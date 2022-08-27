Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты
Нежный кремовый пудинг с семенами чиа - прекрасный вариант для тех, кто любит легкие, полезные десерты, которые к тому же быстро готовятся. Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты. К примеру, кокосовое молоко можно заменить овсяным молоком или йогуртом. Рецепт включает в себя только полезные инредиенты, но о пользе семян чиа стоит рассказать отдельно.
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2 столовые ложки семян чиа содержат:
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление:
Поместите кокосовую воду, кокосовое молоко, семена чиа, имбирь, ваниль и кленовый сироп в блендер и взбейте до однородной массы. Переместите в миску. Накройте пленкой и поместите в холодильник на 2-3 часа или на ночь. Украсьте цедрой лайма и кусочками папайи. Подавайте кокосовым кремом или молоком. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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