Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Вопросы, которые НЕ должна себе задавать женщина

Вопросы, которые НЕ должна себе задавать женщина

Источник: audioveda.info 17 января 2025 7040
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений

Вопросы, которые НЕ должна себе задавать женщина

Хотите быть счастливой? Забудьте про эти вопросы!

6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений

На первой стадии отношений не нужно себя спрашивать: «Не сделала ли я какой-либо ошибки?»  Забудьте, выбросите из головы.

На втором этапе отношений не спрашивайте: «А может у него кто-то еще есть!» Еще совсем не время для этого.

Следующий: «Привлекаю ли я его еще?» Этот вопрос сам по себе создает беспокойство в уме, он выдает низкую самооценку.

Дальше: «Позвонит ли он?» Этот вопрос создает безумное напряжение. 

Вопросы, которые НЕ должна себе задавать женщина

Еще один: «А правильно ли я себя веду?». Как только женщина задала себе этот вопрос, все, она начинает вести себя неестественно, а мужчина, следовательно, чувствует, что попал в театр юного зрителя.

Он может и подыграть попытается, но не факт, что свою роль угадает. Возникнут неловкости, мужчина тоже будет зажат. Лучше просто вести себя естественно. Это очень благоприятно для отношений.

Ну и наконец последний вопрос-паранойя: «Может мне нужно что-то еще для него сделать?» Успокойтесь, не нужно.

Лучше себя вести естественно и не торопить события. Если женщина сумеет забыть про эти вопросы, она будет чувствовать себя более спокойной и гармоничной в отношениях, а значит, и более счастливой.опубликовано econet

©Руслан Нарушевич

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

руслан нарушевич женщина мужчина отношения беспокойство

Еще от audioveda.info

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если на сердце нет радости, значит, там прилег дьявол. Иоанн Кронштадский
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.