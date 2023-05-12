Как защитить подростков от роковых ошибок: советы известного психолога

Переходный возраст — второй не менее значимый этап в развитии человека, когда его мозг вновь становится нейропластичным, то есть способным к изменениям под воздействием опыта

Книга американского психолога Лоуренса Стейнберга «Переходный возраст. Не упустите момент» рассчитана на широкий круг читателей, но в первую очередь заинтересует родителей подростков, так как описывает физическое развитие и социализацию тинэйджеров.

До последнего времени считалось, что человеческий мозг обладает наибольшей способностью к изменениям с рождения до трёх лет. И это правда.

Однако учёный утверждает, что переходный возраст — второй не менее значимый этап в развитии человека, когда его мозг вновь становится нейропластичным, то есть способным к изменениям под воздействием опыта.

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Поэтому задача взрослых — «защитить детей от негативного опыта (по мере возможностей) и обеспечить долгосрочное позитивное развитие».

Сейчас по всему миру происходит переосмысление границ подросткового возраста. Они существенно расширились, и теперь взрослением считается период с 10 до 25 лет. Психологи называют это отложенным взрослением, так как у современного подростка переход к новой социальной роли происходит гораздо позже, чем это было раньше.

Это значит, что даже в 20 лет человек не всегда способен в полной мере отвечать за свои поступки. Современные молодые люди не торопятся создавать семью, заводить детей (как это было принято у предыдущих поколений), а предпочитают посвятить себя обучению и работе.

Автор не говорит, что это «хорошо» или «плохо», а пытается понять, в чём кроется причина таких изменений.

Исследования мозга показали, что тинэйджеры в период с 10 до 25 лет находятся на «пике переживаний».

Гормональный фон подростков формирует «глубокую степень запоминания» информации. Получается, что этот возраст открывает перед человеком огромные возможности к познанию, но в то же время такое долгое взросление сопровождают различные риски.

Изменения, которые происходят с детьми в период созревания, могут быть как положительными, так и отрицательными. Например, ребёнок может удариться в учебу и достигнуть больших академических успехов, а может пойти по «кривой дорожке». Развитие разных сценариев зависит от множества факторов, в том числе от психологической обстановки в семье, ведь тинэйджеры подвержены психическим расстройствам.

У подростков сильно активен в мозге центр вознаграждения, который отвечает за реакцию на мнение других людей.

В связи с этим Стейнберг пишет об «эффекте сверстников», который заставляет подростков, находящихся в кругу сверстников, принимать более рискованные решения, нежели, когда они находятся одни. Учёный подчёркивает, что эта особенность не связана с давлением коллектива, а определяется выбросом в мозг дофамина (гормона удовольствия), который заставляет ребёнка совершать необдуманные поступки с целью получить всё больше и больше удовольствия (происходит стимуляция центра вознаграждения в мозге, ребёнок готов рисковать ради потенциального вознаграждения).

Стейнберг пишет: «Употребление в таком возрасте лёгких наркотиков, например, повышает стремление мозга к получению дофамина, а это стимулирует ещё более интенсивный поиск острых и новых ощущений, будь то больше наркотиков, другие наркотики или другие виды деятельности, которые подогревают желание удовольствий (сюда же относится и желание рисковать – прим. редакции). Вместо удовлетворения потребности в вознаграждении получение одного вида вознаграждающих стимулов порождает желание большего».

Чтобы снизить уровень рискованного поведения, необходимо развивать способности к самоконтролю и саморегуляции.

Кроме того, эти способности помогут добиться успеха в жизни. Ведь, чтобы чего-то достичь, ты должен делать многое из того, что делать не хочется, чтобы это окупилось впоследствии.

Способствовать развитию саморегуляции, утверждает учёный, могут как родители, так и школа. И вот что для этого необходимо.

Со стороны родителей

1. Говорить ребёнку, что любите его

Любви не может быть слишком много. Стейнберг пишет, что родители, которые считают, что холодность в отношениях воспитывает характер, заблуждаются.

«Когда дети ощущают искреннюю любовь, почти всегда они высказывают меньше требований».

2. Не стесняться физических проявлений любви

Обнять, потрепать по плечу и другой физический контакт укрепляет взаимную эмоциональную привязанность.

3. Чутко реагировать на эмоциональные потребности ребёнка

«В подростковом возрасте задача родителей — помочь подростку развить уверенность в своей способности действовать независимо, в разумной степени предоставляя ему возможность принятия решений».

4. Создавать дома ощущение защиты

Дом действительно должен быть для подростка крепостью. Ребёнку необходим этот островок спокойствия, где он сможет отвлечься от многочисленных проблем.

5. Участвовать в жизни ребёнка

«Это создаст ребенку запас психологической устойчивости, которой будет поддерживать его на протяжении всей жизни. Кроме того, это принципиально необходимо для развития саморегуляции».

7. Проявлять строгость

Необходимо установить чёткие и постоянные границы дозволенного поведения, потому что

«человек учится саморегуляции благодаря тому, что сначала другие регулируют его поведение».

Строгость складывается из четких формулировок своих ожиданий, объяснения ребёнку правил и решений, последовательности действий родителей. Также Стейнберг советует быть справедливыми и поступать в соответствии с логикой и возрастом ребёнка, избегая суровых наказаний.

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Со стороны образовательной системы (школы)

1. Включать в программу упражнения на развитие оперативной памяти

Последние исследования показывают, что упражнения на оперативную память влияют на исполнительные функции, в том числе и на саморегуляцию.

2. Включать упражнения, направленные на практику осознанности

«Осознанность подразумевает концентрацию внимания на настоящем моменте и безоценочное наблюдение». Медитация осознанности, в том числе коллективная, способна снизить уровень стресса и помочь избавиться от многих психологических расстройств.

3. Включать аэробные упражнения

Этот вид деятельности стимулирует способности к саморегуляции, так как во время него улучшается здоровье мозга за счёт интенсивного кровоснабжения.

4. Ввести предметы по социальному и эмоциональному обучению

Детей нужно не просто учить мыслить в позитивном ключе, но развивать упорство, проигрывать различные жизненные ситуации (в том числе неуспешности).

5. Ставить перед учениками действительно сложные и интересные задачи

Стейнберг пишет, что учебная программа должна разжигать у школьника азарт с ней справиться.

Подростки в своём большинстве склонны принимать вызов, если его бросает школа, и стараются преодолеть препятствия.

Использование всех этих стратегий помогает взрослым совершенствовать в детях способности к саморегуляции, а значит сделать их сильнее в уязвимый период жизни.

Подробнее об упражнениях по совершенствованию саморегуляции можно прочитать в книге «Переходный возраст. Не упустите момент».опубликовано econet

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