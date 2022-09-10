Молитва благодарности

Спасибо, Господи, за шанс – упав, с колен опять подняться. Не осуждать, и не сдаваться. Спасибо! И храни всех нас!

Храни, Господь, людей родных,

Звоним которым очень часто,

И от души желаем счастья,

И тихо молимся за них.

Храни от бед, потерь, утрат,

От лжи, предательства, злословья…

Наполни сердце их любовью,

Она важнее всех наград



Храни, Господь, моих детей

От войн и от заболеваний,

От горьких разочарований,

И от влияния злых людей.



Храни, Господь, моих врагов

От помыслов греховных жутких.

Им дай друзей хороших, чутких,

И также чистую любовь.



Храни, Господь, ушедших всех,

К кому уже не дозвониться,

И в рамке с чёрной лентой лица

Кого забрал к себе, наверх.



Храни, Господь, людей живых

Мы для кого-то все родные.

Но понимаем лишь седые,

Что жизнь – один короткий миг.

Прости, Господь, что попросить

Мы у Тебя не забываем,

А если в счастье пребываем,

То не спешим благодарить.



Спасибо, Господи, за шанс –

Упав, с колен опять подняться…

Не осуждать, и не сдаваться…

Спасибо! И храни всех нас! опубликовано econet.ru

@ Ирина Самарина-Лабиринт

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