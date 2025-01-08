Затянувшиеся отношения, не перерастающие в брак - распространенное явление нашего времени. Но всегда есть звоночки, которые указывают, что дальше продолжать отношения женщине, которая хочет семью, не стоит...
Несколько лет назад одна бывшая сотрудница рассказывала такую историю: ехала в автобусе, подсела женщина рядом и стала жаловаться на девушку своего сына: «Вы представляете, семь лет встречались, а она взяла его, бессовестная, и бросила. Выяснилось, что молодым уже за тридцать. На что моя сотрудница ответила: «И правильно сделала, жалко, что так долго его терпела. Ей семья нужна, дети. А Ваш сын ни за что ответственность брать не хочет».
Не теряйте время в бессмысленных отношениях
Затянувшиеся отношения, не перерастающие в брак, - очень распространенное явление нашего времени. Обычно, инициатива таких отношений у мужчин. Причины могут быть разные: не встретилась еще та необыкновенная, подходящая ему, с которой бы хотелось построить семью, страх брать ответственность, за которым часто стоит инфантильность, предыдущие травмирующие отношения, контрзависимое поведение мужчины…
А что же женщина в таком случае делает? Дамы, которые знают, что хотят и обладают хорошей интуицией, самоуважением, быстро «делают ноги», знакомятся с другим мужчиной и строят хорошую семью.
Но очень многие так не делают. Вначале они пребывают в иллюзиях, убеждают себя и всех, что такие отношения их устраивают. Он её любит и всё будет хорошо. Надо только пройти несколько уровней более нужных дел, а потом ура, хеппи-енд, победа. Время идет, хеппи-енд не наступает и не предвидится, биологическая потребность женщины в стабильности, в сохранении рода, хранительницы очага берет своё. Её такие отношения перестают устраивать. Начинаются скандалы, желание женщины добиться нужного результата, поиск другого партнёра… или в конце концов мужчина находит другую и даёт своей бывшей женщине приглашение на свою свадьбу.
Как определить: есть ли перспектива в отношениях или нет?
Конечно, наверняка точно знать ничего нельзя. Вот женился же, в конце концов, знаменитый холостяк Джордж Клуни. Но сколько до этого девушек и женщин потерпели поражение, мечтая пойти с ним под венец.
Всегда есть звоночки, которые указывают, что дальше продолжать отношения женщине, которая хочет семью, не стоит:
- «У МЕНЯ СВОЯ ТЕРРИТОРИЯ, У ТЕБЯ - СВОЯ». Вы уже долго встречаетесь и уже давно в возрасте, когда люди сами себя обеспечивают, а живёте раздельно. Ключа от квартиры мужчины у Вас нет;
- «НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ ИЛИ ВСЕГДА ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ». В планах мужчины стоят всегда другие задачи, нежели создание семьи. Он говорит, что для начала нужно: квартиру, машину, ремонт в квартире, карьеру чуть ли не до президента России, жизнь на Ямайке, отдых только на наилучших курортах…. Кто-то этого и достигает, а Вы только всё не входите в его приоритеты, и не входите. Кто-то так и мечтает, не считая, что можно и поскромнее работу найти. Неееее, только корпорацию возглавлять, не иначе. А раз не получается: то о какой семье-то речь? Если же речь о семье и заходит ( обычно, по Вашей инициативе), то мужчина отвечает: потом, когда-нибудь, пока не получается, посмотрим ….и старается эту тему побыстрее замять.
- «СОБАЧКА ПАВЛОВА». Ваша жизнь стала напоминать жизнь собачки Павлова: поел, поспал, секс, просмотр фильмов, когда все это мужчина захотел, а у Вас условный рефлекс под него подстроиться.
- «ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА». У Вас чувство, что инициатива во встречах практически всегда у мужчины. Когда проявляете инициативу Вы, то часто слышите: я сейчас не могу, встречаюсь с друзьями, неохота, надо отдыхать друг от друга и т.д.
- «ТЫ – ХТО ТАКАЯ? ЗНАТЬ НЕ ЗНАЮ И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ». Мужчину не очень интересуют Ваши желания, интересы, потребности. Ему не доставляет удовольствия узнавать Вас, делать Вам приятное, заботиться о Вас.
- «КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ». У Вас чувство, что каждый отвечает сам за себя или только Вы за него. Вы не чувствуете поддержки. Мужчина не спешит на помощь. К просьбам относится равнодушно, почти всегда находит причины, чтобы не выполнить их.
- «ДОРОГУША, ПОПРАВЛЯЙСЯ». Когда Вы болеете, мужчина не проведывает Вас и не звонит узнать о Вашем здоровье. Его интересует, когда Вы выздоровеете для его личных потребностей.
- «ТЫ - НЕ МОЯ СЕМЬЯ, А Я – НЕ ТВОЯ». Мужчина не любит встречаться с Вашими родственниками, а также не приглашает Вас к себе на семейные праздники.
- «ОЙ, НУ, ДАВАЙ, ДРУГ ОТ ДРУГА ОТДОХНЁМ. ЕЩЁ УСПЕЕМ ДРУГ ДРУГУ НАДОЕСТЬ». Вы по отдельности проводите отпуска, хотя у Вас есть желание проводить их вместе.
- «ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Мужчина может звонить только по делу, но не любит звонить, чтобы узнать, как у Вас прошел день, как дела.
- «НЕЧЕГО НЕ ВИЖУ. НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ. БУДУ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ». Бывает, что мужчина прямо говорит, что не планирует никакой семьи, детей, но женщина убеждает себя, что переделает его, что он – травмирован, но оттает, захочет, оценит….
Таким образом, годочки капают, лучшие годы женщины, чтобы создать семью, стать матерью, проходят. Не упустите своё время, милые женщины, в таких бессмысленных отношениях. А, если уже так получилось, извлеките уроки, сделайте выводы, проработайте страхи, травмы, ограничивающие убеждения и идите дальше.опубликовано econet
Автор Оксана Танкова
Иллюстрации ©Gilbert Garcin
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