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Полезный завтрак: вкуснейший пудинг с лаймом

Источник: Econet 27 августа 2022 6052
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Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты

Полезный завтрак: вкуснейший пудинг с лаймом

Нежный кремовый пудинг с семенами чиа - прекрасный вариант для тех, кто любит легкие, полезные десерты, которые к тому же быстро готовятся. Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты. К примеру, кокосовое молоко можно заменить овсяным молоком или йогуртом. Рецепт включает в себя только полезные инредиенты, но о пользе семян чиа стоит рассказать отдельно. 

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2 столовые ложки семян чиа содержат:

  • 31% мононенасыщенных (полезных) жиров, 16% белка, 44% углеводов и 38% клетчатки.
  • В 2 раза больше жирных кислот омега-3 чем в 100 граммах лосося;
  • 41% от дневной нормы пищевых волокон
  • В 6 раз больше кальция чем в стакане молока;
  • 32% от дневной нормы магния;
  • В 6 раз больше железа, чем в шпинате;
  • На 64% больше калия, чем в одном бана31не;
  • Вдвое больше антиоксидантов, чем в голубике.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 стакан (250 мл) кокосовой воды
  • 1 стакан (270 мл) кокосового молока
  • ⅓ стакана (50 г) семян чиа
  • 1 чайная ложка мелко натертого имбиря
  • ½ чайной ложки экстракта ванили
  • 3 ст.л. кленового сиропа
  •  цедра 1 лайма
  • 2-3 куска папайи
  • Дополнительно: кокосовый крем / молоко, для подачи

Полезный завтрак: вкуснейший пудинг с лаймом

Приготовление:

Поместите кокосовую воду, кокосовое молоко, семена чиа, имбирь, ваниль и кленовый сироп в блендер и взбейте до однородной массы. Переместите в миску. Накройте пленкой и поместите в холодильник на 2-3 часа или на ночь. Украсьте цедрой лайма и кусочками папайи. Подавайте кокосовым кремом или молоком. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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пудинг чиа имбирь кокосовая вода завтрак

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