет хрустящей, нежной и слегка обжаренной.
4. Добавьте имбирь, затем помидоры и 3 больших листка базилика.
5. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 10-12 минут или пока морковь не станет мягкой.
6. Добавьте оставшиеся листья базилика.
Используйте этот соус в качестве основы для запеченных макаронных блюд или суфле.
Ингредиенты:
(на 2 порции)
Приготовление:
1. Растопите растительное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.
2. Добавьте масло в клейкую рисовую муку и варите 1 — 2 минуты, или пока смесь не станет гладкой или не начнет пузыриться, при этом постоянно помешивая.
3. Добавьте молоко.
4. Готовьте от 3 до 5 минут, или пока соус не загустеет, постоянно взбивая.
5. Приправьте солью и перцем, по желанию.
Очень важно то, что шпинат помогает смягчить остроту садового хрена или рукколы, которые использованы в этом соусе.
Ингредиенты:
(на 4 порции)
Приготовление:
1. Взбейте кешью, пармезан и чеснок в кухонном комбайне.
2. Добавьте зелень и еще раз хорошо взбейте, доливая в смесь оливковое масло.
3. Приправьте солью (если используете).
Готовьте с любовью!econet
Автор: Инна Зверкова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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